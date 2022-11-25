УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9564 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
7 745 31

У Києві затримано російського агента, який прибув із Криму готувати диверсії, - СБУ. ФОТО

Зловмисника перекинули з тимчасово окупованого Криму до Києва за місяць до повномасштабного вторгнення.

Про це повідомила Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під виглядом відвідування родичів він певний час перебував у "сплячому режимі", а коли отримав вказівку діяти – його затримала СБУ.

"Зловмисник виконував завдання російської спецслужби зі збору розвідданих про місця дислокації та маршрути переміщення Сил оборони в столичному регіоні.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився колишній співробітник розформованої міліції, який після звільнення з лав МВС у 2014 році залишився у Севастополі.

Після захоплення півострова зловмисник перейшов на бік загарбників, за що отримав від них призначення до створеного окупантами місцевого "управления полиции рф"", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що ворожий агент пройшов оперативно-бойову підготовку на базі навчальних центрів російської спецслужби і очікував подальшого перекидання на підконтрольну українській владі територію.

Саме таку "команду" він отримав від агресора майже за місяць до початку повномасштабного вторгнення.

Для виконання ворожих завдань зрадник намагався сформувати розгалужену мережу інформаторів. Для цього використовував свої зв’язки серед колишніх правоохоронців і представників кримінальних кіл.

Утім, реалізувати злочинні наміри йому не вдалося. Співробітники СБУ своєчасно викрили його, задокументували незаконні дії і затримали в результаті багатоетапної спецоперації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила чергового поплічника окупантів у Херсоні: допомагав загарбникам втікати на катерах на лівий берег Дніпра. ФОТО

Під час обшуку правоохоронці виявили:

▪️ внутрішній паспорт громадянина РФ та російський паспорт для виїзду за кордон;
▪️ мобільний телефон із доказами законспірованого листування з ФСБ через анонімний телеграм-канал;
▪️ матеріали, які підтверджують проходження "спецкурсу" на території тимчасово окупованого Криму.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У Києві затримано російського агента, який прибув із Криму готувати диверсії, - СБУ 01

Автор: 

