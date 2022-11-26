Росіяни влучили у багатоквартирний будинок у Часовому Ярі: троє поранених. ФОТОрепортаж

Російські війська 26 листопада вдарили з літака по місту Часів Яр у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано під’їзд 5-поверхівки, троє цивільних людей отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни завдали авіаудару по Часовому Яру — троє людей зазнали поранень. Прямим влучаннями зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки, пошкоджено недобудову та склад. Не минає ні дня, щоб росіяни не вдарили по цивільних на Донеччині. Прилетіти може будь-куди і будь-коли. Залишатися в області — небезпечно! Евакуюйтесь!" - розповів він.

