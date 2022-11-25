УКР
СБУ провела обшуки у приміщеннях УПЦ МП на Буковині: Знайшли методички з Москви та громадянство РФ у керівництва структур єперахії. ФОТОрепортаж

СБУ провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП). Правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Також викрито листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують "методички" щодо "особливостей" проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення.

Представники РПЦ ставили завдання займатися дезінформацією щодо суспільно-політичної обстановки в Україні та ситуації на фронті. Зокрема, вимагали від священників УПЦ заперечувати збройну агресію рф, розповідати про нібито утиски "московської церкви" тощо", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час обшуків СБУ знайшла також склади з оптовими партіями прокремлівської літератури, яка вихваляє країну-агресора та закликає підтримати окупантів.

"Крім того, під час огляду комп’ютерів керівництва єпархії виявлено фотокопії посвідчень рашистів, які брали участь у бойових діях проти українських військ. Серед таких документів – посвідка "героя росії", підписана міністром оборони рф за "захоплення Криму" у 2014 році", - додали в Службі безпеки

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, тривають процесуальні дії.

Також читайте: СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та "сумнівних" громадян РФ під час безпекових заходів у Лаврі та храмах УПЦ МП на Рівненщині. ФОТОрепортаж

СБУ провела обшуки у приміщеннях УПЦ МП на Буковині: Знайшли методички з Москви та громадянство РФ у керівництва структур єперахії 01
СБУ провела обшуки у приміщеннях УПЦ МП на Буковині: Знайшли методички з Москви та громадянство РФ у керівництва структур єперахії 02
СБУ провела обшуки у приміщеннях УПЦ МП на Буковині: Знайшли методички з Москви та громадянство РФ у керівництва структур єперахії 03
СБУ провела обшуки у приміщеннях УПЦ МП на Буковині: Знайшли методички з Москви та громадянство РФ у керівництва структур єперахії 04
СБУ провела обшуки у приміщеннях УПЦ МП на Буковині: Знайшли методички з Москви та громадянство РФ у керівництва структур єперахії 05
СБУ провела обшуки у приміщеннях УПЦ МП на Буковині: Знайшли методички з Москви та громадянство РФ у керівництва структур єперахії 06
СБУ провела обшуки у приміщеннях УПЦ МП на Буковині: Знайшли методички з Москви та громадянство РФ у керівництва структур єперахії 07
СБУ провела обшуки у приміщеннях УПЦ МП на Буковині: Знайшли методички з Москви та громадянство РФ у керівництва структур єперахії 08
СБУ провела обшуки у приміщеннях УПЦ МП на Буковині: Знайшли методички з Москви та громадянство РФ у керівництва структур єперахії 09
СБУ провела обшуки у приміщеннях УПЦ МП на Буковині: Знайшли методички з Москви та громадянство РФ у керівництва структур єперахії 10

