Бійці тероборони з крупнокаліберного кулемету збили рociйську ракету С-300 на Одещині, - ОК "Південь". ФОТО

Одну із рociйських ракет С-300 під час вчорашнього масованого обстрілу України збили з крупнокаліберного кулемету двоє стрільців Сил територіальної оборони ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Оперативне командуваня "Південь".

23 листопада стрільці-зенітники роти вогневої підтримки 185-го окремого батальйону 122 бригада тероборони ЗСУ в Одеській області помітили в небі російську ракету і відкрили вогонь з крупнокаліберного кулемету ДШКМ.

Вогонь був влучним: підбита ракета впала. Пізніше знайшли корпус ракети, прошитий кулями з ДШКМ.

Також дивіться: Одеські тероборонівці з дрона поцілили двох окупантів. ВIДЕО