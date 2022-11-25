Ексспівробітника МВС, який збирав для РФ дані про співробітників СБУ, ЗСУ, ГУР та "Азову", затримали на кордоні. ФОТОрепортаж
Військова контррозвідка та слідчі СБУ провели багатоетапну спецоперацію із викриття колишнього співробітника МВС України, який вирішив перейти на бік країни-агресора.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Щоб показати свою "користь" рашистам, він зібрав засекречену інформацію про керівництво та кадрових співробітників силових відомств України. Чоловік планував особисто передати дані до посольства рф у Будапешті на флешці. Втім співробітники СБУ затримали його на пункті пропуску під час спроби перетнути державний кордон.
З початком повномасштабної агресії зрадник проживав на території Білої Церкви, був активним прибічником "русского мира", але керувався не тільки ідеологічними мотивами. Зокрема, розраховував стати "головним поліцейським" столиці та Київської області у разі захоплення регіону", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що чоловік перебував на прямому контакті із російським терористом Ігорем Безлером, а також підтримував дружні зв’язки з іншими представниками так званої "міліції днр".
"Саме за їхньою "наводкой" затриманий почав збирати засекречені дані про співробітників СБУ, ГУР, лідерів руху "Азов", а також військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Встановлено, що окрім картотеки українських "силовиків", він збирав інформацію і про важливі об’єкти ЗСУ: бази, склади, арсенали, місця їх розташування.
Під час обшуків у фігуранта кримінальної справи знайдено пістолет Макарова, символіку терористичної організації "днр" та забороненої в Україні комуністичної партії", - додали в СБУ.
Усі вилучені матеріали відправлено на експертизу. Наразі затриманому планується повідомлення про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
питання номер два - якщо було зрозуміло що він коллаборант і він був звільнений з лав мвс, чого його не було притягнуто до відповідальності?
Не можна його вішати...
Він повінен жити...
Але так жити, щоб він сам умоляв дозволу повіситись
В Горлівці 1 (прописом - один) офіцер МВС виступив проти 50-ти сепарів. Один!!! (його потім закатували).
А якби вся поліція (тоді - міліція) Горлівки, чоловік 200-300 як мінімум, дали люлєй цій купці алкашів та наріків, то історія пішла б по-іншому...
Через одного - "ексспівробітник МВС"...
Може в них щось з кількістю хромосом?
СБУ робить багато гучних справ, але досі не з'ясувало хто відкрив прохід на Південь та на Північ.
Може розрахунок щоб кількістю "викритих колаборантів" замилити питання по Півдню та Півночі?
Та й добіса ж їх багацько Є : І у нашій. чужинській владі від мерів міст і до самої вершини провладного зкорумпованого кишла .аж .до ОП . і у силових відомствах особливо... І як лише тримаються наші воїни-- захисники ??? Вражений сьогоднішнім репортажем на " Цензорі"---" Отак ми і воюємо...". де наші оборонці чатують на ворога у болотяних баюрах--сміттєвих клоаках ... Мабуть автор сподівався .що у наших .провладних / Ухилянтів / прокинеться совість. чи громадянське сумління??? Даремно !!! Більшість їх .спроможна лише ----зубошкірити під хіхоньки - 95 кв. З погляду на те .як НЕ приязно приймають легіонерів з інших країн / це я про те . як витягували із полону англійців і американця../.що супроводжувалося : --- краще б Ви сиділи вдома...а нам побільше пожертвувань допомоги... мовляв ми тут із своїми силами переможемо ... Таке враження що йде позбавлення критичної маси патріотично-- свідомих українських воїнів...щоб НЕ заважали їм оприходувати Західну допомогу і крутити оте солодке колесо гешефтного збагачення ...