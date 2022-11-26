УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9324 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
22 952 121

Історичні знімки Першої світової війни порівняли з кадрами війни в Україні: Світова війна на наших полях, і доля світу вирішується саме тут, - Бутусов. ФОТО

Війна в Україні схожа на Першу світову війну.

Про це розповів на своїй фейсбук-сторінці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Історичні знімки Першої світової війни порівняли з кадрами війни в Україні: Світова війна на наших полях, і доля світу вирішується саме тут, - Бутусов 01

"Два фото зліва зроблено британськими солдатами у 1917-му році на місці жорстокої битви біля села Пашендейль у Бельгії під час Першої світової війни. Оце фото, де по містках йдуть солдати через колишній великий ліс є одним із символом тієї битви.

Два фото праворуч зробили українські воїни під Бахмутом у 2022-му році. І майже той самий знищений ліс.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Це не кадри Першої світової": Міноборони показало відео з позицій ЗСУ під Бахмутом. ВIДЕО

У них нема телефонного зв’язку, електрики, опалення. Вони живуть по коліна у воді, сплять у багнюці у мінусову погоду, тому що вони захищають Україну, захищають життя мільйонів.

Світова війна на наших полях, і доля світу вирішується саме тут, на кожному метрі нашої землі", - розповів Бутусов.

Автор: 

історія (1076) Перша світова війна (13) Бутусов Юрій (3648) Бахмут (1567) ЗСУ (7935)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+70
..........

нехай хтось після цих фото спробує вякнути що в тилу немає світла, води чи опалення і він "устал от войны"!
одержите те, що на фото !!!!
бурят-кацапи перетворять ваше місто на сы-срань
показати весь коментар
26.11.2022 21:12 Відповісти
+19
Але є нюанс. Українці зараз не у складі Російської імперії. Нормальнi білi європейці. А на нас пре азіатська орда.
показати весь коментар
26.11.2022 21:24 Відповісти
+16
Фактом є, що "зелень" тільки крала та шашликувала, а бойових генералів та армію всіляко утискала, не закупила жодного снаряду, закрила ракетну програму, пропустила ворога через Чонгар, здала вагнерівців, всіляких бакланових та іншу нечисть тупорилу та іудську порозставляла скрізь...
показати весь коментар
26.11.2022 21:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Немає сечі терпіти ці борошна!!!
показати весь коментар
26.11.2022 23:39 Відповісти
Путлер напал бы при любому президенту. Он просто .бнутый. А подготовились действительно к войне хреново.
показати весь коментар
26.11.2022 21:34 Відповісти
Це що, дерева Зеленського ?
показати весь коментар
26.11.2022 21:35 Відповісти
З того міліарда.
показати весь коментар
26.11.2022 23:14 Відповісти
на жаль на Заході політична воля була тільки в Бориса Джонсона і британських консерваторів

власне, як і в Другу Світову війну : в Штатах правили демократи а в Британії консерватори

і саме британські консерватори переконали американців вступити в бій за цивілізацію

те ж саме й тепер
показати весь коментар
26.11.2022 21:47 Відповісти
Стефанчук-Зеленський ЗОБОВЯЗАНІ разом з Нацдержслужбою внести зміни до законодавства щодо призначення на Державну службу !!!
Без проходження військової служби кандидати на посади НАВІДЬ не розглядаються, тільки після військової служби!!
Це невідкладна умова сьо7одення в Україні!!!

‼️🇺🇦⚔️❤️👏😡😠🤬🇱🇹🇺🇸🇫🇮🇳🇴🇹🇷🇨🇿🇨🇦🇮🇩🇬🇧🇪🇪🇸🇪🇪🇺🇦🇿🇯🇵‼️🇺🇦⚔️❤️
показати весь коментар
26.11.2022 21:48 Відповісти
Пока что за мир воюет только Украина,а остальные только на пороге
показати весь коментар
26.11.2022 22:16 Відповісти
Украину обеспечивают оружием. Выделяют огромные деньги. Фактически содержат. Плюс большие затраты на украинских беженцев. На многие страны нападают, но такого в истории еще не было. Чего вам еще надо. Почему вы считаете что все вам обязаны?
показати весь коментар
27.11.2022 01:29 Відповісти
Таке в історії вже було, і було воно під час обох світових війн.
Приймали біженців і допомагали металом, пальним, траками, зброєю, харчами , полуфабрикатами. Вашому грьобаному ссср стільки навалили по лендлізу, що ссср потім не одну пятілєтку те добро споживав.

А заборгували всі вищеназвані Україні тим що ...

... путін і його русскій народ відкрито заявили що Захід їхній ворог - відмовчуватись на такі пред'яви якось не по-пацанські.

... ссср, який путін цією війною в Україні відновлює, відкрито заявляв про наміри скинути не-комуністичні уряди по всьому світу : для русскіх що білогвардєйщизна що більщовизна тільки фасад русского імперіалізму, вони міняють ідеології як портянки в кирзачах.

... економіка європо-центричної цивілізації залежить від копалин газу та нафти, які путін ультимативно використовує для підкупу і руйнації цієї економики, в залежності від своїх імперських намірів.

... оон нікому не потрібна говорильня, бо всі рецесії та кризи вирішує давос, триста мільйярдерів яким начхати на нації та мораль.

... короче багато чого треба змінювати, але вовтузиться тільки одна пост-геноцидна Україна, а решта робить вид що проблем нема.
показати весь коментар
27.11.2022 03:02 Відповісти
Потому что Запад своими деньгами и бездействием вырастил новый нацистский режим в лице пуйла и современной рашки,а розгребать этот его косяк должна почему-то только украинская армия.
показати весь коментар
27.11.2022 21:42 Відповісти
Тому що не відреагували на захоплення Криму у 2014 і ніяк не відреагували на Донбас 2014.
Цього досить для того щоб сталося вторгнення 24 02 2022
показати весь коментар
28.11.2022 18:51 Відповісти
Таких фотопорівнянь безкінечно____бо війна це війна.
показати весь коментар
26.11.2022 23:08 Відповісти
Первая мировая была самой идиотской войной в истории.
показати весь коментар
27.11.2022 00:41 Відповісти
https://youtube.com/shorts/fpaNIZINGb4?feature=share ....

Рейган рассказал анекдот про дохлый Ссср ...🤣1988 год...
показати весь коментар
27.11.2022 07:11 Відповісти
ЧОМУ Зе АКТОР У СВОЇХ ВІДОСІКАХ ПРО ЦЕ НІ ГУ ГУ.
Звісно окопи не можна зробити захищеними від попадання води, але ж можна зробити дренаж, трапи, доски на дно окопа.
показати весь коментар
28.11.2022 18:49 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 