Тіла двох вбити окупантами цивільних виявили на визволеній Херсонщині. ФОТОрепортаж 18+

У визволеному селі Львівські Отруби на Херсонщині виявили тіла двох убитих окупантами цивільних. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це розповів фотокореспондент Андрі Дубчак, передає Цензор.НЕТ.

"Два тіла цивільних у ямі-окопі на подвір’ї, де жив підрозділ російських окупаціних сил. 49-річного Сергія Новосада вбили пострілом з автомата, вклавши дуло йому у рот. Потім була ще черга у тіло. Любов Новосад, 78-річну жінку, яка всиновила Сергія, вбили одним пострілом у голову, скоріше за все вже після сина. Її тіло лежало над його тілом, як і дві палички старенької, без яких вона не могла пересуватися. Чому їх привели сюди з рідної хати через дорогу, та розстріляли, невідомо" ,- розповів він.

"На дзвінки 26-річного сина (теж Сергія), батько перестав відповідати 10 листопада. Сергій поїхав з Києва до рідного села одразу після звістки про відсуп росіян. Добирався важко, три дні. У рідній хаті батька та бабусі не було. У подвірʼї навпроти, біля російського окопу він знайшов сліди крові. На дні окопу на присипаній землі був невеликий дерев’яний хрестик. Викликали саперів, ті здьорнули хрестика "кішкою" та все перевірили на замінування. Почали копати. Майже одразу наткнулися на тіла - ноги батька, палички старенької та її спину.

Через день приїхали слідчі. Сергій сам копав. Сам допомагав діставати. Сам дивився та опізнавав поневічені мокрі тіла. Він навіть не плакав. Він лише стискав до білого м’язи щелеп та жмурився", - додав Дубчак.

воєнні злочини (1937) Херсонська область (6249)
