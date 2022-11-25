Двері кабінетів європарламентарів, які не підтримали визнання РФ державою-терористом, "прикрасили" кривавим Путіним. ФОТО
Закривавлений портрет російського диктатора Володимира Путіна повісили на двері 44 депутатів Європарламенту, які не підтримали визнання РФ державою-терористом.
Про це повідомив обраний від Латвії євродепутат Іварс Іябс, інформує Цензор.НЕТ.
"У Європарламенті теж є лісові брати. Таке сьогодні вранці для всіх 44, хто не підтримав визнання Росії терористичною державою", - написав Іябс.
Імовірно, євродепутат мав на увазі саме голоси "проти" - їх було 58. Тих, хто утримався, було 44.
Іябс опублікував фото, на якому біля кабінету Тетяни Жданок розміщено плакат із президентом Росії Володимиром Путіним і написом: "Своїм голосом я підтримую терориста".
Тетяна Жданок була єдиною з депутатів Європарламенту від Латвії, яка проголосувала проти оголошення Росії державою-спонсором тероризму.
Нагадаємо, 23 листопада Європарламент визнав РФ державою-спонсором тероризму. За ухвалення резолюції проголосували 494 євродепутати.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/2896(RSP)&l=nl
Народження: 8 травня 1950 р. (72 роки), https://www.google.com/search?client=opera&hs=qjH&sxsrf=**********************************:1669381279311&q=%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDU1LilR4tFP1zc0rMi1NK4qzNYSy0620i9IzS_ISQVSRcX5eVZJ-UV5i1g5Liy4sOPC5gsbdrAy7mJn4mAAAKZWW5pGAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj4lJfxscn7AhVQiIsKHZjaBDUQmxMoAHoECC0QAg Riga, Латвія
Партія: https://www.google.com/search?client=opera&hs=qjH&sxsrf=**********************************:1669381279311&q=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7+%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-************************************************************************************************************************************************&sa=X&ved=2ahUKEwj4lJfxscn7AhVQiIsKHZjaBDUQmxMoAHoECDEQAg Російський союз Латвії
Посада: Депутат Європейського парламенту з 2019
Освіта: https://www.google.com/search?client=opera&hs=qjH&sxsrf=**********************************:1669381279311&q=%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDU1LilRAjONiovK07Wks5Ot9AtS8wtyUoFUUXF-nlVqSmlyYklmft4iVu0Lsy9suNh0YdOFHRd2Xmy8sAtEK1xsvrAXyNh0YevFBqDgDqCCrRebdrAy7mJn4mAAAHNE5EVrAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj4lJfxscn7AhVQiIsKHZjaBDUQmxMoAHoECC4QAg Латвійський університет
Попередня посада: Депутат Європейського парламенту (2004-2018)
такое есть??
Латвия, ганьба! как эта с*ка вообще могла попасть в Европарламент??