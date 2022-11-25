СБУ застала секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП в ліжку з хлопцем із місцевого хору, - ЗМІ. ФОТО
Під час обшуків приміщення УПЦ МП на Буковині СБУ заскочили в момент фізичної близькості Архімандрита Никиту з хлопцем, що співає в місцевому хорі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє LB.ua із посиланням на джерела.
Так, за даними видання обшук проводився у консисторії (адміністрації єпархії). Зокрема, керівника єпархії, в келії митрополита Чернівецького і Буковинського Мелетія, де він постійно проживає. Саме він є найбільш імовірною кандидатурою на посаду архієрея УПЦ МП замість Павла.
Джерело повідомило, що під час обшуку там заскочили в момент фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархіі УПЦ МП Архімандрита Никиту з хлопцем, що співає в місцевому хорі. 23 листопада аріхмандрита Никиту синод УПЦ обрав єпархіальним архієреєм Івано-Франківської єпархії – замість митрополита Івано-Франківського і Коломийського Серафима, який утік до Росії.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що СБУ провела обшуки у приміщеннях УПЦ МП на Буковині. Під час слідчих дій знайшли методички з Москви та громадянство РФ у керівництва структур єперахії.
Не ходила і ходить не буду.
Майте бога в серці і душі, та живіть по заповідям (хоча зараз це нелегко).
Бо в тих батюшках і попах ніякої святості немає, одне акторство і зарозумілість.
Як виявилося, попИ ******* в пОпи. І ето нєспроста...
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid02vUjR7k8xBeNXa6dW3Lv3FHLm8iwFJdDzUemjVsSxWrMq71TGSNPS4e7fXzNWjCw4l 51 хв ·
Після обшуків київських, рівненських, чернівеццьких ******* УПЦ ФСБ, СБУ трусить їхню резидентуру у Франківську.
Мило, але мляво.
******** ще не злякалися. Бикують. Протестують проти утисків їхнього права зраджувати Вітчизну, ганьбити Бога і безперешкодно користуватися хлопчиками - семінаристами.
Звертаюся до керівництва СБУ:
Я міг би прочитати для співробітників невеличкий семінар "Методики Святої Інквізиції. Практики автодафе".
В боротьбі з московськими бісами не варто нехтувати досвідом століть.