Дві родини під Києвом отруїлися чадним газом з генераторів. Чоловік загинув. ФОТО
Дві родини отруїлися чадним газом через використання генераторів у приміщенні, одна людина загинула.
Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.
"У селі Бобриця сім’я використовувала для освітлення генератор, який знаходився прямо в приміщенні. У результаті отруєння загинув голова родини, його дружину медики встигли госпіталізували до лікарні", - написав він у телеграмі.
Подібне сталося і в Гостомелі. Там чадним газом отруїлася ціла родина. Спершу стало зле 72-річній бабусі, потім 4-річній онуці. Погіршився стан також у старшої - 12-річної дівчинки та її 48-річного батька.
"Ще застерігаю: не нехтуйте інструкцією з експлуатації електрогенераторів та приладів для опалення систем. Вчасно перевіряйте справність газових приладів та вентиляції! Дбайте про своє здоров'я та життя!" - написав Нєбитов.
