Восьмирічний Сергій Мороз співами зібрав гроші на авто для ЗСУ. ФОТО

Хлопчик-волонтер із Чернігова передав військовослужбовцям ключі від автомобіля, гроші на який заробив, співаючи пісень в центрі міста.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

"Ключі від пікапу Сергій передав командувачу ОК "Північ" генерал-майору Віктору Ніколюку. Гроші на авто юний чернігівець збирав співаючи українські пісні в популярних локаціях міста", - йдеться у повідомленні.

"Найсвідоміший прошарок населення України на сьогодні - це такі діти. Саме завдяки їм ми здобудемо перемогу та виборемо для них достойне і світле майбутнє", - прокоментував вчинок хлопчика генерал-майор Ніколюк.

В ОК "Північ" додали, що планують ще кілька проєктів у співпраці з юним волонтером.