Буковина (861) СБУ (13381) УПЦ МП (1230)
+29
Депортація пожиттєво мінімум.
25.11.2022 14:56 Відповісти
+25
Какіє ішьо нужни даказатєльства???
25.11.2022 14:56 Відповісти
+25
Московский патриархат это обычный отдел ФСБ с центром в Москве во главе с Гундявым (кличка агента Кирилл)которая ы поддерживает войну против Украины, делает все возможное для уничтожения независимого государства Украина. Это церковь страны спонсора терроризма. В период войны против Украины, постоянных бомбежек, убийства мирных жителей Украины, филиалы этой церкви спокойно действуют на территории Украины и проводят политику стран спонсора терроризма. Поэтому настало время, когда уже пора гнать метлой московских попов с Украины. Не допустимо преступно, чтобы церковь наших врагов спокойно находилась в Украине и вела войну против Украины. Пора уже растоптать это змеючье гнездо
25.11.2022 14:59 Відповісти
25.11.2022 14:56 Відповісти
25.11.2022 14:56 Відповісти
Кокаинум.
25.11.2022 16:46 Відповісти
кацапский поп у шкафа с пиксельной рожей и руками в заду выглядит просто прекрасно. могут же, когда хотят...
25.11.2022 14:57 Відповісти
Ничто не выдавало в нем врага, ни форменная одежда бсф, удостоверение бсф небрежно торчащее из под мантии.
25.11.2022 14:57 Відповісти
Чому боїшся писати фсб?
ФСБ - підараси! Жирні гомікі. У чому проблема?
25.11.2022 15:04 Відповісти
25.11.2022 14:59 Відповісти
А скільки вони цими книгами і проповідями загадили мізків українцям? Вже були обшуки в Києві, Вінниці і вони знали, що прийдуть і до них і навіть не ховалися, продовжували свою ворожу дію. Як гарно кацапи маскуються, то під " червоний хрест", то під "журналістів", то під ОБСЕ, а саме краще під церкву. Одягли московські ФСБ сукні чорного кольору, пригодували грошима перемішаних на крові українців попів, монашок і гайда займатися підровнию діяльністю із середини, кажучи на сповіді хто ворог, проти кого виступати, за що і проти кого голосувати. Місце для прихистку ДРГ, анегтів і збір великих коштів на ракети і снаряди для російської терористичної армії. А чому СБУ не контролювали друк ворожої преси в храмах на території України? Хто вимиє мізки сотням тисяч обдурених?
25.11.2022 15:02 Відповісти
Розігнати ото "мп"-санат, попів до буцигарні, або пожиттєва депортація!
25.11.2022 15:02 Відповісти
З почином, СБУ.
На Буковині ще роботи не початий край.
25.11.2022 15:04 Відповісти
Єпархія це фігня, навіть Собор на головній фігня, веселощі почнуться коли СБУ полізуть в Банчени або на гуцулію.
25.11.2022 15:19 Відповісти
Питання тільки одне!! Чому коли всі свідомі громадяни України вимагали прикрити це ФСБешне гніздо влада роками не реагувала?? Не знали?? Знали!! Це тому що в жОПІ всі зрадники!! У Стефанчука все не на часі!! Побачимо як тепер проголосують зелені бариги у Верх. зРаді!!
25.11.2022 15:05 Відповісти
Тому що багато довбурiв ше досi ходять в ту церкву,а почали б ix рухати-смороду було й серед наших й за "поребрика".
25.11.2022 15:10 Відповісти
В Україні дві біди -
московськi попи і криворізькі клоуни.
25.11.2022 15:08 Відповісти
Та недоумкуваті виборці.
25.11.2022 17:43 Відповісти
Тільки закриття й розпуск ворожої Україні, моспархатної(упц мп) секти зможе остудити ситуацію і вивільнити службовців СБУ для більш якісної роботи з колаборантами на деокупованих і окупованих територіях. Україна вимагає закриття й розпуск окупаційної упц мп.
25.11.2022 15:09 Відповісти
Вангую. При ЗЕ! нічого їм не буде.
25.11.2022 15:10 Відповісти
Це фото із часів царя Гороха.
За Томос для української церкви Гундяєви-Онуфрії та їхні сектанти ненавидять Порошенка, як мало кого іншого.
25.11.2022 15:22 Відповісти
Не всі, бо дехто з них отримав від Порошенка державні нагороди
25.11.2022 18:24 Відповісти
Ну не вони ж його нагороджували.
Ви перевертаєте реальність.
25.11.2022 18:42 Відповісти
Так, не вони, а Порошенко їх нагороджував. Замість того, щоб закрити цю гебешну клоаку ще в 2014-тому
25.11.2022 19:10 Відповісти
Закрити цей гадюшник тоді було дуже складно.
Навіть після закриття рашистських соцмерез гидота СерЛєщ почав верещати про диктатуру.
При спробі прикрити Інтер Фірташа вискочила Тимошенко на його захист.

Тому і був обраний поступовий, ДОБРОВІЛЬНИЙ перехід громад до української церкви, яка отримала Томос.
При Зєлі та його поплічниках цей процес стали насильно гальмувати із застосуванням адмінресурсу.
25.11.2022 19:22 Відповісти
Абсолютно згодна. Я сама була хрещена в МП, але перейшла . Багато,навiть пiд час вiйни ходять в МП. То про що говорити... Показали фотку Пороха ше 25-рiчноi давностi й дискутують тут
25.11.2022 23:12 Відповісти
..ви напевне здивуєтеся , якщо таке постите, але значна частина Українців хрестилася у масковській секті (іншої тупо не було), були жовтенятами-піонерами-комсомольцями..
показати весь коментар
25.11.2022 15:34 Відповісти
А маса вірян ще пруться в церкви тієї секти держави агресора, вбиваючої їх синів і дочок, наївно стверджуючи що їм без різниці в якій церкві молитися Богу. І це схоже надовго невиліковане.
25.11.2022 15:10 Відповісти
25.11.2022 15:24 Відповісти
Квітень 2022 року.

