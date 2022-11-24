СБУ викрила чергового поплічника окупантів у Херсоні: допомагав загарбникам втікати на катерах на лівий берег Дніпра. ФОТО

Під час стабілізаційних заходів у визволеному Херсоні співробітники СБУ затримали власника місцевої станції прогулянкових катерів, який допомагав загарбникам втікати від контрнаступу Сил оборони на південному напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.

Як стало відомо, чоловік добровільно передав у розпорядження агресора 6 плавзасобів, кожен з яких розрахований на 30 пасажирських місць. Саме на цих катерах на лівий берег Дніпра "евакуйовувались" кадрові співробітники ФСБ і ще декілька підрозділів окупаційних угруповань РФ.

Крім того, ворог залучив плавзасоби для примусового вивезення частини місцевих жителів до тимчасово окупованих районів Херсонщини.

За даними слідства, до широкомасштабного вторгнення цей чоловік влаштовував морські екскурсії в районі Залізного порту.

"Після тимчасового захоплення регіону він "перереєстрував" власний бізнес на користь країни-агресора і уклав відповідний "договір" з окупаційною адміністрацією. Після звільнення обласного центру зловмисник намагався переховуватись в місті. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали", - повідомили у спецслужбі.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення.

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