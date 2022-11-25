СБУ застала секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП в ліжку з хлопцем із місцевого хору, - ЗМІ. ФОТО

Під час обшуків приміщення УПЦ МП на Буковині СБУ заскочили в момент фізичної близькості Архімандрита Никиту з хлопцем, що співає в місцевому хорі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє LB.ua із посиланням на джерела.

Так, за даними видання обшук проводився у консисторії (адміністрації єпархії). Зокрема, керівника єпархії, в келії митрополита Чернівецького і Буковинського Мелетія, де він постійно проживає. Саме він є найбільш імовірною кандидатурою на посаду архієрея УПЦ МП замість Павла.

Джерело повідомило, що під час обшуку там заскочили в момент фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархіі УПЦ МП Архімандрита Никиту з хлопцем, що співає в місцевому хорі. 23 листопада аріхмандрита Никиту синод УПЦ обрав єпархіальним архієреєм Івано-Франківської єпархії – замість митрополита Івано-Франківського і Коломийського Серафима, який утік до Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що СБУ провела обшуки у приміщеннях УПЦ МП на Буковині. Під час слідчих дій знайшли методички з Москви та громадянство РФ у керівництва структур єперахії.

Також читайте: СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та "сумнівних" громадян РФ під час безпекових заходів у Лаврі та храмах УПЦ МП на Рівненщині. ФОТОрепортаж



