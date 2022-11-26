УКР
21 102 28

Лабораторія "русского мира", терористи-маразматики, сучасна росія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Лабораторія русского мира, терористи-маразматики, сучасна росія. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Сучасна росія

Лабораторія русского мира, терористи-маразматики, сучасна росія. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Перемога наближається

Лабораторія русского мира, терористи-маразматики, сучасна росія. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Розмова коротка...

Лабораторія русского мира, терористи-маразматики, сучасна росія. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Результат "спецоперації"

Лабораторія русского мира, терористи-маразматики, сучасна росія. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Лабораторія "русского мира"

Лабораторія русского мира, терористи-маразматики, сучасна росія. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Неочікувана Служба у Лаврі

Лабораторія русского мира, терористи-маразматики, сучасна росія. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Невдала порада

Лабораторія русского мира, терористи-маразматики, сучасна росія. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

...там усі свої

Лабораторія русского мира, терористи-маразматики, сучасна росія. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Следуя известным курсом

Лабораторія русского мира, терористи-маразматики, сучасна росія. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

...більше нічим

Лабораторія русского мира, терористи-маразматики, сучасна росія. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Все...

Лабораторія русского мира, терористи-маразматики, сучасна росія. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Пункт обігріву

Лабораторія русского мира, терористи-маразматики, сучасна росія. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 13

Терористи-маразматики

Лабораторія русского мира, терористи-маразматики, сучасна росія. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 14

Всеросийский клич

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Лукашенко Олександр (2695) путін володимир (24838) росія (67900) фотожаба (14227) Шойгу Сергій (632) Пригожин Євген (522)
Топ коментарі
+11
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
26.11.2022 11:52 Відповісти
26.11.2022 11:52 Відповісти
+11
Це все жарти придумані, але життя, як і зазвичай, може таке утнути, що всі вигадані жарти тьмяніють перед реальністю. У музичних передачах російського ТБ у піснях приглушують слова "війна" та "мир". Без різниці про що співають. А ми ще дивувалися як за Сталіна вся країна впала в маразм. Ці здається вже й сталінську епоху переплюнули.
26.11.2022 12:09 Відповісти
26.11.2022 12:09 Відповісти
+10
Раньше на Московии жизнь была: Украл- выпил- в тюрьму.
Сейчас: Украл- выпил- в тюрьму- в армию- в целофановый мешок
26.11.2022 12:00 Відповісти
26.11.2022 12:00 Відповісти
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
26.11.2022 11:52 Відповісти
26.11.2022 11:52 Відповісти
26.11.2022 17:46 Відповісти
26.11.2022 17:46 Відповісти
руZZкій = вбивця....злодій і брехун....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
26.11.2022 19:25 Відповісти
26.11.2022 19:25 Відповісти
ТИ НЕ МЕНШЕ Зе ПІСЛЯ ПЕРМОГИ УКРАЇНИ ПОТЯГНЕ УКРАЇНЦІВ ДРУЖИТИ З КАЦАПАМИ.
Буде казка про хорощіх рускіх.
26.11.2022 22:43 Відповісти
26.11.2022 22:43 Відповісти
Там і до приматів далеко... Порівнювати горил, орангутангів ті шимпанзе з ЦИМИ? Думаю, не варто - максимум "прямоходячі".
27.11.2022 17:35 Відповісти
27.11.2022 17:35 Відповісти
Теперь к московским попам не поворачивайтесь задом
26.11.2022 11:56 Відповісти
26.11.2022 11:56 Відповісти
26.11.2022 11:56 Відповісти
26.11.2022 11:56 Відповісти
Раньше на Московии жизнь была: Украл- выпил- в тюрьму.
Сейчас: Украл- выпил- в тюрьму- в армию- в целофановый мешок
26.11.2022 12:00 Відповісти
26.11.2022 12:00 Відповісти
Типа, растет продолжительность жизненного пути? Поэтому по статистике козломордии средняя продолжительность жизни у них выросла с 62, до 67, а я то думаю, с какого хрена вдруг?
26.11.2022 14:07 Відповісти
26.11.2022 14:07 Відповісти
Це все жарти придумані, але життя, як і зазвичай, може таке утнути, що всі вигадані жарти тьмяніють перед реальністю. У музичних передачах російського ТБ у піснях приглушують слова "війна" та "мир". Без різниці про що співають. А ми ще дивувалися як за Сталіна вся країна впала в маразм. Ці здається вже й сталінську епоху переплюнули.
26.11.2022 12:09 Відповісти
26.11.2022 12:09 Відповісти
Вже давно.
27.11.2022 17:37 Відповісти
27.11.2022 17:37 Відповісти
26.11.2022 12:09 Відповісти
26.11.2022 12:09 Відповісти
Почав прелюдію, заливання до Хуúла, Але Хуúло воліє маленьких хлопчиків, ніж старих бородатих г#ндонів в рясах
26.11.2022 20:54 Відповісти
26.11.2022 20:54 Відповісти
Цікаво , на росіі вже дно , чи далі буде ?
26.11.2022 12:12 Відповісти
26.11.2022 12:12 Відповісти
Дна не буде.
Відповідно до знаменитого висловлювання Ейнштейна: - "Є дві нескінченні речі - Всесвіт і людська дурість. Втім, щодо Всесвіту я не впевнений."
26.11.2022 12:26 Відповісти
26.11.2022 12:26 Відповісти
На наросіі дна не існує!
26.11.2022 12:37 Відповісти
26.11.2022 12:37 Відповісти
Болото, а там ни дна, ни покрышки.
26.11.2022 14:08 Відповісти
26.11.2022 14:08 Відповісти
Про Пригодина-батька, який зове, клас!
26.11.2022 12:35 Відповісти
26.11.2022 12:35 Відповісти
Таки да!
Стахановець-молотобоєць по забиванню ваньок в землю 😂
26.11.2022 14:23 Відповісти
26.11.2022 14:23 Відповісти
непоганий такий пункт обігріву! такий би я відвідував щодня
26.11.2022 12:40 Відповісти
26.11.2022 12:40 Відповісти
а ти того валерьяночкой побризгайся. і смело лягай де бачиш будеш і обігрітий і обісцяний
26.11.2022 13:51 Відповісти
26.11.2022 13:51 Відповісти
в мене були 3 кота, эвакуювалися разом з дружиною і дітьми...
в моєму випадку ніхто і думав сцяти...
тож ти мийся, хочаб час від часу, бо коти, мабудь, думають, что ти горшок з гівном
26.11.2022 14:34 Відповісти
26.11.2022 14:34 Відповісти
мені доводилось зустрічати придурків яки заводили кучу котів. смерділи не тіки вони но і цілий подьезд де жили ушлепки..для дома хватить одного з головою... якщо скинеш адресок то найду і подивлюся на тебе ідіота..даю гарантію смердіти будеш всю оставшу жізнь
27.11.2022 20:00 Відповісти
27.11.2022 20:00 Відповісти
26.11.2022 13:49 Відповісти
26.11.2022 13:49 Відповісти
а нахріна ви в своє хрєновоє царство включили Україну?
26.11.2022 15:48 Відповісти
26.11.2022 15:48 Відповісти
26.11.2022 13:50 Відповісти
26.11.2022 13:50 Відповісти
Вот пару лет назад просто поиграл светофильтрами с мордой БЕСапутина...

26.11.2022 13:55 Відповісти
26.11.2022 13:55 Відповісти
26.11.2022 13:57 Відповісти
26.11.2022 13:57 Відповісти
 
 