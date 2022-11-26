УКР
Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 13, серед них - 17-річний юнак. ФОТО

Наразі відомо про 13 постраждалих внаслідок сьогоднішнього ракетного удару по Дніпру.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"До лікарів звернулися уже 13 людей, які постраждали через ракетний удар по Дніпру. Четверо у лікарні.
Серед них 17-річний юнак", - зазначив він.

За словами Резніченка, на місці прильотів працюють усі служби.

"Рятувальники розбирають завали. Є ймовірність, що там може перебувати людина", - додає Резніченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожого удару по Дніпру. ФОТО

Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 13, серед них - 17-річний юнак 01
Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 13, серед них - 17-річний юнак 02
Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 13, серед них - 17-річний юнак 03

Як зазначалося, вдень 26 листопада у Дніпрі прогриміли вибухи.

