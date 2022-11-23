Ракетний удар по Вишгороду: кількість загиблих зросла до п’яти, більше 20 поранених. ФОТОрепортаж

Кількість загиблих після влучання у Київській області ворожої ракети зросла до п’яти осіб.

Про це заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко сказав в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Хотілося б додати по прильоту ракети, який відбувся на Київщині у місті Вишгороді. Ракета прилетіла у багатоквартирний будинок. Ситуація на зараз: п'ятеро загиблих, більше 20 поранених. Зараз ще ДСНС працює там на об'єкті, але вже можемо підтвердити інформацію про п'ятьох загиблих", - сказав Тимошенко.

За його словами, мешканців зруйнованих та пошкоджених ракетою будинку вже розселяють до готелів, де люди зможуть перебувати стільки, скільки буде потрібно.

"Київщина. 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей. Четверо людей загинуло. Усім, кому потрібно, надається тимчасове житло. Критична інфраструктура, зокрема і лікарні, працюють на генераторах. Усі служби та аварійні бригади працюють на місцях ударів. Енергетики вже приступили до відновлення електропостачання. Ремонтні бригади працюють. У найближчі години почне з’являтися електроенергія. Без паніки!

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Поки тривають відновлювальні роботи, у кожній громаді Київської області працюють "Пункти Незламності". Там є електрика, інтернет, тепло, вода тощо. "Пункти Незламності" функціонуватимуть цілодобово та безкоштовно. Найближчий до вас пункт можна знайти тут", - розповів раніше голова Київської ОВА Олексій Кулеба в Telegram.









