Ексспівробітника МВС, який збирав для РФ дані про співробітників СБУ, ЗСУ, ГУР та "Азову", затримали на кордоні. ФОТОрепортаж

Військова контррозвідка та слідчі СБУ провели багатоетапну спецоперацію із викриття колишнього співробітника МВС України, який вирішив перейти на бік країни-агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Щоб показати свою "користь" рашистам, він зібрав засекречену інформацію про керівництво та кадрових співробітників силових відомств України. Чоловік планував особисто передати дані до посольства рф у Будапешті на флешці. Втім співробітники СБУ затримали його на пункті пропуску під час спроби перетнути державний кордон.



З початком повномасштабної агресії зрадник проживав на території Білої Церкви, був активним прибічником "русского мира", але керувався не тільки ідеологічними мотивами. Зокрема, розраховував стати "головним поліцейським" столиці та Київської області у разі захоплення регіону", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Чергових прихильників "русского мира" викрито на Полтавщині, - СБУ

Зазначається, що чоловік перебував на прямому контакті із російським терористом Ігорем Безлером, а також підтримував дружні зв’язки з іншими представниками так званої "міліції днр".

"Саме за їхньою "наводкой" затриманий почав збирати засекречені дані про співробітників СБУ, ГУР, лідерів руху "Азов", а також військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Встановлено, що окрім картотеки українських "силовиків", він збирав інформацію і про важливі об’єкти ЗСУ: бази, склади, арсенали, місця їх розташування.



Під час обшуків у фігуранта кримінальної справи знайдено пістолет Макарова, символіку терористичної організації "днр" та забороненої в Україні комуністичної партії", - додали в СБУ.



Усі вилучені матеріали відправлено на експертизу. Наразі затриманому планується повідомлення про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Читайте: Служба безпеки затримала помічника "министра МВД ЛНР", який захоплював будівлю луганського управління СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж











