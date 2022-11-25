УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9714 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
22 035 78

Бійці тероборони з крупнокаліберного кулемету збили рociйську ракету С-300 на Одещині, - ОК "Південь". ФОТО

Одну із рociйських ракет С-300 під час вчорашнього масованого обстрілу України збили з крупнокаліберного кулемету двоє стрільців Сил територіальної оборони ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Оперативне командуваня "Південь".

Бійці тероборони з крупнокаліберного кулемету збили рociйську ракету С-300 на Одещині, - ОК Південь 01

23 листопада стрільці-зенітники роти вогневої підтримки 185-го окремого батальйону 122 бригада тероборони ЗСУ в Одеській області помітили в небі російську ракету і відкрили вогонь з крупнокаліберного кулемету ДШКМ.

Вогонь був влучним: підбита ракета впала. Пізніше знайшли корпус ракети, прошитий кулями з ДШКМ.

Бійці тероборони з крупнокаліберного кулемету збили рociйську ракету С-300 на Одещині, - ОК Південь 02

Також дивіться: Одеські тероборонівці з дрона поцілили двох окупантів. ВIДЕО

Бійці тероборони з крупнокаліберного кулемету збили рociйську ракету С-300 на Одещині, - ОК Південь 03

Автор: 

Одеська область (3492) ППО (3579) ракети (4183) тероборона (397)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+52
Супер! Респект!
показати весь коментар
25.11.2022 22:11 Відповісти
+47
красунчики!!!! браво!!
показати весь коментар
25.11.2022 22:13 Відповісти
+38
який кулемет доглянутий, прям приємно дивитися
показати весь коментар
25.11.2022 22:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Супер! Респект!
показати весь коментар
25.11.2022 22:11 Відповісти
ну, не знаю...
збити балістичну ракету з ДШК це суперкруто !!!
показати весь коментар
26.11.2022 01:23 Відповісти
так скоро із кольтів Магнум будуть Іскандери гасити!
показати весь коментар
26.11.2022 01:25 Відповісти
С-300 то не є балістична ракета.
показати весь коментар
26.11.2022 03:05 Відповісти
ты дятел.
показати весь коментар
26.11.2022 09:42 Відповісти
красунчики!!!! браво!!
показати весь коментар
25.11.2022 22:13 Відповісти
нагородіть Воїнів +грошова Премія!!!! Гордимося!
показати весь коментар
25.11.2022 22:15 Відповісти
Зе не нагородить... Краще б журналісти викладали їх картки для бонусів жителів...
"держава" під Коломойським та Ахметовим...
тобто Олігархи ті ж самі що при Петром 1 були зараде геноцида...

