Двері кабінетів європарламентарів, які не підтримали визнання РФ державою-терористом, "прикрасили" кривавим Путіним. ФОТО

Закривавлений портрет російського диктатора Володимира Путіна повісили на двері 44 депутатів Європарламенту, які не підтримали визнання РФ державою-терористом.

Про це повідомив обраний від Латвії євродепутат Іварс Іябс, інформує Цензор.НЕТ.

"У Європарламенті теж є лісові брати. Таке сьогодні вранці для всіх 44, хто не підтримав визнання Росії терористичною державою", - написав Іябс.

Імовірно, євродепутат мав на увазі саме голоси "проти" - їх було 58. Тих, хто утримався, було 44.

Іябс опублікував фото, на якому біля кабінету Тетяни Жданок розміщено плакат із президентом Росії Володимиром Путіним і написом: "Своїм голосом я підтримую терориста".

Тетяна Жданок була єдиною з депутатів Європарламенту від Латвії, яка проголосувала проти оголошення Росії державою-спонсором тероризму.

Нагадаємо, 23 листопада Європарламент визнав РФ державою-спонсором тероризму. За ухвалення резолюції проголосували 494 євродепутати.