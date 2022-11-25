УКР
Двері кабінетів європарламентарів, які не підтримали визнання РФ державою-терористом, "прикрасили" кривавим Путіним. ФОТО

Закривавлений портрет російського диктатора Володимира Путіна повісили на двері 44 депутатів Європарламенту, які не підтримали визнання РФ державою-терористом.

Про це повідомив обраний від Латвії євродепутат Іварс Іябс, інформує Цензор.НЕТ.

"У Європарламенті теж є лісові брати. Таке сьогодні вранці для всіх 44, хто не підтримав визнання Росії терористичною державою", - написав Іябс.

Імовірно, євродепутат мав на увазі саме голоси "проти" - їх було 58. Тих, хто утримався, було 44.

Іябс опублікував фото, на якому біля кабінету Тетяни Жданок розміщено плакат із президентом Росії Володимиром Путіним і написом: "Своїм голосом я підтримую терориста".

Читайте: Чекаємо, коли США визнають Росію країною-спонсором тероризму, - Стефанчук

Двері кабінетів європарламентарів, які не підтримали визнання РФ державою-терористом, прикрасили кривавим Путіним 01

Тетяна Жданок була єдиною з депутатів Європарламенту від Латвії, яка проголосувала проти оголошення Росії державою-спонсором тероризму.

Нагадаємо, 23 листопада Європарламент визнав РФ державою-спонсором тероризму. За ухвалення резолюції проголосували 494 євродепутати.

Автор: 

+29
25.11.2022 11:47
+18
2.4.6.8
25.11.2022 11:55
+16
братня Латвія розберись з цим
25.11.2022 11:38
25.11.2022 11:47
2.4.6.8
25.11.2022 11:55
Vot takie jebali dalzhni padpisatsa - find and kill
25.11.2022 12:59
ну с другой стороны они могут в цирке развлекать людей за миску баланды когда их будут ******* палками
25.11.2022 13:04
2468
25.11.2022 15:00
Сидячи у Франції, легко базікати...Так, мусье ?
25.11.2022 11:49
Справедливо , дякуємо 😠
25.11.2022 11:35
братня Латвія розберись з цим
25.11.2022 11:38
Уже. Больше этой, совковоеврейской крисы, в Европарламенте не будет.
25.11.2022 12:41
Їм ***** грошенят насипав - ці картинки їм до сраки
25.11.2022 11:40
У Жданок цієї видно видно дід в НКВД служив
25.11.2022 11:48
Она - наглядный пример окацапленного еврея.
25.11.2022 12:29
Ми й своi показовi приклади маємо..нажаль..
25.11.2022 13:45
"А то, пу#ін нападьот!" ...
25.11.2022 12:07
Жданок - позор Евросоюза. Если на Латвию во время кандидатства на вступлении в ЕС не давили проплаченные Кремлём и просто недалёкие политики из Брюсселя по теие "ущемления права этнических русских" (ага, 95% - понаехавших совков), она не только бы не была в Европарламенте, но наверняка уже была выдворена в Россию с потрохами и всеми приспешниками. Её надо гнать из ЕС санными тапками.
25.11.2022 12:28
Чи публікувалися десь повні списки результатів голосування? Пошук на сайті європарламенту швидких результатів не дав

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/2896(RSP)&l=nl
25.11.2022 12:48
тот же вопрос. Интересно кто и с каких стран проголосовал против и воздержался??? 100 пидаров - это немало...
25.11.2022 21:03
Ooo, eta kurwa znajoma , svinomatka s nashih kraiov . Eta ruskaia ***** etalon orchihi , i jebalo saatvetsvenoie ! 🤮
25.11.2022 12:54
Ті, хто не підримав цей закон теоретично є посібниками вбивць і терористів.
25.11.2022 13:15
Тетяна Жданок

Народження: 8 травня 1950 р. (72 роки), https://www.google.com/search?client=opera&hs=qjH&sxsrf=**********************************:1669381279311&q=%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDU1LilR4tFP1zc0rMi1NK4qzNYSy0620i9IzS_ISQVSRcX5eVZJ-UV5i1g5Liy4sOPC5gsbdrAy7mJn4mAAAKZWW5pGAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj4lJfxscn7AhVQiIsKHZjaBDUQmxMoAHoECC0QAg Riga, Латвія

Партія: https://www.google.com/search?client=opera&hs=qjH&sxsrf=**********************************:1669381279311&q=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7+%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-************************************************************************************************************************************************&sa=X&ved=2ahUKEwj4lJfxscn7AhVQiIsKHZjaBDUQmxMoAHoECDEQAg Російський союз Латвії

Посада: Депутат Європейського парламенту з 2019

Освіта: https://www.google.com/search?client=opera&hs=qjH&sxsrf=**********************************:1669381279311&q=%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDU1LilRAjONiovK07Wks5Ot9AtS8wtyUoFUUXF-nlVqSmlyYklmft4iVu0Lsy9suNh0YdOFHRd2Xmy8sAtEK1xsvrAXyNh0YevFBqDgDqCCrRebdrAy7mJn4mAAAHNE5EVrAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj4lJfxscn7AhVQiIsKHZjaBDUQmxMoAHoECC4QAg Латвійський університет

Попередня посада: Депутат Європейського парламенту (2004-2018)
25.11.2022 15:02
Російський союз Латвії???
такое есть??
Латвия, ганьба! как эта с*ка вообще могла попасть в Европарламент??
такое есть??
Латвия, ганьба! как эта с*ка вообще могла попасть в Европарламент??
25.11.2022 21:01
 
 