Восьмирічний Сергій Мороз співами зібрав гроші на авто для ЗСУ. ФОТО

Хлопчик-волонтер із Чернігова передав військовослужбовцям ключі від автомобіля, гроші на який заробив, співаючи пісень в центрі міста.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

"Ключі від пікапу Сергій передав командувачу ОК "Північ" генерал-майору Віктору Ніколюку. Гроші на авто юний чернігівець збирав співаючи українські пісні в популярних локаціях міста", - йдеться у повідомленні.

"Найсвідоміший прошарок населення України на сьогодні - це такі діти. Саме завдяки їм ми здобудемо перемогу та виборемо для них достойне і світле майбутнє", - прокоментував вчинок хлопчика генерал-майор Ніколюк.

Дивіться: Маленький херсонець - захиснику України: "Дядя, а ви цих козлів вигнали?". ВIДЕО

В ОК "Північ" додали, що планують ще кілька проєктів у співпраці з юним волонтером.

Восьмирічний Сергій Мороз співами зібрав гроші на авто для ЗСУ 01
Восьмирічний Сергій Мороз співами зібрав гроші на авто для ЗСУ 02
Восьмирічний Сергій Мороз співами зібрав гроші на авто для ЗСУ 03
Восьмирічний Сергій Мороз співами зібрав гроші на авто для ЗСУ 04

авто (6376) діти (5316) допомога (8760) Чернігів (819) волонтери (1356) ЗСУ (7935)
+33
Щира подяка і шана тобі і твоїй Родині, Сергійко!
🇺🇦💙💛🔱💪
26.11.2022 15:17 Відповісти
+24
маленький Украинец купил для своих Защитников бандеромобиль...!!!
и свиноцабаки надеялись победить Украину...???
26.11.2022 15:37 Відповісти
+24
із Арахаміями ? 😕
26.11.2022 15:48 Відповісти
Україна має таланти..
я вдома співаю-жінка каже як недоена корова мичить
26.11.2022 15:13 Відповісти
Вона просто не розуміє який у вас талант
показати весь коментар
26.11.2022 15:20 Відповісти
Щира подяка і шана тобі і твоїй Родині, Сергійко!
🇺🇦💙💛🔱💪
26.11.2022 15:17 Відповісти
маленький Украинец купил для своих Защитников бандеромобиль...!!!
и свиноцабаки надеялись победить Украину...???
26.11.2022 15:37 Відповісти
26.11.2022 15:42 Відповісти
із Арахаміями ? 😕
26.11.2022 15:48 Відповісти
з абрахамієй. кошовий зліва )))
26.11.2022 16:21 Відповісти
отличный друг любителей зелёных
26.11.2022 16:14 Відповісти
26.11.2022 16:23 Відповісти
Ще одну медаль "за заслуги" цьому товаришу.
26.11.2022 16:27 Відповісти
Бажаємо тобі щасливого майбутнього в мирній сильній Україні!
26.11.2022 15:46 Відповісти
Цей хлопчина майбутнє української незламної нації...
26.11.2022 15:55 Відповісти
Бережи тебе, мила дитина, Господь!
Діти- це наше майбутнє.
Ми не переможні!!!
26.11.2022 16:05 Відповісти
26.11.2022 16:30 Відповісти
Манюнік мій любий, ти і є моя Україна. Ніхто і ніколи не переможе нас, бо є такі українці. Слава Україні! Слава Героям!
26.11.2022 16:53 Відповісти
 
 