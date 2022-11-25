Ворог вночі обстріляв прифронтові районі Харківської області, - Синєгубов. ФОТОрепортаж

Окупанти продовжують обстрілювати з артилерії населені пункти Куп’янського, Харківського, Чугуївського районів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ударили артилерією по Вовчанську, пошкоджено житловий будинок. Госпіталізований із пораненням чоловік 66 років.Вночі та зранку росіяни завдали ударів ракетами С-300 по Куп’янську. Є влучання на території дитячого садка та медичної установи. Попередньо - без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Голова ОВА також зазначив, що у Вовчанську 69-річний чоловік підірвався на міні. Його було госпіталізовано з осколковими пораненнями.

