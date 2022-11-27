320 воєнних злочинів військ РФ зафіксовано в деокупованій Снігурівській громаді, - Нацполіція. ФОТО

320 воєнних злочинів, вчинених російськими окупантами, зафіксувала поліція на території деокупованої Снігурівської громади. Правоохоронці продовжують проводити стабілізаційні заходи, виявляти та фіксувати злочини військових РФ відносно мирного населення.

Як зазначається, група фахівців з числа слідчих, криміналістів, вибухотехніків та інших представників силових відомств відпрацювала територію виправної колонії у звільненій громаді. Там поліцейські зафіксували сліди присутності окупаційних військ.

"Щоденно поліцейські за процесуального керівництва прокуратури проводять огляди місць подій та ретельно документують воєнні злочини військовослужбовців армії РФ та їх поплічників. Кожного дня до поліцейських звертається більше 30 громадян з різноманітними повідомленнями про злочини, що чинили окупанти. Найбільш поширеними фактами є викрадення військовими РФ транспортних засобів і зброї. Також непоодинокі випадки звернень про пограбування та пошкодження домівок місцевих мешканців", - йдеться у повідомленні.







За кожним фактом вчинення воєнних злочинів поліція проводить ретельні розслідування.

"Запевняю, винні особи будуть покарані згідно з нормами чинного законодавства України", - зазначив керівник обласного главку поліції.

Робота триває.