Історичні знімки Першої світової війни порівняли з кадрами війни в Україні: Світова війна на наших полях, і доля світу вирішується саме тут, - Бутусов. ФОТО
Війна в Україні схожа на Першу світову війну.
Про це розповів на своїй фейсбук-сторінці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Два фото зліва зроблено британськими солдатами у 1917-му році на місці жорстокої битви біля села Пашендейль у Бельгії під час Першої світової війни. Оце фото, де по містках йдуть солдати через колишній великий ліс є одним із символом тієї битви.
Два фото праворуч зробили українські воїни під Бахмутом у 2022-му році. І майже той самий знищений ліс.
У них нема телефонного зв’язку, електрики, опалення. Вони живуть по коліна у воді, сплять у багнюці у мінусову погоду, тому що вони захищають Україну, захищають життя мільйонів.
Світова війна на наших полях, і доля світу вирішується саме тут, на кожному метрі нашої землі", - розповів Бутусов.
власне, як і в Другу Світову війну : в Штатах правили демократи а в Британії консерватори
і саме британські консерватори переконали американців вступити в бій за цивілізацію
те ж саме й тепер
Без проходження військової служби кандидати на посади НАВІДЬ не розглядаються, тільки після військової служби!!
Це невідкладна умова сьо7одення в Україні!!!
‼️🇺🇦⚔️❤️👏😡😠🤬🇱🇹🇺🇸🇫🇮🇳🇴🇹🇷🇨🇿🇨🇦🇮🇩🇬🇧🇪🇪🇸🇪🇪🇺🇦🇿🇯🇵‼️🇺🇦⚔️❤️
Приймали біженців і допомагали металом, пальним, траками, зброєю, харчами , полуфабрикатами. Вашому грьобаному ссср стільки навалили по лендлізу, що ссср потім не одну пятілєтку те добро споживав.
А заборгували всі вищеназвані Україні тим що ...
... путін і його русскій народ відкрито заявили що Захід їхній ворог - відмовчуватись на такі пред'яви якось не по-пацанські.
... ссср, який путін цією війною в Україні відновлює, відкрито заявляв про наміри скинути не-комуністичні уряди по всьому світу : для русскіх що білогвардєйщизна що більщовизна тільки фасад русского імперіалізму, вони міняють ідеології як портянки в кирзачах.
... економіка європо-центричної цивілізації залежить від копалин газу та нафти, які путін ультимативно використовує для підкупу і руйнації цієї економики, в залежності від своїх імперських намірів.
... оон нікому не потрібна говорильня, бо всі рецесії та кризи вирішує давос, триста мільйярдерів яким начхати на нації та мораль.
... короче багато чого треба змінювати, але вовтузиться тільки одна пост-геноцидна Україна, а решта робить вид що проблем нема.
Цього досить для того щоб сталося вторгнення 24 02 2022
Рейган рассказал анекдот про дохлый Ссср ...🤣1988 год...
Звісно окопи не можна зробити захищеними від попадання води, але ж можна зробити дренаж, трапи, доски на дно окопа.