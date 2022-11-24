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Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Із києвознавцем та гідом Сергієм Мироновим, який захищав Україну у складі 241-ї бригади тероборони, попрощалися в Києві.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

З початку російського вторгнення Сергій пішов захищати Київ у складі 241-ї бригади тероборони. Він загинув на східному напрямку

На сайті КМДА також зареєстрували петицію перейменувати одну з вулиць столиці на честь Сергія Миронова.

Читайте: Із чемпіоном України з гандболу та воїном Євгеном Колесніченком, який загинув у бою проти окупантів, попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 01
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 02
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 03
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 04
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 05
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 06
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 07
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 08
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 09
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 10
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 11
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 12
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 13
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 14
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 15
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 16
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 17
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 18
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 19
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 20
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 21
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 22
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 23
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 24
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 25
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 26
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 27
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 28
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 29
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 30
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 31
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 32
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 33
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 34
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 35
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 36
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 37
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 38
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 39
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 40
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 41
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 42
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 43
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 44
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 45
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 46
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 47
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 48
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 49
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 50
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 51
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 52
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 53
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 54
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 55
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 56
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 57
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 58
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 59
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 60
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 61
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 62
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 63
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 64
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 65
Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві 66

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

поховання (204) військовослужбовці (4815) Богачук Олег (1457)


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24.11.2022 12:56 Відповісти
сколько же смертей принесла *********
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24.11.2022 15:21 Відповісти
 
 