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Новини Фото Агресія Росії проти України
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СБУ викрила чергового поплічника окупантів у Херсоні: допомагав загарбникам втікати на катерах на лівий берег Дніпра. ФОТО

Під час стабілізаційних заходів у визволеному Херсоні співробітники СБУ затримали власника місцевої станції прогулянкових катерів, який допомагав загарбникам втікати від контрнаступу Сил оборони на південному напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.

Як стало відомо, чоловік  добровільно передав у розпорядження агресора 6 плавзасобів, кожен з яких розрахований на 30 пасажирських місць. Саме на цих катерах на лівий берег Дніпра "евакуйовувались" кадрові співробітники ФСБ і ще декілька підрозділів окупаційних угруповань РФ.

Крім того, ворог залучив плавзасоби для примусового вивезення частини місцевих жителів до тимчасово окупованих районів Херсонщини.

За даними слідства, до широкомасштабного вторгнення цей чоловік влаштовував морські екскурсії в районі Залізного порту.

"Після тимчасового захоплення регіону він "перереєстрував" власний бізнес на користь країни-агресора і уклав відповідний "договір" з окупаційною адміністрацією. Після звільнення обласного центру зловмисник намагався переховуватись в місті. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали", - повідомили у спецслужбі. 

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення.

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СБУ викрила чергового поплічника окупантів у Херсоні: допомагав загарбникам втікати на катерах на лівий берег Дніпра 01
СБУ викрила чергового поплічника окупантів у Херсоні: допомагав загарбникам втікати на катерах на лівий берег Дніпра 02
СБУ викрила чергового поплічника окупантів у Херсоні: допомагав загарбникам втікати на катерах на лівий берег Дніпра 03

Автор: 

СБУ (13000) Херсон (3449) державна зрада (1718) колабораціонізм (1174)


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Топ коментарі
+9
Ну шо ж их хари мылят, у нас не замыливают морды террористов и их приспешников.
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24.11.2022 10:11 Відповісти
+6
Чергова мерзенна ублюдіна...
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24.11.2022 10:05 Відповісти
+6
пожиттєве зраднику 😠
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24.11.2022 10:07 Відповісти
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Чергова мерзенна ублюдіна...
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24.11.2022 10:05 Відповісти
пожиттєве зраднику 😠
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24.11.2022 10:07 Відповісти


Hellis

@13Hellis_13

·

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1595679475219447810 46 мин

Осталось понять, при чем тут сидящий в тылу Стерненко?
Или он на плечах ВСУ, как муха на буйволе, планирует заехать с воплем: "Мы пахали!"?

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24.11.2022 10:09 Відповісти
Стерненко це тут собіратєльний образ. Але це питання,Масі Наєм пуштун,пішов воювати,а арєстовічі,жданови олежки,стерненки,бєлєцкіє тощо дійсно воюють за 600 км від війни, причому,арєстовічі-жданови ще місяців 3 тому авторитетно заявляли,що ракет на Рашці вже немає,там коллапс тощо...
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24.11.2022 10:15 Відповісти
В "Рандеву с Яниной Соколовой" он сказал, что так рассудил его командир - что Стерненко более эффективен с камерой, чем с автоматом.
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24.11.2022 10:16 Відповісти
Ну шо ж их хари мылят, у нас не замыливают морды террористов и их приспешников.
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24.11.2022 10:11 Відповісти
у нас не тільки це не так як у Ізраїлі. у Кнессеті засідають Хезболла Хамас? Їх вводять в НОК Ізраїлю? А у нас ОПЗЖ вводять і оберігають. По Сірії.Іраку.Ірану Ізраїль б"є,а ми по Рашці-Білорашці ні! І т.д. І це при тім,що і в Ізраїлі президент та прем"р євреї і в Україні,в Ізраїлі олігархи євреї і в України....Дивно да?
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24.11.2022 10:20 Відповісти
Прогулював рашистів?
Якщо за фіті-міті, то тут непрямий умисел на пособництво, тому скоріш за все обійдеться все це колаборанту домашнім арештом і тисяч так $5 - $10.
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24.11.2022 10:14 Відповісти
Думаю його трошки потримають,а потім або тихо випустять або віддадуть Рашці за "наших героїв"....
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24.11.2022 10:21 Відповісти
На палю тварину!
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24.11.2022 13:44 Відповісти
Я бы их даже не подвергал насилию ，конфискация всего имущества в том числе у всех членов его семьи и депортация в росию ，пусть сами кормят ублюдка
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24.11.2022 15:37 Відповісти
А должен был пасть смертью храбрых?
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25.11.2022 11:10 Відповісти
Я нічого не маю проти затримання та покарання коллаборантів, але дивлюсь на викладені фото і бачу, що стоїть людина у одній і тій самі позі, а на її фоні дві різних пари СБУшників виконали селфі у одній і тій самій композиції на пам'ять задля доповіді керівництву про "успішно виконану роботу". Як по мені, це якось нагадує показуху, а не реальну роботу!!!
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25.11.2022 11:27 Відповісти
добровольно передал. Какие варианты ещё были?
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25.11.2022 11:58 Відповісти
 
 