Верховна Рада поки не розглядатиме законопроєкт про заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території України, оскільки це може призвести до розколу суспільства.

Про це Голова ВР Руслан Стефанчук розповів в https://www.rbc.ua/ukr/news/ruslan-stefanchuk-shansov-******-prorossiyskoy-1650837541.html інтерв'ю інформаційному агентству "РБК-Україна".
25.11.2022 15:27 Відповісти
Хто одразу як прийшов до влади заблокував перейменування УПЦ МП в РПЦвУ яке з боями протягнула в раді минула влада?
25.11.2022 15:40 Відповісти
підбіраються до ЗКРП ...
25.11.2022 15:25 Відповісти
Коли висадити в повітря збіговисько у рясах, то відбудуться рясні опади.
)))))))
25.11.2022 15:30 Відповісти
В обменный фонд их.
25.11.2022 15:30 Відповісти
Бога СБУ не знайшло
25.11.2022 15:33 Відповісти
повна 3аборона і арешти сатанистів упц мп і депортація в кацабстан щоб там 3асирали голови
25.11.2022 15:39 Відповісти
Чого рила ублюдків не показують ?
25.11.2022 15:42 Відповісти
всех кацапских попов на швабры
25.11.2022 15:45 Відповісти
Ну якщо об´явили, що будуть провіряти церкви кацапські зарані, то саме цінне вони вже поховали або вивезли. А за книжки багато не дадуть!
25.11.2022 15:46 Відповісти
Ви ще в Почаєві в тому рпцшному кублі обшук проведіть,думаю багато цікавого знайдете.
25.11.2022 15:49 Відповісти
Як і варто було чекати візити СБУ до КП Лаври і інших культових місць УПЦ (МП) закінчились нічим. 6.6 млн. гривен і $225 600 не декларованих коштів знайдені в Лаврі, осіли в місцях зберігання речових доказів СБУ. Жодної кримінальної справи не порушено.
Питання про незаконне будівництво на території Лаври (16 корпусів загальною площею 2282 кв. м чудесним чином (чудеса православ'я!) матеріалізованих на заповідній території за повної відсутності будь-яких документальних свідчень появи), "порешали" митр. Павло і А. Єрмак

.https://t.me/tZEinform/22045
25.11.2022 16:08 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
25.11.2022 16:10 Відповісти
Я очень рад что в Украине прозрели , эти " священнослужители "и есть иностраныий легион от КГБ Россий , по подрыву государственого строя и государственности УКРАИНЫ.
25.11.2022 16:36 Відповісти
.

Чернiвецька епархiя. Секс з молоденьким iпадiаконом.

https://lb.ua/society/2022/11/25/537108_sbu_pid_chas_perevirki.html


СБУ під час перевірки Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) виявила методички з Москви і паспорт паРашi в керівництва.

секретар епархii продовжував навiть пiд час перевiрки жарити молодого iпадiакона.)

не мiг вiдiрватися. ))

https://i.lb.ua/021/10/6380bd75d6e51.jpeg


За даними джерел, під час обшуку там заскочили в момент фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархіі УПЦ МП Архімандрита Никиту з хлопцем, що співає в місцевому хорі.
23 листопада аріхмандрита Никиту синод УПЦ https://lb.ua/society/2022/11/23/536860_upts_zvilnila_troh_iepiskopiv-z.html обрав єпархіальним архієреєм Івано-Франківської єпархії - замість митрополита Івано-Франківського і Коломийського Серафима, який утік до росії паРашi.

"У результаті слідчих дій правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність росіянського громадянства у керівництва єпархіальних структур. Також викрито листування керівників єпархії зі своїми маасковскiмi кураторами, в яких вони отримують «методички» щодо «особливостей» проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення", - зазначили в пресрелізі правоохоронці.
СБУ в ході перевірки приміщення УПЦ (МП) на Буковині виявила методички з мааскви, кацапо-ординське громадянство у керівництва єпархії та посвідчення окупантів.

https://i.lb.ua/015/55/6380bd6f98881.jpeg

.
https://i.lb.ua/023/18/6380b9fef2475.jpeg

.
25.11.2022 16:38 Відповісти
скрепно. Якраз типово для промокшанського патріархату касапської неправославної секти.
25.11.2022 17:35 Відповісти
.
москальський сатанат на Прикарпатті очолив прорашистський провокатор-збочинець

https://galka.if.ua/app/uploads/2022/11/4444.webp

Синод так званої української православної церкви москальського сатанату обрав нового єпископа Івано-Франківського та Коломийського.