Київ (20191) Крим (14244) СБУ (13381) державна зрада (1775) диверсія (368)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
и снова замылили харю
показати весь коментар
25.11.2022 10:08 Відповісти
+14
страна должна знать хероев влиЦо
показати весь коментар
25.11.2022 10:09 Відповісти
+10
Гнізда диверсантів це монастирі та храми РПЦ.
показати весь коментар
25.11.2022 11:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
и снова замылили харю
показати весь коментар
25.11.2022 10:08 Відповісти
страна должна знать хероев влиЦо
показати весь коментар
25.11.2022 10:09 Відповісти
харя вже йому не належить. плюс, ще й свідки його злочинної діяльності могли б з,явитись, впізнавши ворога.
показати весь коментар
25.11.2022 13:03 Відповісти
Харя в мыле, а в руках ключи, нож, пистолет, полоснет по лицу, горлу и возможно левой рукой подает условленный знак кураторам.
показати весь коментар
25.11.2022 14:54 Відповісти
Сколько же ,еще таких выродков законсперированных бродят?
показати весь коментар
25.11.2022 17:05 Відповісти
СБУ-черговий респект...
показати весь коментар
25.11.2022 10:12 Відповісти
Респект буде після того як арештують всіх тих з ким налагодив зв'язки з 2014 року
показати весь коментар
25.11.2022 12:22 Відповісти
После Баканова -Наумова не посаженного,Портнова, Демченко , деркача, …………и 9 месяцев ,ослепших от беспределадрг в московских церквах ⁉️
показати весь коментар
25.11.2022 17:08 Відповісти
Коли ми їх переловимо? Міл'ярди помийка
витрачає на агентуру,диверсантів,шпигунів,терористів...і все це задля того,щоб утримати свій терористичний режим....
показати весь коментар
25.11.2022 10:13 Відповісти
І в основному як не мент то бувший кегебіст
показати весь коментар
25.11.2022 12:23 Відповісти
Пускай выбирает кувалда или канцелярский нож
показати весь коментар
25.11.2022 10:13 Відповісти
андрей! не син тараса бульбы, а нащадок "пакарітєля сібірі" )
показати весь коментар
25.11.2022 10:16 Відповісти
*** связка ключей в левой руке. Или ху@во агента учили и нашим оперативникам не зачет.
показати весь коментар
25.11.2022 10:24 Відповісти
Оперативники гарно вміли у свій час вламуватись в офіси фірм, влаштовувати маски-шоу, віджимати бізнес. Або затримувати лохів у під'їзді. Коли ж довелося зустрітись з такими самими, як вони у Княжичах, то перестріляли одне одного. Була така резонансна подія
показати весь коментар
25.11.2022 10:32 Відповісти
до речі,та справа так і не розслідувана до цього часу...
показати весь коментар
25.11.2022 10:49 Відповісти
Також звернув на це увагу. По суті ж це зброя.
показати весь коментар
25.11.2022 10:49 Відповісти
киргизы русофобию затевают ".... президент республики Садыр Жапаров. «Перед нами стоит задача научить кыргызстанцев свободно говорить, писать и думать на кыргызском языке, сделать его настоящим государственным языком" )))
показати весь коментар
25.11.2022 10:24 Відповісти
От вам і наслідки неоголошення воєнного стану в 2014 році, незакриття кордону з кацапстаном під час так званих АТО/ООС. Все робиться із запізненням, натомість проводиться не превентивна робота СБУ, контррозвідки, а показушна боротьба з наслідками.
показати весь коментар
25.11.2022 10:28 Відповісти
__ з мусс-мусора зробить Крим-бруле...__
показати весь коментар
25.11.2022 10:30 Відповісти
Кепочка зачотна
показати весь коментар
25.11.2022 10:50 Відповісти
Мабуть із «острих козирьков» чувак.
показати весь коментар
25.11.2022 10:52 Відповісти
У мене одне запитання - чому ця потвора стоїть біля стіни, а не лежить під нею дохла? Коли вже кацапські агенти почнуть здійснбвати "збройний спротив при затриманні". Декілька широко разрекламованих випадків "вимушеного застосування правоохоронцями зброї" різко скоротить популяцію потенційних зрадників, а наслідки цього ми відмолимо усією Україною.
показати весь коментар
25.11.2022 11:19 Відповісти
Он на секретном задании. Зачем ему с собой такая куча компромата? Даже справка о прохождении спецкурса. Кому все это показывать в Украине. Сомнительная новость.
показати весь коментар
25.11.2022 11:35 Відповісти
Гнізда диверсантів це монастирі та храми РПЦ.
показати весь коментар
25.11.2022 11:59 Відповісти
І не тількі в УКРАІНЕ
Московіти ці гадюшники РПЦ по усьому світу розсіяли
показати весь коментар
25.11.2022 13:04 Відповісти
ДобренькІ СОВКОВІ судьі рехформованого суду відпустять
На гіляку треба зразу ‼️‼️
показати весь коментар
25.11.2022 13:02 Відповісти
Дивно що на цей раз не диверсант засланий для вбивства найвеличнішого підора.
показати весь коментар
25.11.2022 15:31 Відповісти
Мабуть прибув на зустріч з Миколою Петренком, видатним агентом ОПОЖОПНИКІВ *****😠🤬😡 (вкрав на початку війни 🇺🇦⚔️у Міноборони 1.7 млрд грн 💸💵 «на потреби ЗСУ» та якось дивно втік за кордон, під час дії правового режиму ВОЄННОГО СТАНУ🤷‍♂️‼️‼️‼️🤔‼️‼️

Резніков, якось сором'язливо про це тихариться🐵🙈🙉🙊 і жодних відосиків!!!
Усе ж таки 1.7 млрд гривень, під час ВІЙНИ та надання Українцями та іншими державами, грошової допомоги Україні, а тут черговий опозажопник хапнув дєньог і за кордон, в батальйон БЗДІЖенців Монако чи Відень!!
показати весь коментар
25.11.2022 16:14 Відповісти
в расход *********** немедля...........................
показати весь коментар
25.11.2022 16:36 Відповісти
 
 