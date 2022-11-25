Ліквідовано канал втечі ухилянтів до ЄС через Придністров’я, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України ліквідувала канал втечі військовозобов’язаних осіб до країн Європейського Союзу через самопроголошене Придністров’я.
Як передає Цензор.НЕТ, про це СБУ повідомляє у телеграмі.
"У результаті масштабної спецоперації контррозвідки СБУ на кордоні із самопроголошеним Придністров’ям нейтралізовано потужне злочинне угруповання, яке очолював "громадянин" невизнаної республіки", - йдеться в повідомленні.
Зловмисники за участю корумпованого прикордонника організували канал незаконного переправлення за кордон українських громадян призовного віку.
Нелегальний трафік пролягав до сусідніх європейських країн через територію так званої "Придністровської Молдавської Республіки".
Вартість послуг становила від 5,5 тис. доларів з людини. Сума залежала від матеріальних можливостей і терміновості виїзду.
Маршрути прихованої втечі ухилянтів проходили поза контрольно-пропускними пунктами держкордону. Для проїзду зловмисники використовували власний автотранспорт.
За даними слідства, до складу угруповання входили декілька жителів прикордоння. Саме вони підшукували потенційних клієнтів для нелегального виїзду.
При цьому житель невизнаного Придністров’я виконував роль провідника і надавав інструкції щодо подальших дій за кордоном.
Співробітники СБУ затримали всіх учасників угруповання на спробі вивезення за межі України трьох втікачів.
Під час обшуків за місцями перебування затриманих правоохоронці виявили готівку, одержану незаконним шляхом, а також мобільні телефони із доказами протиправних дій.
Фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Хай край и на бачить свого героя
головноговномандуючим-ухилянтом та його оточенням?
вся контрабанда шла через Приднестроьве через кордоны Украины и все делили с радостью свой куш!!
взамен того чтобы прикрыть границу с стороны Украины и что бы сепары не могли передвигаться за свою территорию - им дали полное согласие и приветствия незаконных сделок!!
И еще пример большой дружбы сепаров с Приднестровья и южных районов Украины - это то что с начало войны в Приднестроьве приехало очень много беженцев с Украины!
что конечно же очень удивило молдаван !!!!
никио в Молдове до сих пор не понимают как это украинцы на которых напала Россия - нашли убежище в сепарской республики Приднестровья которая де-факто контролируется Рф !!!!!!
и еще парадокс- когда в Приднестроьве объявили мобилизацию - то сепары и уже вместе с украинскими беженцами мужского пола - выехали срочно в одесскую область!!!
и так они и бегают до сих пор туда , сепары и вата с Украины сюда-туда и никак не могут определиться где для них безопасней????
