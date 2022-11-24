Зі столичним екскурсоводом та воїном Сергієм Мироновим, який загинув у бою з окупантами, попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Із києвознавцем та гідом Сергієм Мироновим, який захищав Україну у складі 241-ї бригади тероборони, попрощалися в Києві.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
З початку російського вторгнення Сергій пішов захищати Київ у складі 241-ї бригади тероборони. Він загинув на східному напрямку
На сайті КМДА також зареєстрували петицію перейменувати одну з вулиць столиці на честь Сергія Миронова.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Герої не вмирають!!!