Гроші - це збрУя для людей/ішаків які виконують геноцидні розпорядження "сильних світу цього" та не зіскочили бо звикають до марних трат баблосиків.
показати весь коментар
26.11.2022 00:54 Відповісти
який кулемет доглянутий, прям приємно дивитися
показати весь коментар
25.11.2022 22:16 Відповісти
І хлопці, як то кажуть, нівроку!
показати весь коментар
25.11.2022 22:18 Відповісти
та ващєєєє! мені одразу здалося, що то Шварценнєгєр зі Сталоне, а потім придивився - наче наші хлопці
показати весь коментар
25.11.2022 22:19 Відповісти
Шварцнегер зі Сталоне нервово палять в коридорі
показати весь коментар
26.11.2022 03:06 Відповісти
Таки дебелi хлопаки! Вони й руками можуть ракету в баранячий рiг загнути...
показати весь коментар
26.11.2022 09:04 Відповісти
на Волині пацани контробанду вже дронами переправляють в Польшу, а наше ВПК рогатки робить , щоб по ракетам стріляти
показати весь коментар
25.11.2022 22:19 Відповісти
как дела у ВПК? Кабмин финансирует по полной?
показати весь коментар
26.11.2022 03:32 Відповісти
А у ВПК вже нема корупції ?
показати весь коментар
26.11.2022 20:17 Відповісти
фсб агентура есть прямо под носом предателя-***********
показати весь коментар
26.11.2022 21:15 Відповісти
Унікальний випадок. Слава героям!
показати весь коментар
25.11.2022 22:21 Відповісти
З почином.
показати весь коментар
25.11.2022 22:22 Відповісти
От не знаєш, що сказати, окрім
-Хлопчики наші, ви найкращі. Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
показати весь коментар
25.11.2022 22:25 Відповісти
Хлопці молодці,слава вам,борони вас боже!!!
показати весь коментар
25.11.2022 22:25 Відповісти
Браво!!!!
показати весь коментар
25.11.2022 22:28 Відповісти
це неймовірно
величезна повага Героям
показати весь коментар
25.11.2022 22:40 Відповісти
Звідки на Одещині С-300? Не стьоб, дуже цікаво просто? Ця ******* на скільки не літає.
показати весь коментар
25.11.2022 22:42 Відповісти
Це та друга ракета, із польського Пшеводува, що невідомо куди зникла.
Мабуть, заблукала, а потім аж на Одещині раптово з'явилася...
показати весь коментар
25.11.2022 22:50 Відповісти
І масований обстріл був не вчора. Скоріш за все 23.11 і не С300, а крилата ракета
показати весь коментар
25.11.2022 22:54 Відповісти
С чего Вы взяли, что это на Одещині?
показати весь коментар
26.11.2022 09:50 Відповісти
З новини яку коментуємо.
показати весь коментар
26.11.2022 22:23 Відповісти
Пишуть, що за даними Білорусі, С-300 може вражати наземні цілі на відстані до 120 км. Насправді вона може рухатися набагато далі - випробування у 1980-х роках показали, що С-300 може подолати 400 км по балістичній траєкторії, досягаючи висоти 70 км.
показати весь коментар
26.11.2022 00:40 Відповісти
Якби то так було, то Миколаїв і далі б руйнувався. А так, навіть з Каховки запустили, не долетіло. З Каланчака запулили, впало в полі, не долетівши прилічно. Максимальна ефективність тих ****** на разі в "модернізованом" варіанті - 70-80 км. І то, прицільність заставляє бажати кращого. Ескалібур на таких відстанях муху вбиває.
показати весь коментар
26.11.2022 07:58 Відповісти
там сказано, що ******* збили бійці одеського тербату - а де зараз воює одеський тербат не сказано - цілком можливо, що на Херсонщині
показати весь коментар
26.11.2022 09:26 Відповісти
Та я не протии, просто редактори троов накосячили з назвою. "збили рociйську ракету С-300 на Одещині ..
показати весь коментар
26.11.2022 12:53 Відповісти
Наші Хлопці роблять неймовірні справи.
показати весь коментар
25.11.2022 22:49 Відповісти
что то слабо верится.
из пулемета, да по зенитной ракете, летящей со скоростью в 3М?
или какая скорость у С-300?
вспомнил историю - когда американцы вторглись в ирак, первые дни новости пестрели сообщением как иракский крестьянин сбил из берданки апач.
потом выяснилось что апач сел там по другой причине.
показати весь коментар
25.11.2022 22:58 Відповісти
******* с300 2000м за секунду набирає
показати весь коментар
25.11.2022 23:25 Відповісти
3 махи то занадто. А так, і банкою з помідорами можна і тяпкою.

показати весь коментар
26.11.2022 08:04 Відповісти
Від 1700 (9М83) до 2500 (9М82) м/с.
Найбільш розповсюджені модифікації - близько 2000-2100 м/с.

