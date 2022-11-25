Дві родини під Києвом отруїлися чадним газом з генераторів. Чоловік загинув. ФОТО

Дві родини отруїлися чадним газом через використання генераторів у приміщенні, одна людина загинула.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

"У селі Бобриця сім’я використовувала для освітлення генератор, який знаходився прямо в приміщенні. У результаті отруєння загинув голова родини, його дружину медики встигли госпіталізували до лікарні", - написав він у телеграмі.

Подібне сталося і в Гостомелі. Там чадним газом отруїлася ціла родина. Спершу стало зле 72-річній бабусі, потім 4-річній онуці. Погіршився стан також у старшої - 12-річної дівчинки та її 48-річного батька.

"Ще застерігаю: не нехтуйте інструкцією з експлуатації електрогенераторів та приладів для опалення систем. Вчасно перевіряйте справність газових приладів та вентиляції! Дбайте про своє здоров'я та життя!" - написав Нєбитов.



