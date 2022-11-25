УКР
Війська НАТО проводять навчання у Польщі в районі Сувальського коридору. ФОТО

Сили НАТО провели навчання на півночі Польщі, у районі Сувалкського коридору, що лежить поруч з Калінінградською областю РФ і Білоруссю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

До навчань залучені 2 тисячі військовослужбовців різних підрозділів польського війська та союзних сил, які входять до складу Батальйонної бойової групи НАТО. Польські солдати відпрацьовували оперативну сумісність з американськими, британськими, румунськими та хорватськими солдатами.

Також читайте: Якщо Київ впаде, Росія атакує Польщу. Путін показав свою безжалісність, - Моравецький

Також задіяно 1000 одиниць бойової техніки та матеріально-технічного забезпечення.

У ході навчань польські військові та солдати Альянсу перетинали водойми за допомогою машин-амфібій, а американські війська на танках Abrams відпрацьовували переслідування противника.

НАТО (6808) Польща (8994) військові навчання (2814)
Топ коментарі
+12
Litva vot 3 dnia nazad takyje kupili vsego ix budet 500 stuk,bolse tut dumajet o mobilosti vojsk.Tut ecio idiot pulimiot 12.7 mm,ego upravlenije idiot s nutri,ecio zacyta takze budet
показати весь коментар
25.11.2022 23:03 Відповісти
+8
ну єто будет отряд самоубийц)ждемс)
показати весь коментар
25.11.2022 23:00 Відповісти
+5
Калінінграду Кенігсбергу та бульбашам приготуватись
показати весь коментар
25.11.2022 22:50 Відповісти
********** уже готовы , недели через 2 -3 полезут суки.
показати весь коментар
25.11.2022 22:53 Відповісти
Не полізуть.
показати весь коментар
25.11.2022 22:58 Відповісти
полезут , это просто логично , конечно они не далеко зайдут, но отработать свое нахождение там должны, это что-то вроде последних судорог у издыхающей скотины, полезут.
показати весь коментар
25.11.2022 23:33 Відповісти
ну єто будет отряд самоубийц)ждемс)
показати весь коментар
25.11.2022 23:00 Відповісти
Куди -- на Львів, чи на Кьоніґсберг?
показати весь коментар
25.11.2022 23:13 Відповісти
а американские войска на танках Abrams имитировали преследование противника. - мечта кацапських ідіотів вже близько
показати весь коментар
26.11.2022 00:54 Відповісти
Litva vot 3 dnia nazad takyje kupili vsego ix budet 500 stuk,bolse tut dumajet o mobilosti vojsk.Tut ecio idiot pulimiot 12.7 mm,ego upravlenije idiot s nutri,ecio zacyta takze budet
показати весь коментар
25.11.2022 23:03 Відповісти
красивый но муха не отрекошетит
показати весь коментар
26.11.2022 00:45 Відповісти
і як показали бої на Херсонщині, 12 мм кулемети на М113 не рівня 20 мм гарматам на БТР-80

краще зверху мати гармату
показати весь коментар
26.11.2022 00:57 Відповісти
Що кацапи на БТР-80 ставлять 20 мм а то я думав там 15 мм гармати.
показати весь коментар
26.11.2022 01:33 Відповісти
Zacyta dopolnytelnaja budet norvegi zdelajut.Ecio plius sto dlia nix bezdorozije im neprigrada.Eto mesto humvey amerikansi sebe takze takyje zakupili dlia svojej armiji
показати весь коментар
26.11.2022 12:04 Відповісти
показати весь коментар
25.11.2022 23:07 Відповісти
необстреляные сытые толерантные ..во какие
показати весь коментар
26.11.2022 00:44 Відповісти
 
 