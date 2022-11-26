УКР
Росіяни влучили у багатоквартирний будинок у Часовому Ярі: троє поранених. ФОТОрепортаж

Російські війська 26 листопада вдарили з літака по місту Часів Яр у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано під’їзд 5-поверхівки, троє цивільних людей отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни завдали авіаудару по Часовому Яру — троє людей зазнали поранень. Прямим влучаннями зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки, пошкоджено недобудову та склад. Не минає ні дня, щоб росіяни не вдарили по цивільних на Донеччині. Прилетіти може будь-куди і будь-коли. Залишатися в області — небезпечно! Евакуюйтесь!" - розповів він.

Росіяни влучили у багатоквартирний будинок у Часовому Ярі: троє поранених 01
Росіяни влучили у багатоквартирний будинок у Часовому Ярі: троє поранених 02
Росіяни влучили у багатоквартирний будинок у Часовому Ярі: троє поранених 03
Росіяни влучили у багатоквартирний будинок у Часовому Ярі: троє поранених 04
Росіяни влучили у багатоквартирний будинок у Часовому Ярі: троє поранених 05
Росіяни влучили у багатоквартирний будинок у Часовому Ярі: троє поранених 06
Росіяни влучили у багатоквартирний будинок у Часовому Ярі: троє поранених 07
Росіяни влучили у багатоквартирний будинок у Часовому Ярі: троє поранених 08

обстріл (30991) Донецька область (9652) Кириленко Павло (918)
Цивільні в підвалах без світла, тепла, військові в окопах в багнюці, а Арестович розказував ,що до зими в Криму будемо((
показати весь коментар
26.11.2022 16:49 Відповісти
Карма наздоганяє.

При пожежі у мацкві загинула вдовиця рашистського режисера говорухина, який з натхненням вилизував дупу кремлівській потворі і ненавидів Україну.,
показати весь коментар
26.11.2022 16:57 Відповісти
 
 