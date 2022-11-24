УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5771 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна
28 309 117

Власник ПВК "Вагнер" Пригожин передав до Європарламенту кувалду зі слідами бутафорської крові. ФОТО

Надсиланням кувалди з логотипом ПВК "Вагнера" і слідами бутафорської крові Євген Пригожин відреагував на те, що його ПВК можуть визнати терористичною організацією.

Кувалду юрист Пригожина передав прокремлівським блогерам, щоб ті потім відвезли її до Європарламенту. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське опозиційне видання Медуза.

Кувалда лежала в кейсі від скрипки. Пресслужба компанії Пригожина "Конкорд" називає цей набір "інформаційним кейсом для відправки до Європарламенту".

Таким чином Пригожин відповів на повідомлення про те, що депутати Європарламенту хочуть визнати приватну військову компанію "Вагнера" терористичною організацією.

Читайте: Депутати Європарламенту хочуть визнати ПВК "Вагнер" терористичною організацією , - Politico

"Сьогодні я провів нараду командирів ПВК "Вагнер" і повідомив їм цю сумну звістку. Не знаю, яким законом керується Європарламент, але за нашим законодавством відсьогодні ми оголошуємо Європарламент розпущеним. Але перш ніж ця процедура набуде законної сили, мені доручено передати в Європарламент інформаційний кейс. Якщо у вас є їхній контакт, пропоную зробити це спільно - підготувати і відправити", - прокоментував він передачу кувалди.

Також читайте: Росіяни дали орден мужності "вагнерівцю" Кисельову, засудженому за подвійне вбивство

Саме кувалдою було вбито колишнього ув'язненого Євгена Нужина, якого завербувала ПВК для участі у війні в Україні, а сам він здався в полон. За даними ЗМІ, він повернувся в Росію в результаті обміну, і там його стратили, розбивши голову кувалдою.

Власник ПВК Вагнер Пригожин передав до Європарламенту кувалду зі слідами бутафорської крові 01
Власник ПВК Вагнер Пригожин передав до Європарламенту кувалду зі слідами бутафорської крові 02
Власник ПВК Вагнер Пригожин передав до Європарламенту кувалду зі слідами бутафорської крові 03
Власник ПВК Вагнер Пригожин передав до Європарламенту кувалду зі слідами бутафорської крові 04

Автор: 

Європарламент (1055) ПВК Вагнер (1542) Пригожин Євген (522)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+56
Довбойоб і все, що тут скажеш... Всі рашисти підлягають повному знищенню, інакше ніяк
показати весь коментар
24.11.2022 10:51 Відповісти
+46
показати весь коментар
24.11.2022 11:00 Відповісти
+40
Хвора на голову істота, як і всі лаптеногі
показати весь коментар
24.11.2022 10:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Кувадло треба сховати щоб потім ціею кувадлою відшибати бошки путіним,пушиліним і так далі по списку поки не останится ні одного москаля,це болото треба осушити повністю.
показати весь коментар
24.11.2022 15:49 Відповісти
Удивляет что европейцы все схавают! ***, да устроить охоту на этого ублюдка по всему миру.
показати весь коментар
24.11.2022 16:06 Відповісти
Яка країна, такі і громадяни. Придурки завтра цією кувалдою будуть один одному розбивати голови, аби тільки не бути притягненими до українського суду. Першу розплющать бліду бункерну вошу, орки ще й битись будуть за таке право.
показати весь коментар
24.11.2022 16:50 Відповісти
бешеная биомасса кацапская должна быть уничтожена!
показати весь коментар
24.11.2022 17:28 Відповісти
интересный плевок в лицо... утрутся как обычно?!
показати весь коментар
24.11.2022 18:04 Відповісти
Матьорий зечара.
показати весь коментар
24.11.2022 18:09 Відповісти
Да не только зечара, но и ещё *******.
показати весь коментар
03.12.2022 23:18 Відповісти
чому цією кувалдою ніхто його не й@бнув
показати весь коментар
24.11.2022 18:54 Відповісти
Хто? І кого? Він не сам приїхав...европа не орда
показати весь коментар
24.11.2022 23:39 Відповісти
А че не в МИ-6 или в ФБР или во французский легион. Это равносильные по положению организации и они бы адекватно восприняли. А так, это как роддом или школу пугать.
показати весь коментар
24.11.2022 19:59 Відповісти
Дуже цікаво як відреагує Європарламент на цей "прояв великого російського гуманізму"
показати весь коментар
24.11.2022 23:15 Відповісти
це якесь адіще
Якась часна компанія вбивць погрожує цивілізованому світу
показати весь коментар
24.11.2022 23:41 Відповісти
Ото Прігожіну тим молотом і розтрощить його маньячну голову!
показати весь коментар
25.11.2022 09:56 Відповісти
Неплохо бы провернуть спецоперацию, в результате которой вытащить ублюдка на суд в Гаагу!
показати весь коментар
25.11.2022 10:51 Відповісти
показати весь коментар
25.11.2022 16:35 Відповісти
Може і далі в Європі будуть рекомендувати домовлятися з кацапами?
показати весь коментар
25.11.2022 17:09 Відповісти
Як там нащадки пригожиних путіних почуваються в європі
показати весь коментар
26.11.2022 18:24 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 