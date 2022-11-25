Минулої доби окупанти вбили 11 цивільних, ще 52 поранені, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Унаслідок російської збройної агресії минулої доби, 24 листопада, в Україні загинули 11 цивільних, ще 52 дістали поранення.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Донецькій області троє поранених, у Запорізькій – один, на Харківщині - двоє поранених (на міні). У Херсонській області загинуло 11 людей, 46 були поранені", - йдеться в повідомленні.

