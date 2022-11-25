Війська НАТО проводять навчання у Польщі в районі Сувальського коридору. ФОТО
Сили НАТО провели навчання на півночі Польщі, у районі Сувалкського коридору, що лежить поруч з Калінінградською областю РФ і Білоруссю.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
До навчань залучені 2 тисячі військовослужбовців різних підрозділів польського війська та союзних сил, які входять до складу Батальйонної бойової групи НАТО. Польські солдати відпрацьовували оперативну сумісність з американськими, британськими, румунськими та хорватськими солдатами.
Також задіяно 1000 одиниць бойової техніки та матеріально-технічного забезпечення.
У ході навчань польські військові та солдати Альянсу перетинали водойми за допомогою машин-амфібій, а американські війська на танках Abrams відпрацьовували переслідування противника.
КалінінградуКенігсбергу та бульбашам приготуватись
краще зверху мати гармату