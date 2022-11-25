УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9714 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
10 638 24

Ексспівробітника МВС, який збирав для РФ дані про співробітників СБУ, ЗСУ, ГУР та "Азову", затримали на кордоні. ФОТОрепортаж

Військова контррозвідка та слідчі СБУ провели багатоетапну спецоперацію із викриття колишнього співробітника МВС України, який вирішив перейти на бік країни-агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Щоб показати свою "користь" рашистам, він зібрав засекречену інформацію про керівництво та кадрових співробітників силових відомств України. Чоловік планував особисто передати дані до посольства рф у Будапешті на флешці. Втім співробітники СБУ затримали його на пункті пропуску під час спроби перетнути державний кордон.

З початком повномасштабної агресії зрадник проживав на території Білої Церкви, був активним прибічником "русского мира", але керувався не тільки ідеологічними мотивами. Зокрема, розраховував стати "головним поліцейським" столиці та Київської області у разі захоплення регіону", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Чергових прихильників "русского мира" викрито на Полтавщині, - СБУ

Зазначається, що чоловік перебував на прямому контакті  із російським терористом Ігорем Безлером, а також підтримував дружні зв’язки з іншими представниками так званої "міліції днр".

"Саме за їхньою "наводкой" затриманий почав збирати засекречені дані про співробітників СБУ, ГУР, лідерів руху "Азов", а також військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Встановлено, що окрім картотеки українських "силовиків", він збирав інформацію і про важливі об’єкти ЗСУ: бази, склади, арсенали, місця їх розташування.

Під час обшуків у фігуранта кримінальної справи знайдено пістолет Макарова, символіку терористичної організації "днр" та забороненої в Україні комуністичної партії", - додали в СБУ.

Усі вилучені матеріали відправлено на експертизу. Наразі затриманому планується повідомлення про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Читайте: Служба безпеки затримала помічника "министра МВД ЛНР", який захоплював будівлю луганського управління СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ексспівробітника МВС, який збирав для РФ дані про співробітників СБУ, ЗСУ, ГУР та Азову, затримали на кордоні 01
Ексспівробітника МВС, який збирав для РФ дані про співробітників СБУ, ЗСУ, ГУР та Азову, затримали на кордоні 02
Ексспівробітника МВС, який збирав для РФ дані про співробітників СБУ, ЗСУ, ГУР та Азову, затримали на кордоні 03
Ексспівробітника МВС, який збирав для РФ дані про співробітників СБУ, ЗСУ, ГУР та Азову, затримали на кордоні 04
Ексспівробітника МВС, який збирав для РФ дані про співробітників СБУ, ЗСУ, ГУР та Азову, затримали на кордоні 05
Ексспівробітника МВС, який збирав для РФ дані про співробітників СБУ, ЗСУ, ГУР та Азову, затримали на кордоні 06

Автор: 

затримання (4380) контррозвідка (470) СБУ (13381) державна зрада (1775) військова контррозвідка (32)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
_Зрадника України було затримано і в той же день після засідання Трибуналу повішено на центральній площі міста._ Ось так мала б виглядати ця новина у військовий час.
показати весь коментар
25.11.2022 18:25 Відповісти
+6
Вища освіта? Працював у МВС? Не перебубував? Ну-ну)))
показати весь коментар
25.11.2022 18:31 Відповісти
+5
Ублюдка Авакова тоже взяли ?
показати весь коментар
25.11.2022 18:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
_Зрадника України було затримано і в той же день після засідання Трибуналу повішено на центральній площі міста._ Ось так мала б виглядати ця новина у військовий час.
показати весь коментар
25.11.2022 18:25 Відповісти
Або хоча б був ліквідований при спробі нанесення вогнепального ураження співробітникам СБУ
показати весь коментар
25.11.2022 18:35 Відповісти
а тепер питання на мільйон долларів - яким чином, ця потвора, змогла продовжувати отримувати доступ до реєстрів робітників сбу, мвс та інших установ?
питання номер два - якщо було зрозуміло що він коллаборант і він був звільнений з лав мвс, чого його не було притягнуто до відповідальності?
показати весь коментар
25.11.2022 19:39 Відповісти
Ні.
Не можна його вішати...
Він повінен жити...
Але так жити, щоб він сам умоляв дозволу повіситись
показати весь коментар
25.11.2022 19:38 Відповісти
Вища освіта? Працював у МВС? Не перебубував? Ну-ну)))
показати весь коментар
25.11.2022 18:31 Відповісти
на гіляку запроданця !!!
показати весь коментар
25.11.2022 18:37 Відповісти
Ублюдка Авакова тоже взяли ?
показати весь коментар
25.11.2022 18:38 Відповісти
як впіймати злодія в натовпі? по його петушиних кукуріканнях -"держите вора"....
показати весь коментар
25.11.2022 18:45 Відповісти
Да Аваков испортил жизнь Рифмастера и убил Сашка Белого , сразу после Майдана и продался Каламойше , чтобы оставить своё рыло при государственном корыте
показати весь коментар
25.11.2022 19:54 Відповісти
авакяновці активувалися? до речі,а де ділися Білецький та його дружбан Боцман? іде війна,а про них ні слуху ні духу....
показати весь коментар
25.11.2022 18:55 Відповісти
Може на передовій?...
показати весь коментар
25.11.2022 18:58 Відповісти
А навесні 2014 року в Криму і на Донбасі теж авакяновці масово переходили на бік рашки?

