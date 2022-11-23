Нацполіція розслідує понад 45 тис. проваджень щодо злочинів, вчинених російськими військовими в Україні. ІНФОГРАФІКА
Станом на 23 листопада слідчі Нацполіції розпочали 45 036 кримінальних проваджень за фактами вчинення військовослужбовцями Збройних сил Росії злочинів на території України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
Зокрема, 33 723 проваджень стосується порушення законів та звичаїв війни, 9 074 - посягання на територіальну цілісність недоторканість України, 2 057 - колабораційної діяльності, 97 - державної зради, 37 - диверсійної діяльності.
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