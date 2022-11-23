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Новини Фото Війна
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Ракетний удар по Вишгороду: кількість загиблих зросла до п’яти, більше 20 поранених. ФОТОрепортаж

Кількість загиблих після влучання у Київській області ворожої ракети зросла до п’яти осіб.

Про це заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко сказав в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Хотілося б додати по прильоту ракети, який відбувся на Київщині у місті Вишгороді. Ракета прилетіла у багатоквартирний будинок. Ситуація на зараз: п'ятеро загиблих, більше 20 поранених. Зараз ще ДСНС працює там на об'єкті, але вже можемо підтвердити інформацію про п'ятьох загиблих", - сказав Тимошенко.

За його словами, мешканців зруйнованих та пошкоджених ракетою будинку вже розселяють до готелів, де люди зможуть перебувати стільки, скільки буде потрібно.

"Київщина. 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей. Четверо людей загинуло. Усім, кому потрібно, надається тимчасове житло. Критична інфраструктура, зокрема і лікарні, працюють на генераторах. Усі служби та аварійні бригади працюють на місцях ударів. Енергетики вже приступили до відновлення електропостачання. Ремонтні бригади працюють. У найближчі години почне з’являтися електроенергія. Без паніки!

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Поки тривають відновлювальні роботи, у кожній громаді Київської області працюють "Пункти Незламності". Там є електрика, інтернет, тепло, вода тощо. "Пункти Незламності" функціонуватимуть цілодобово та безкоштовно. Найближчий до вас пункт можна знайти тут", - розповів раніше голова Київської ОВА Олексій Кулеба в Telegram.

Ракетний удар по Вишгороду: кількість загиблих зросла до п’яти, більше 20 поранених 01
Ракетний удар по Вишгороду: кількість загиблих зросла до п’яти, більше 20 поранених 02
Ракетний удар по Вишгороду: кількість загиблих зросла до п’яти, більше 20 поранених 03
Ракетний удар по Вишгороду: кількість загиблих зросла до п’яти, більше 20 поранених 04
Ракетний удар по Вишгороду: кількість загиблих зросла до п’яти, більше 20 поранених 05

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обстріл (29302) Вишгород (71) жертви (1819) Кулеба Олексій (188)


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Тероризм в дії. Терористи повинні бути знищені.
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23.11.2022 19:28 Відповісти
В сортире террористов мочить нужно
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23.11.2022 21:32 Відповісти
Уйобки кончені,***
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23.11.2022 19:42 Відповісти
нелюди - це ніяк не сказано. Потвори , які навчилися ходити на задніх лапах
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23.11.2022 19:52 Відповісти
Це тільки мені набридло що ні на що немає ніякої відповіді? Так навіть Саша Грей не вміє ковтати, як українці...

ДЕ ВІДПОВІДЬ???
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23.11.2022 20:31 Відповісти
Не вистачає ППО, ПРО. Сьогодні збито 51 ракета з 71. Про яку відповідь йде мова?
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23.11.2022 21:01 Відповісти
яку саме відповідь ти хочеш, дрочило?
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23.11.2022 22:50 Відповісти
Раз я дрочило, то я би хотів відповісти тобі, подрочивши на твою тупу бошку, шлюшка! =
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23.11.2022 23:21 Відповісти
В ответ Козырь расставляет своих ...
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23.11.2022 20:52 Відповісти
 
 