Історичні знімки Першої світової війни порівняли з кадрами війни в Україні: Світова війна на наших полях, і доля світу вирішується саме тут, - Бутусов. ФОТО

Війна в Україні схожа на Першу світову війну.

Про це розповів на своїй фейсбук-сторінці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Два фото зліва зроблено британськими солдатами у 1917-му році на місці жорстокої битви біля села Пашендейль у Бельгії під час Першої світової війни. Оце фото, де по містках йдуть солдати через колишній великий ліс є одним із символом тієї битви.

Два фото праворуч зробили українські воїни під Бахмутом у 2022-му році. І майже той самий знищений ліс.

У них нема телефонного зв’язку, електрики, опалення. Вони живуть по коліна у воді, сплять у багнюці у мінусову погоду, тому що вони захищають Україну, захищають життя мільйонів.

Світова війна на наших полях, і доля світу вирішується саме тут, на кожному метрі нашої землі", - розповів Бутусов.