7 010 19

Зеленський відвідав Вишгород, який постраждав від ракетного обстрілу росіян. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський відвідав місто Вишгород, яке зазнало руйнувань від російських ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.

"Вишгород.Пошкоджений чотириповерховий житловий будинок – наслідок російського ракетного терору наших людей. Надаємо всю необхідну допомогу постраждалим мешканцям, зокрема щодо забезпечення їхніх житлових потреб", - зазначається у повідомленні.

Також президент зазначив, що "побував у Пунктах Незламності, які вже запрацювали у місті.
Разом зможемо пройти цей непростий для нашої країни шлях. Подолаємо всі виклики і обов'язково переможемо".

Зеленський відвідав Вишгород, який постраждав від ракетного обстрілу росіян 01
Зеленський відвідав Вишгород, який постраждав від ракетного обстрілу росіян 02
Зеленський відвідав Вишгород, який постраждав від ракетного обстрілу росіян 03

Зеленський Володимир (25545) Вишгород (73) пункт незламності (64)
Топ коментарі
+19
и поводырь на заднем плане... без завхоза никуда...
25.11.2022 20:16 Відповісти
+12
єрмак це придворний яйценосець найвеличнішого.
25.11.2022 20:19 Відповісти
+11
ну от нафіг ти бідося туди приперся? і що дивно, що не обстрілюють його, при Порошенку сказали б, що договорняки.
25.11.2022 20:14 Відповісти
ну от нафіг ти бідося туди приперся? і що дивно, що не обстрілюють його, при Порошенку сказали б, що договорняки.
25.11.2022 20:14 Відповісти
краще б зенітку замість себе прислав - користі було би більше
25.11.2022 21:57 Відповісти
Зе - новий путін, скоро буде відео викладати як їздить с голим торсом на коні чи в танкі...

люди, розумійте будь ласка що ми всі в окупації під олігархами, а вони підлеглі тим хто володіє цим "світом" (читай темрявой)... а наш "світ" під Яхве-богом який "за" геноид землян щоб рабів не було більше 1 млрд...
26.11.2022 00:51 Відповісти
и поводырь на заднем плане... без завхоза никуда...
25.11.2022 20:16 Відповісти
єрмак це придворний яйценосець найвеличнішого.
25.11.2022 20:19 Відповісти
То такий тактичний хід: був Богдан, всі на нього вішали собак, звільнився, всі забули про нього, тепер дЄрмак, всіх собак вішають на нього, звільниться він, всі забудуть про нього, візьмуть третього, а Зе як би не при справах, увесь гарний і чистий, і надалі набирає до себе Зіц-прєдсєдатєлєй.
25.11.2022 22:29 Відповісти
Смешно...Скорее земля "звильныться",чем Кзырь...
25.11.2022 23:53 Відповісти
відвідав шоб шо?
25.11.2022 20:33 Відповісти
Шоб на марафоні попіаритись в черговий раз.
25.11.2022 21:05 Відповісти
Бывший глава Национального банка Кирилл Шевченко, которого объявили в розыск, сейчас обосновался в столице Австрии - Вене. Об этом говорится в журналистском расследовании Михаила Ткачаhttps://www.youtube.com/watch?v=Yutvt8C4oFE

Шевченко заметили в компании экс-заместителя министра юстиции Дениса Чернышова, который также объявлен в розыск
25.11.2022 20:53 Відповісти
До нас у Вишгород приперся "Бідоносець", треба готуватися до ще гіршого
25.11.2022 21:21 Відповісти
Відразу за паном президентом втікло дві щойно розкриті палатки червоного хреста та генератор місцевої адміністрації. Біда🙂
25.11.2022 21:31 Відповісти
Зе, а сикотно було в Херсон поїхати у очі людям подивитись як здав їх на 8 місяців до полона ? 🤓
Відміності з Азовцями тут мало.
25.11.2022 22:24 Відповісти
До CNN?
25.11.2022 23:10 Відповісти
поясніть дитині, що гугнявий піdор, який тисне їй ручку, прирік її на роки злиднів та поневірянь по закордонах.
25.11.2022 23:49 Відповісти
Ай да молодець . Якби йому не мішали він би уже повністю звільнив Україну. Одною лівою ,хіба що обдристович поміг би.
26.11.2022 08:09 Відповісти
 
 