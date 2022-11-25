УКР
Новини Фото
9 580 17

Дві родини під Києвом отруїлися чадним газом з генераторів. Чоловік загинув. ФОТО

Дві родини отруїлися чадним газом через використання генераторів у приміщенні, одна людина загинула.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

"У селі Бобриця сім’я використовувала для освітлення генератор, який знаходився прямо в приміщенні. У результаті отруєння загинув голова родини, його дружину медики встигли госпіталізували до лікарні", - написав він у телеграмі.

Подібне сталося і в Гостомелі. Там чадним газом отруїлася ціла родина. Спершу стало зле 72-річній бабусі, потім 4-річній онуці. Погіршився стан також у старшої - 12-річної дівчинки та її 48-річного батька.

Дивіться: Наслідки обстрілу Вишгорода на Київщині 23 листопада. ФОТОрепортаж

"Ще застерігаю: не нехтуйте інструкцією з експлуатації електрогенераторів та приладів для опалення систем. Вчасно перевіряйте справність газових приладів та вентиляції! Дбайте про своє здоров'я та життя!" - написав Нєбитов.

Дві родини під Києвом отруїлися чадним газом з генераторів. Чоловік загинув 01
Дві родини під Києвом отруїлися чадним газом з генераторів. Чоловік загинув 02

Автор: 

Топ коментарі
+9
Я - вчитель біології та Основ здоров'я по сумісництву. На обох предметах криком кричать вчителі про отруєння чадним газом, як відбувається, небезпеки від приладів опалення тощо... навіть клінічна картина і заходи першої допомоги. Питання в мене - коли небудь хтось почне вчитися, чи як завжди - читати бОмажку після того як.... шкода людей, проте голова....
25.11.2022 14:10 Відповісти
+6
Царствия небесного, конечно. Но это ж надо умудриться запустить генератор в помещении, в котором живёшь... Разве что снежный человек не слышал историй с угоревшими в гаражах людьми, сидевшими в автомобилях с запущенным двигателем.
25.11.2022 13:51 Відповісти
+6
Да дураков пускают, если они люди хорошие. А вот злорадствующих и хайпующих ********* точно нет.
25.11.2022 14:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сенсор CO коштує 15 євро.
25.11.2022 13:50 Відповісти
Подумати головою: безкоштовно... видно по фото, що вивели вихлоп за межі приміщення, але зробили це гофрою з матеріалу, що плавиться (схоже на старі шланги від пилососа)
25.11.2022 13:55 Відповісти
старые шланги скрученные синей изолентой.
25.11.2022 14:08 Відповісти
В мене спеціальний шланг. Так ось, гена на відкритому балконі, зщ тм шлангом. ПРи пластикових вікнах, датчик починає орати в квартирі за 10-15 хвилин.
25.11.2022 14:51 Відповісти
датчик СО при этом фиксирует превышение???
25.11.2022 20:49 Відповісти
Думаєш, в Небесне Царство дурнів пускають?
25.11.2022 14:14 Відповісти
Фух, значит, меня пустят. Насчет тебя, не уверен)
25.11.2022 14:22 Відповісти
видно по фото, що вивели вихлоп за межі приміщення, але зробили це гофрою з матеріалу, що плавиться (схоже на старі шланги від пилососа), от воно і поплавилося, після чого дим пішов у приміщення
25.11.2022 14:15 Відповісти
Ну правила безопасности кровью написаны же... Жалко очень погибшего, не от хорошей жизни он в помещении генератор запустил. Но такая глупая смерть, слов нет.
25.11.2022 18:54 Відповісти
та тут не сенсор СО треба, там мозги треба було. Як можна ДВС вмикати в приміщенні.
25.11.2022 14:05 Відповісти
Жаль людей, АЛЕ чи не варто хоча б трохи ознайомитись з правилами користування приладом?!?!
25.11.2022 14:09 Відповісти
Премію Дарвіна, покійному
25.11.2022 14:13 Відповісти
25.11.2022 14:14 Відповісти
Без балкону годі й думати користуватися бензо чи дизель генератором, це тупо і по дебільному....
Чи ставити вже за дверима біля сходинок.
25.11.2022 16:10 Відповісти
 
 