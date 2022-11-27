УКР
9 годин повітряної тривоги і 5 обстрілів: російські війська всю ніч атакували Нікопольщину із "Градів" та важкої артилерії. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська обстріляли дві громади Дніпропетровщини - Червоногригорівську та Марганецьку.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Майже 9 годин повітряної тривоги і 5 ворожих обстрілів.

Російські окупаційні війська знову усю ніч тероризували Нікопольщину. Стріляли "Градами" та важкою артилерією з тимчасово окупованого Енергодару.

Поцілили по двох громадах - Червоногригорівській та Марганецькій. Минулося без постраждалих.

У Червоногригорівській громаді понівечені 6 приватних будинків, 6 господарських споруд, автівки приватного підприємства та газопровід.

У Марганецькій громаді представники ДСНС продовжують обстежувати території. З’ясовують деталі атак", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в інших районах ніч минула із сиренами, але без надзвичайних ситуацій, і на цю хвилину спокійно.

