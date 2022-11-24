Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Із києвознавцем та гідом Сергієм Мироновим, який захищав Україну у складі 241-ї бригади тероборони, попрощалися в Києві.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

З початку російського вторгнення Сергій пішов захищати Київ у складі 241-ї бригади тероборони. Він загинув на східному напрямку

На сайті КМДА також зареєстрували петицію перейменувати одну з вулиць столиці на честь Сергія Миронова.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.