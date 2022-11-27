Прем’єр-міністр Бельгії Де Кроо відвідав Бучу та Бородянку. ФОТОрепортаж
Прем’єр-міністр Королівства Бельгія Александр Де Кроо у неділю, 27 листопада, відвідав Бучу і Бородянку Київської області.
Про голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, прем’єр Бельгії відвідав місце масового поховання людей, яких вбили та закатували росіяни, біля храму Святого Апостола Андрія Первозванного в Бучі.
Також він побував в селищі Бородянка, яке після російського захоплення майже повністю зруйноване.
"Прем’єр-міністр Бельгії наголосив, що захоплюється стійкістю та волею українців. Я вдячний країні-союзниці за підтримку та допомогу нашій державі в часи війни", - заявив Кулеба.
Ось якщо порівнювати із Ізюмом чи іншими містами то ефект буде зовсім іншим.