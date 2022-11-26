21 102 28
Лабораторія "русского мира", терористи-маразматики, сучасна росія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Сучасна росія
Перемога наближається
Розмова коротка...
Результат "спецоперації"
Лабораторія "русского мира"
Неочікувана Служба у Лаврі
Невдала порада
...там усі свої
Следуя известным курсом
...більше нічим
Все...
Пункт обігріву
Терористи-маразматики
Всеросийский клич
Топ коментарі
+11 alex j
alex j
+11 arye z.
arye z.
+10 Valter Valter
Valter Valter
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Буде казка про хорощіх рускіх.
Сейчас: Украл- выпил- в тюрьму- в армию- в целофановый мешок
Відповідно до знаменитого висловлювання Ейнштейна: - "Є дві нескінченні речі - Всесвіт і людська дурість. Втім, щодо Всесвіту я не впевнений."
Стахановець-молотобоєць по забиванню ваньок в землю 😂
в моєму випадку ніхто і думав сцяти...
тож ти мийся, хочаб час від часу, бо коти, мабудь, думають, что ти горшок з гівном