Ним став Сторожук Андрій (Никита). Про це йдеться у повідомленні на сайті місцевої єпархії УПЦ МП.

"Згідно рішення Священного Синоду УПЦ від 23.11.2022 клірик Чернівецько-Буковинської єпархії архімандрит Никита (Сторожук) обраний єпископом Івано-Франківським та Коломийським. Духовенство, чернецтво та вірні Івано-Франківської єпархії вітають архімандрита Никиту з обранням у сан єпископа", - йдеться у повідомленні.

Як https://myrotvorets.center/criminal/storozhuk-andrej-petrovich/ йдеться на сайті "Миротворець", Сторожук Андрій (Никита) - проросійський провокатор та маніпулятор. Він брав участь у дестабілізації громадського життя в Україні. Також він виступає проти незалежної української православної церкви.

https://i.lb.ua/021/10/6380bd75d6e51.jpeg
25.11.2022 16:39 Відповісти
А що там у Почаєві? Це гадюшник!
25.11.2022 16:42 Відповісти
Бенчени в Чернівецькій області треба провірити,дброго знайомого Януковича ...Жара...
25.11.2022 16:50 Відповісти
Молодці що знайшли...
Коли звільните Лавру від цих покидьків, та віддасте її українській церкві?
25.11.2022 17:15 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZV_0iYbGJMJt2194jpj9io0ZH61JGARn_0r-XKgWAaq9P6kkx-Smglw33dgQmp1spBg3R6VLCCD7z_fbS0S5G8f0RbBuj3h7LBq6lu-COCHCApZDdBK_hZzFTgzz2zLRAJfGuBNeNZY6Xg2_DsgD4eMkOBMGD1ORS0cAPo7l7V2kw&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid0R8h7GgaFTXT1YKJcmtNDzPFh6UEt48yJ8End4ym7CieotQRStprexUrcepXgvXwul?__cft__[0]=AZV_0iYbGJMJt2194jpj9io0ZH61JGARn_0r-XKgWAaq9P6kkx-Smglw33dgQmp1spBg3R6VLCCD7z_fbS0S5G8f0RbBuj3h7LBq6lu-COCHCApZDdBK_hZzFTgzz2zLRAJfGuBNeNZY6Xg2_DsgD4eMkOBMGD1ORS0cAPo7l7V2kw&__tn__=%2CO%2CP-R 54 хв ·

Я не є фанатом СБУ. Там більш-менш виправдовує своє існування лише ДКР. Решта департаментів можна передати мінагрополітики, буде менше шкоди.

Але нині, нарешті, мушу визнати, що СБУ робить справу для Бога і Вітчизни.

Звісно, наївні ідеалісти закидатимуть: чому вона досі не арештувала всіх тих московських попів, яких трусить?!

Відповім: навіть те, що просто трусить - величезний крок вперед, порівняно з тим, що було навіть місяць тому!

У нас УПЦ ФСБ досі є головною «конфесією». Центрові менти, клички, люди з Офісу, депутати, навіть самі спецушники саме там задовольняють своє марновірство.

Зачепити УПЦ ФСБ - всеодно що повалити пушкіна, підпалити музей булгакова! Це ж попи помоляться дияволу, грошей не стане!

Уявляю, який тиск зараз чиниться на звитяжних офіцерів СБУ, які здійснюють слідчі дії. Навіть, якщо все зведеться до того, що новінський відкупиться, - для початку теж непогано.

Печатку зламано! Далі піде.
25.11.2022 17:59 Відповісти
а если проверить всех предателей на родословную, то окажется. что корни и родственники зарыты на рефии.
25.11.2022 19:24 Відповісти
Це все вотчина главаря УПЦМП ген-майора ФСБ "святого" Онуфрія....
25.11.2022 19:26 Відповісти
помилився,святого і непорочного Онуфрія! але православнутому стаду в хустинках,те що ці пузаті,червономорді чуваки з МП,насправді содоміти,офіцери ФСБ,аферисти....байдуже,тупе стадо в хустинках шукає у них Бога.....
25.11.2022 19:30 Відповісти
 
 