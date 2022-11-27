УКР
Близько 6 тисяч набоїв та 17 гранат, які лишили росіяни, знайдено на території Ізюмської територіальної громади. ФОТОрепортаж

За 21-27 листопада правоохоронці Харківщини знайшли близько шести тисяч набоїв, 17 гранат "Ф-1" та інші вибухові предмети, які лишили по собі російські окупанти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку поліції Харківської області.

"За останній тиждень працівники Харківського РУП № 2 вилучили близько 6000 набоїв різного калібру, 17 гранат Ф-1 та інші вибухові засоби", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби піротехніками виявлено та знешкоджено понад 200 вибухонебезпечних предметів у Харківській області

Близько 6 тисяч набоїв та 17 гранат, які лишили росіяни, знайдено на території Ізюмської територіальної громади
