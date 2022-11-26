Восьмирічний Сергій Мороз співами зібрав гроші на авто для ЗСУ. ФОТО
Хлопчик-волонтер із Чернігова передав військовослужбовцям ключі від автомобіля, гроші на який заробив, співаючи пісень в центрі міста.
Про це повідомили в Оперативному командуванні "Північ", інформує Цензор.НЕТ.
"Ключі від пікапу Сергій передав командувачу ОК "Північ" генерал-майору Віктору Ніколюку. Гроші на авто юний чернігівець збирав співаючи українські пісні в популярних локаціях міста", - йдеться у повідомленні.
"Найсвідоміший прошарок населення України на сьогодні - це такі діти. Саме завдяки їм ми здобудемо перемогу та виборемо для них достойне і світле майбутнє", - прокоментував вчинок хлопчика генерал-майор Ніколюк.
В ОК "Північ" додали, що планують ще кілька проєктів у співпраці з юним волонтером.
