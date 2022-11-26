Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 13, серед них - 17-річний юнак. ФОТО
Наразі відомо про 13 постраждалих внаслідок сьогоднішнього ракетного удару по Дніпру.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"До лікарів звернулися уже 13 людей, які постраждали через ракетний удар по Дніпру. Четверо у лікарні.
Серед них 17-річний юнак", - зазначив він.
За словами Резніченка, на місці прильотів працюють усі служби.
"Рятувальники розбирають завали. Є ймовірність, що там може перебувати людина", - додає Резніченко.
Як зазначалося, вдень 26 листопада у Дніпрі прогриміли вибухи.
