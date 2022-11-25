Зеленський відвідав Вишгород, який постраждав від ракетного обстрілу росіян. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський відвідав місто Вишгород, яке зазнало руйнувань від російських ракет.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.
"Вишгород.Пошкоджений чотириповерховий житловий будинок – наслідок російського ракетного терору наших людей. Надаємо всю необхідну допомогу постраждалим мешканцям, зокрема щодо забезпечення їхніх житлових потреб", - зазначається у повідомленні.
Також президент зазначив, що "побував у Пунктах Незламності, які вже запрацювали у місті.
Разом зможемо пройти цей непростий для нашої країни шлях. Подолаємо всі виклики і обов'язково переможемо".
