Ліквідовано канал втечі ухилянтів до ЄС через Придністров’я, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України ліквідувала канал втечі військовозобов’язаних осіб до країн Європейського Союзу через самопроголошене Придністров’я.

Як передає Цензор.НЕТ, про це СБУ повідомляє у телеграмі.

"У результаті масштабної спецоперації контррозвідки СБУ на кордоні із самопроголошеним Придністров’ям нейтралізовано потужне злочинне угруповання, яке очолював "громадянин" невизнаної республіки", - йдеться в повідомленні.

Зловмисники за участю корумпованого прикордонника організували канал незаконного переправлення за кордон українських громадян призовного віку.

Нелегальний трафік пролягав до сусідніх європейських країн через територію так званої "Придністровської Молдавської Республіки".

Вартість послуг становила від 5,5 тис. доларів з людини. Сума залежала від матеріальних можливостей і терміновості виїзду.

Маршрути прихованої втечі ухилянтів проходили поза контрольно-пропускними пунктами держкордону. Для проїзду зловмисники використовували власний автотранспорт.

Дивіться також: Організація незаконного перетину кордону через систему "Шлях": керівниці благодійного фонду та посереднику повідомлено про підозру. ФОТО

За даними слідства, до складу угруповання входили декілька жителів прикордоння. Саме вони підшукували потенційних клієнтів для нелегального виїзду.

При цьому житель невизнаного Придністров’я виконував роль провідника і надавав інструкції щодо подальших дій за кордоном.

Співробітники СБУ затримали всіх учасників угруповання на спробі вивезення за межі України трьох втікачів.

Під час обшуків за місцями перебування затриманих правоохоронці виявили готівку, одержану незаконним шляхом, а також мобільні телефони із доказами протиправних дій.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ліквідовано канал втечі ухилянтів до ЄС через Придністров’я, - СБУ 01
Ліквідовано канал втечі ухилянтів до ЄС через Придністров’я, - СБУ 02
Ліквідовано канал втечі ухилянтів до ЄС через Придністров’я, - СБУ 03
Ліквідовано канал втечі ухилянтів до ЄС через Придністров’я, - СБУ 04
Ліквідовано канал втечі ухилянтів до ЄС через Придністров’я, - СБУ 05

+15
Зате батальйон "монако" без проблем виїхав!
25.11.2022 14:06 Відповісти
+14
Може ви займетеся і верховним головноговномандуючим-ухилянтом та його оточенням?
25.11.2022 14:01 Відповісти
+7
Одні прикордонники гинуть захищаючі країну-іньше лайно набиває свої кішені...
25.11.2022 14:01 Відповісти
Одні прикордонники гинуть захищаючі країну-іньше лайно набиває свої кішені...
25.11.2022 14:01 Відповісти
А чо ховаем його пыку?
Хай край и на бачить свого героя
25.11.2022 14:55 Відповісти
Може ви займетеся і верховним головноговномандуючим-ухилянтом та його оточенням?
25.11.2022 14:01 Відповісти
Зате батальйон "монако" без проблем виїхав!
25.11.2022 14:06 Відповісти
Тю, монако
25.11.2022 14:57 Відповісти
Слуги тікають?
25.11.2022 14:09 Відповісти
Має бути вільний виїзд. Якщо буде блек аут, то кордони взагалі можливо будуть прориватися. А це буде ганьба. Під блек аутом маю на уващі тотальне знеструмлення, зараз такого поки що немає і можливо не буде.
25.11.2022 14:11 Відповісти
Якщо буде тотальний блекаут із переспективою відновлення аж навесні, то оті СБУшники самі звалять слідом за прикордонниками
показати весь коментар
Навіть на місяць,це колапс країни.
показати весь коментар
Рашисти постійно влучають у підстанції. Вони точно знають де і що знахдиться. Може пошукали б зрадників в енергокомпаніях? А то на кордоні з Молдовою ловити ухилянтів - якраз робота для СБУ. Головне безпечно і тіпа щось роблять.
показати весь коментар
установите взнос за пересечение границы 5000уехочешь уехать плати тем уто вместо тебя готов сражаться. все остальное совок и рашка и не надо никого обзывать и запугивать. воин должен быть мотивирован а не запуган
показати весь коментар
А у кого нет таких денег?
показати весь коментар
Все последние десятилетия этот гнойник сепарский с Приднестровья очень хорошо и успешно вел дела и дружбу с южными регионами Украины!
вся контрабанда шла через Приднестроьве через кордоны Украины и все делили с радостью свой куш!!
взамен того чтобы прикрыть границу с стороны Украины и что бы сепары не могли передвигаться за свою территорию - им дали полное согласие и приветствия незаконных сделок!!
И еще пример большой дружбы сепаров с Приднестровья и южных районов Украины - это то что с начало войны в Приднестроьве приехало очень много беженцев с Украины!
что конечно же очень удивило молдаван !!!!
никио в Молдове до сих пор не понимают как это украинцы на которых напала Россия - нашли убежище в сепарской республики Приднестровья которая де-факто контролируется Рф !!!!!!
и еще парадокс- когда в Приднестроьве объявили мобилизацию - то сепары и уже вместе с украинскими беженцами мужского пола - выехали срочно в одесскую область!!!
и так они и бегают до сих пор туда , сепары и вата с Украины сюда-туда и никак не могут определиться где для них безопасней????
25.11.2022 15:24 Відповісти
Контора не знае ...- чи в "темі"...

КАК ПРЕСТУПНАЯ ГРУППИРОВКА "ХИМПРОМ" ПОД КУРАТОРСТВОМ ФСБ ТОРГУЕТ НАРКОТИКАМИ ВМЕСТЕ С ГЛАВНЫМ ПОГРАНИЧНИКОМ УКРАИНЫ ДЕЙНЕКО

https://www.bagnet.org/news/accidents/1340613/kak-prestupnaya-gruppirovka-himprom-pod-kuratorstvom-fsb-torguet-narkotikami-vmeste-s-glavnym-pogranichnikom-ukrainy-deyneko
25.11.2022 15:29 Відповісти
"Свобода", аж гай гуде. Не розумію, я такої х-ні. Людей як бидло женуть в стойло.
показати весь коментар
За кордон не можна, усі в бомжатник, тобто в центр незламності, може окропу налють.
показати весь коментар
Чоловіки в армії підписують контракт мінімум на 3 роки. Отже, якщо тобі 58 - тебе не візьмуть навіть по блату. На роботу теж не беруть - вік не той. Тому сидиш на субсидіїї, хоча міг би "мити бассейни" в Їспаніі. Зелене шапіто не тримається логіки...
показати весь коментар
