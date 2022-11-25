УКР
СБУ застала секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП в ліжку з хлопцем із місцевого хору, - ЗМІ. ФОТО

Під час обшуків приміщення УПЦ МП на Буковині СБУ заскочили в момент фізичної близькості Архімандрита Никиту з хлопцем, що співає в місцевому хорі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє LB.ua із посиланням на джерела.

Так, за даними видання обшук проводився у консисторії (адміністрації єпархії). Зокрема, керівника єпархії, в келії митрополита Чернівецького і Буковинського Мелетія, де він постійно проживає. Саме він є найбільш імовірною кандидатурою на посаду архієрея УПЦ МП замість Павла.

Джерело повідомило, що під час обшуку там заскочили в момент фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархіі УПЦ МП Архімандрита Никиту з хлопцем, що співає в місцевому хорі. 23 листопада аріхмандрита Никиту синод УПЦ обрав єпархіальним архієреєм Івано-Франківської єпархії – замість митрополита Івано-Франківського і Коломийського Серафима, який утік до Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що СБУ провела обшуки у приміщеннях УПЦ МП на Буковині. Під час слідчих дій знайшли методички з Москви та громадянство РФ у керівництва структур єперахії.

Також читайте: СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та "сумнівних" громадян РФ під час безпекових заходів у Лаврі та храмах УПЦ МП на Рівненщині. ФОТОрепортаж

СБУ застала секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП в ліжку з хлопцем із місцевого хору, - ЗМІ 01
СБУ застала секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП в ліжку з хлопцем із місцевого хору, - ЗМІ 02

Буковина (861) СБУ (13381) УПЦ МП (1230)
Топ коментарі
+79
Ета ісконная лапатная духовная скрєпа...
25.11.2022 17:28 Відповісти
+77
так ось він який...Міфічний мальчік в трусіках..Расп"ятий ЗСУ
25.11.2022 17:33 Відповісти
+54
ета другоє-попам рпц можна...
25.11.2022 17:31 Відповісти
Це в кацапській єпархії так причащають
26.11.2022 17:24 Відповісти
Оте миршаве "батюшка" в сраках проповіді проводив?
26.11.2022 18:16 Відповісти
26.11.2022 18:35 Відповісти
у них головний ******* кирило гундяев . а ви про якусь епархию розмовляете . то вони так скрепи ***** укрепляють через задний проход краще ************ кохати
26.11.2022 20:01 Відповісти
Я за заборону феесбешної секти рпц, але ці ряжені, незалежно від конфесії, збоченці і маньяки. Секстинська капела, в минулому, - це хлопчики, спеціально кастровані для співу фальцетом
26.11.2022 20:30 Відповісти
Нуууу, якщо содом і гомора твориться під іконами, то який сенс в тих храмах, церквах....лицемірство, стоячи на колінах, розбиваючи собі лоба.
Не ходила і ходить не буду.
Майте бога в серці і душі, та живіть по заповідям (хоча зараз це нелегко).
Бо в тих батюшках і попах ніякої святості немає, одне акторство і зарозумілість.
26.11.2022 21:04 Відповісти
в... попах ніякої святості немає

Як виявилося, попИ ******* в пОпи. І ето нєспроста...
26.11.2022 22:41 Відповісти
27.11.2022 08:29 Відповісти
Згадалось, як в одному з клоунских випусків 95 кварталу реготали і насміхалися з Томоса.
26.11.2022 21:07 Відповісти
Це є справжній "рускій мір", "рускіе духовниє скрєпи"-гібрид православної віри з комуністичним марксизмом-ленінізмом , "рускоє велікоє культурноє і духовноє наследіе", "велікій рускій язик", "дєди ваєвалі" і багато інших "великих" кацапських здобутків. Чому у всьому винні Європа, НАТО і Україна???
27.11.2022 08:08 Відповісти
думаю якщо б прийшли зненацька до когось із упц кп, можна було б побачити таку ж картину ))
27.11.2022 10:57 Відповісти
27.11.2022 15:40 Відповісти
27.11.2022 15:59 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZVZUYITGU3dIrLmfDftN_q9KE6SuAChuEs67Jc1agymuzl0WicwnVUtKWCuBAuSuK4vx_mN5QMdSQ03DnvQwS0toqcMO2gCEs_qohi0y-zWjNQBkGH3q4VDjPeP4gjOYaZEBuMlGkW1V2AfCKXvPlp8M6BuY77APFPiHlwFeyqWOA&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid02vUjR7k8xBeNXa6dW3Lv3FHLm8iwFJdDzUemjVsSxWrMq71TGSNPS4e7fXzNWjCw4l?__cft__[0]=AZVZUYITGU3dIrLmfDftN_q9KE6SuAChuEs67Jc1agymuzl0WicwnVUtKWCuBAuSuK4vx_mN5QMdSQ03DnvQwS0toqcMO2gCEs_qohi0y-zWjNQBkGH3q4VDjPeP4gjOYaZEBuMlGkW1V2AfCKXvPlp8M6BuY77APFPiHlwFeyqWOA&__tn__=%2CO%2CP-R 51 хв ·

Після обшуків київських, рівненських, чернівеццьких ******* УПЦ ФСБ, СБУ трусить їхню резидентуру у Франківську.

Мило, але мляво.

******** ще не злякалися. Бикують. Протестують проти утисків їхнього права зраджувати Вітчизну, ганьбити Бога і безперешкодно користуватися хлопчиками - семінаристами.

Звертаюся до керівництва СБУ:

Я міг би прочитати для співробітників невеличкий семінар "Методики Святої Інквізиції. Практики автодафе".

В боротьбі з московськими бісами не варто нехтувати досвідом століть.
27.11.2022 21:15 Відповісти
у них пед-совет был)
27.11.2022 23:49 Відповісти
Шановне товариство! Так особисто мені не зрозуміло одне: хто із них активний, а хто пасивний? Чи може вони по черзі міняються місцями? Одне зрозуміло, що в церквах та монастирях московського сатанату в Україні одні гнойні підерасти. А що тут вдієш? Така церква- такий і приход.
01.12.2022 11:34 Відповісти
Так в Лаптестане все такие....
01.12.2022 15:39 Відповісти
В 1920 году РПЦ перестала существовать. Исключением является только РПЦЗ, ушедшая с белым русским воинством за рубеж. И то, в 2006 году РПЦ начала влиять на истинную ПЦ Российской империи в изгнании. РПЦ в Москве с 1920 года, это не церковь, это ритуальная агентура НКВД, КГБ, ФСБ. Там нет верующих людей. Там только офицеры карательных безбожных служб. Сегодняшняя политика РПЦ направлена главным образом на сменовеховство (примирение Бога с Сатаною, России с Советским безбожным миром). По этому даже физическое уничтожение священнослужителей РПЦ, которые, не повинуясь истинной вере и не восхотевшие через человеколюбие перейти в богоданную УПЦ, не является грехом даже перед лицом Господа Бога. Бог велел прощать своих врагов, мы же простили всех, даже на поле брани в пленении, но мы никогда не простим врагов божиих, на это мы не имеем права. Сегодняшняя РПЦ это рассадник православной ереси, которую спонсировали и спонсируют коммунисты. Нет пощады такой церкви.
01.12.2022 19:23 Відповісти
Де ті православці - боксерці усик , лома і решту , вазелін і до онуфрія .
04.12.2022 13:10 Відповісти