В Горлівці 1 (прописом - один) офіцер МВС виступив проти 50-ти сепарів. Один!!! (його потім закатували).

А якби вся поліція (тоді - міліція) Горлівки, чоловік 200-300 як мінімум, дали люлєй цій купці алкашів та наріків, то історія пішла б по-іншому...
показати весь коментар
25.11.2022 19:27 Відповісти
переходили захарченковці.але не всі,ті кому не вдалося перейти,були пригріті у Авакяна,один з них Кива
показати весь коментар
25.11.2022 19:33 Відповісти
Цей підарас мабуть не знає шо є віртуальні флешки шо потяг з собою фізичну...
показати весь коментар
25.11.2022 18:56 Відповісти
ну от, тепер наступний тридварас ментівський поїде з віртуальною. бо Грицько його проінструктував.
показати весь коментар
25.11.2022 19:14 Відповісти
Про це знає звичайний школяр. При чому тут Грицько?
показати весь коментар
25.11.2022 20:12 Відповісти
дякуючи Вам я тепер теж знаю. Хоч я - незвичайний. І не школяр.
показати весь коментар
29.11.2022 02:02 Відповісти
Чого ж їх так багато - " ексспівробітників МВС"?
Через одного - "ексспівробітник МВС"...
Може в них щось з кількістю хромосом?
показати весь коментар
25.11.2022 19:18 Відповісти
одна кацапская хромосома
показати весь коментар
25.11.2022 19:41 Відповісти
в крематорий ******.........................................
показати весь коментар
25.11.2022 19:19 Відповісти
ИДЕЙНЫХ НАДО УНИЧТОЖАТЬ!!!
показати весь коментар
25.11.2022 20:13 Відповісти
База собрана доказательств, ведь вели похоже не со вчера. Типичный упоротый совок, мусор, лягавый. Пенс давно. Хотя не с 60 лет. Там льгота, но старше 60, ведь ехал смело за кордон. брежневский комсомолец, эпоха Щёлокова, для тех кто знает. Да на хрена судить, сажать? Всё ясно. При попытке к бегству. Конечно идейный. Искать не станут даже свои---по разным причинам. ото и всё. Война списывает много---тот случай.
показати весь коментар
25.11.2022 21:15 Відповісти
Хіба не простіше скинути дані на гугл-диск? Ніж тягати з собою флешку.
СБУ робить багато гучних справ, але досі не з'ясувало хто відкрив прохід на Південь та на Північ.
Може розрахунок щоб кількістю "викритих колаборантів" замилити питання по Півдню та Півночі?
показати весь коментар
26.11.2022 03:17 Відповісти
---
Та й добіса ж їх багацько Є : І у нашій. чужинській владі від мерів міст і до самої вершини провладного зкорумпованого кишла .аж .до ОП . і у силових відомствах особливо... І як лише тримаються наші воїни-- захисники ??? Вражений сьогоднішнім репортажем на " Цензорі"---" Отак ми і воюємо...". де наші оборонці чатують на ворога у болотяних баюрах--сміттєвих клоаках ... Мабуть автор сподівався .що у наших .провладних / Ухилянтів / прокинеться совість. чи громадянське сумління??? Даремно !!! Більшість їх .спроможна лише ----зубошкірити під хіхоньки - 95 кв. З погляду на те .як НЕ приязно приймають легіонерів з інших країн / це я про те . як витягували із полону англійців і американця../.що супроводжувалося : --- краще б Ви сиділи вдома...а нам побільше пожертвувань допомоги... мовляв ми тут із своїми силами переможемо ... Таке враження що йде позбавлення критичної маси патріотично-- свідомих українських воїнів...щоб НЕ заважали їм оприходувати Західну допомогу і крутити оте солодке колесо гешефтного збагачення ...
показати весь коментар
27.11.2022 19:48 Відповісти
 
 