Вночі військові РФ завдали ракетного удару по передмістю Запоріжжя, виникла пожежа на агропідприємстві. ФОТОрепортаж

Цієї ночі російські окупанти вкотре завдали ракетного удару по передмістю Запоріжжя. Дві ракети, ймовірно С300, влучили на територію агропідприємства.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі російські нелюди знову нанесли ракетний удар по передмістю Запоріжжя. Внаслідок вибухів двох ракет (ймовірно С300) на території одного з агропідприємств виникла пожежа, пошкоджено паркан та будівлю. Що ж, тварини вдарили по тваринах. Проте, на щастя, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Російські окупанти облаштували позиції по периметру ЗАЕС - вирили окопи і все замінували, - ОВА







