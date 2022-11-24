Власник ПВК "Вагнер" Пригожин передав до Європарламенту кувалду зі слідами бутафорської крові. ФОТО

Надсиланням кувалди з логотипом ПВК "Вагнера" і слідами бутафорської крові Євген Пригожин відреагував на те, що його ПВК можуть визнати терористичною організацією.

Кувалду юрист Пригожина передав прокремлівським блогерам, щоб ті потім відвезли її до Європарламенту. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське опозиційне видання Медуза.

Кувалда лежала в кейсі від скрипки. Пресслужба компанії Пригожина "Конкорд" називає цей набір "інформаційним кейсом для відправки до Європарламенту".

Таким чином Пригожин відповів на повідомлення про те, що депутати Європарламенту хочуть визнати приватну військову компанію "Вагнера" терористичною організацією.

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"Сьогодні я провів нараду командирів ПВК "Вагнер" і повідомив їм цю сумну звістку. Не знаю, яким законом керується Європарламент, але за нашим законодавством відсьогодні ми оголошуємо Європарламент розпущеним. Але перш ніж ця процедура набуде законної сили, мені доручено передати в Європарламент інформаційний кейс. Якщо у вас є їхній контакт, пропоную зробити це спільно - підготувати і відправити", - прокоментував він передачу кувалди.

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Саме кувалдою було вбито колишнього ув'язненого Євгена Нужина, якого завербувала ПВК для участі у війні в Україні, а сам він здався в полон. За даними ЗМІ, він повернувся в Росію в результаті обміну, і там його стратили, розбивши голову кувалдою.