Тобто, ще раз: летить ракета із швидкістю 2 км на секунду, і з дашки її збили?
показати весь коментар
25.11.2022 23:20 Відповісти
І купність яка, кулі на швидкості ракети більше кілометра в секунду, на такій відстані одна від одної не лягли б.
показати весь коментар
26.11.2022 00:21 Відповісти
За секунду дшк може робити максимум 20 пострілів, відповідно відстань між отворами повинна бути як мінімум: 1000 м/с розділити на 20 = 50 метрів. А на фото там відстань в 100 разів менша між отворами.
показати весь коментар
26.11.2022 00:35 Відповісти
трійка тобі з математики - твої розрахунки правильні тільки якщо ракета летить під кутом 90° до осі кулемета - а в реальності кут може бути всього кілька градусів
показати весь коментар
26.11.2022 09:59 Відповісти
Кут не має особливого значення тут, на марші ракета не летить на висоті 3.5 км, - яка є граничною прицільною дальністю для дшк, і швидкість кулі менше 0.9км/с, отвори не будуть мати таку ідеальну круглу форму, завдані цілі зі швидкістю більше кілометра в секунду. І характер отворів на кермі говорить про те, що вони були завдані під кутом в 90 градусів, коли ракета не рухалася зі швидкістю більше кілометра на секунду. Такі отвори в ракеті на марші цій, міг зробити тільки 10 мегаватний лазер з частотою 2 кГц. Але бластери у нас наче не використовують
показати весь коментар
26.11.2022 11:12 Відповісти
то не крилата ракета, щоб летіти горизонтально. То ерзац-балістична ракета - долетіла до найвищої точки поки двигун працює, а потім по балістиці у вільному падінні вирулює на ціль
показати весь коментар
26.11.2022 12:59 Відповісти
Може ви знаєте, з якої швидкістю ракета від с-300 влучає у ціль, якщо летить на дальність хоча б 80 км?
показати весь коментар
26.11.2022 13:45 Відповісти
переобладнана на балістичну С-300 не влучає в ціль - вона просто падає плюс-мінус в заданому районі
показати весь коментар
26.11.2022 13:57 Відповісти
З якою швидкістю вона просто падає? Приблизно.
показати весь коментар
26.11.2022 15:35 Відповісти
І якщо пан такий знавець математики, то може буде такий вельми поблажливий до нас, трієчників, що проведе розрахунки, які покажуть, який кут повинен бути і відстань, щоб залишити отвори під прямим кутом в ракеті що рухається зі швидкістю близько кілометра в секунду?)
показати весь коментар
26.11.2022 12:23 Відповісти
А варіант що двигун вже відпрацював і ракети почала знижувати швидкість не проконає?
показати весь коментар
26.11.2022 01:44 Відповісти
Звідки вона взялась під Одещиною?Раніше такого не було щоб С300 під Одесою пролітали . Радіус максимум 200 км . Я здогадуюсь чия це ракета .. Бо про це не пишуть але таке трапляється .
показати весь коментар
25.11.2022 23:24 Відповісти
Вообще-то по баллистической траектории более 400 км.
показати весь коментар
25.11.2022 23:38 Відповісти
З Кінбурнської коси росіяни можуть запускати? Там відстань саме біля 200 км
показати весь коментар
26.11.2022 09:25 Відповісти
Розкажіть куди діваються ракети нашого ПВО які не досягли цілі ..По вам ще не падали металеві квадратики 8х8х8 мм ?
показати весь коментар
25.11.2022 23:30 Відповісти
А ти мабуть хтiв, щоб з неба пелюстки троянд сипалися?
показати весь коментар
26.11.2022 09:11 Відповісти
Літаючі танки
показати весь коментар
26.11.2022 15:16 Відповісти
moloci
показати весь коментар
26.11.2022 00:05 Відповісти
скорость ракеты С-300 2 км\с, это больше, чем у пули дшк, скорее всего упала неисправная, но пусть все думают, что сбили. пацаны хоть денег получат
показати весь коментар
26.11.2022 00:28 Відповісти
а що якщо стріляти на підході, а не на відступі?
показати весь коментар
26.11.2022 05:24 Відповісти
коли двигун відпрацював ракета у вільному падінні
показати весь коментар
26.11.2022 10:01 Відповісти
навіть якщо в свободному падінні, я в сказки не вірю. добре, що взагалі намагались збити. для тро непогано б було дрони збивати, до речі
показати весь коментар
26.11.2022 15:19 Відповісти
Відстань між кулями на фото відповідає швидкострільності десь на рівні 120 тисяч пострілів на хвилину. кулі на швидкості ракети більше кілометра в секунду, на такій відстані одна від одної не лягли б.

За секунду дшк може робити максимум 20 пострілів, відповідно відстань між отворами повинна бути як мінімум: 1000 м/с розділити на 20 пострілів в секунду = 50 метрів. А на фото там відстань в 100 разів менша між отворами. Чи там одночасно 2 дшк працювало?)))
показати весь коментар
26.11.2022 00:38 Відповісти
А якщо в лоб кулі летять, то яка відстань між отворами.
показати весь коментар
26.11.2022 01:09 Відповісти
Не більше розмірів лоба
показати весь коментар
26.11.2022 01:46 Відповісти
Шось вже занадто фантазують. По перше це нереально, а по друге ракета впада і не вибухнула? та і в як вони це взагалі уявляють?
показати весь коментар
26.11.2022 01:12 Відповісти
,,Брехня,,(с)
показати весь коментар
26.11.2022 01:24 Відповісти
На грани фантастики
показати весь коментар
26.11.2022 04:28 Відповісти
Мене назвали дядьком, коли я запропонував використати зенітні гармати (шрапнель) часів Другої світової війни, щоб збити ці неброньовані ракети С-300. Мене також назвали неосвіченим чи щось подібне, коли на початку війни я запропонував використовувати дрони як ракети (бажано для багаторазового використання, інакше як камікадзе).
показати весь коментар
26.11.2022 05:20 Відповісти
ДШК в принципе зенитный пулемёт.
показати весь коментар
26.11.2022 09:43 Відповісти
Браво хлопці. Я давно писав, що потрібно організувати ПВО з кількох кулеметників в підрозділах тероборони замість стирчання на блокпостах. Ракети і безпілотники летять низько і в досяжності для стрілецької зброї. Замість озброювати важкими і незручними для ******** війни " Максимами" підрозділи на передку, потрібно робити зенітні установки з чотирьох або спарених кулеметів. Ефективність перевірена під час Другої світової. Чим більше постів тим щільніша ППО.
показати весь коментар
26.11.2022 23:31 Відповісти
Думаю, треба вже зенітну артилерію і кулемети поставити на захисті відповідних об'єктів енергетики. Якщо ми знаємо наперед, які об'єкти найбільш імовірно будуть атаковані ракетами (наприклад, підстанції 750 КВ чи ін.), то, значить, ми знаємо, куди прилетять ті ракети найбільш імовірно. Отже, логічно організувати там їм зустріч таку, щоб перетворити їх на брухт раніше, аніж вони досягнуть їхньої цілі. І це було би, ймовірно, ще й дешевше, аніж збивати ракети ракетами, і головне - якщо це буде більш ефективний спосіб, то тоді це просто необхідно зробити.
показати весь коментар
27.11.2022 05:30 Відповісти
ППО ефективне, коли багатоешелоноване. А зенітні гармати - це вже зброя останньої надії. І сторона з якої зайде ракета на об'єкт невідома, тому для охорони там повинно бути встановлена кількість цих гармат. А в нас їх не так багато поки що.
показати весь коментар
27.11.2022 17:04 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2022 08:07 Відповісти
ЖАЛКО ВИДЕО НЕТ !
показати весь коментар
27.11.2022 08:08 Відповісти
"Дашка", вона може )))
показати весь коментар
27.11.2022 13:02 Відповісти
 
 