Чоловік, який намагався розтопити котел і знехтував правилами безпеки, загинув у Вишгороді, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Вишгороді Київської області загинув 70-річний чоловік, який намагався самостійно розтопити твердопаливний котел.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову поліції Київської області Андрія Нєбитова.

"Вибух і пожежа у Вишгороді, загинув 70-річний чоловік.

Ввечері 26 листопада місцевий мешканець намагався самостійно розтопити твердопаливний котел, знехтував технікою безпеки, отримав численні тяжкі травми, від яких загинув на місці події.

Вкотре закликаю громадян бути вкрай обережними та дотримуватися правил користування опалювальними приладами!", - зазначив очільник поліції Київщини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дві родини під Києвом отруїлися чадним газом з генераторів. Чоловік загинув. ФОТО

Чоловік, який намагався розтопити котел і знехтував правилами безпеки, загинув у Вишгороді, - Нацполіція 01
Чоловік, який намагався розтопити котел і знехтував правилами безпеки, загинув у Вишгороді, - Нацполіція 02
Чоловік, який намагався розтопити котел і знехтував правилами безпеки, загинув у Вишгороді, - Нацполіція 03

+5
до чогу тут це? чоловік був поважного віку, міг щось забути відкрити, кран або що... стареньким зараз тяжко...
27.11.2022 19:15 Відповісти
+4
Нема ще морозу щоб трубка замерзла.
27.11.2022 19:10 Відповісти
+3
котел чавунний, замерзла трубка до розширювального баку на горищі. Розповсюджене явище
27.11.2022 18:47 Відповісти
котел чавунний, замерзла трубка до розширювального баку на горищі. Розповсюджене явище
27.11.2022 18:47 Відповісти
Нема ще морозу щоб трубка замерзла.
27.11.2022 19:10 Відповісти
Це дуже і дуже дивно... Можливо вентиль (якого не повинно бути) був перекритий... або ржавчиною забило хід... без прочищання.

Це хороша пересторога - попіклуйтесь про батьків: самі допоможіть чи по телефону відьміть зобов'язання що безпечно ввійдуть в опалення... як по цілісності конструкції, по повітропроводам та безпечній відстані від котла...

Розумійте що з психологічної сторони старші люди вже не цінять свою безпеку та життя як раніше...
Пояснюючі свою лінь "якось буде, раньше робило і зараз все буде добре"...
27.11.2022 20:04 Відповісти
ну ты мабуть з таким й не стикався...
якщо б стикався,то знав би,що на горище виходить дві трубки. одна з'єднана з баком,друга ні.так ось друга як раз за для віходу пара,або розширеної води. я за все своє життя,жодного разу не бачив,щоб рванув котел,з повною системою води,тим більш на ростопці.
бак,до речі,завжди втеплюють.
27.11.2022 19:20 Відповісти
але трубку-не завжди. "на горище виходить дві трубки. одна з'єднана з баком,друга ні.так ось друга як раз за для віходу пара,або розширеної води." Ти мариш.
27.11.2022 19:27 Відповісти
ні...у мене так було покі не переробив по іньшому. бак з'єднується з обраткой напряму. вода з бака ,по мірі необхідності,додається в обратку! а з подачі,прямо над котлом,иде труба для розширення,яка віходит вище бака,и має форму гусака,щоб вода,або пар,падали в бак.
ті якщо не знаєшь,то краще мовчи!
27.11.2022 19:47 Відповісти
большє вопросов не імею (с)
27.11.2022 19:53 Відповісти
Великий спец у галузі котлів ? (( Ти тут такої херні із своїми баками нагородив що аж не витримав ! Запам"ятай раз і назавжди , спецура, твердопаливний котел може вибухнути лише з двох причин : 1. Його розжарили без води у системі і тоді ввімкнули подачу води , утворився пар який став причиною вибуху . 2 У топку попав вибухонебезпечний предмет або рідина , або цей котел був підключений до газу а автоматика була заблокована . ВСЕ ! БІЛЬШЕ НІЧОГО ! Твої забиті розширювальні бачки єдине до чого можуть призвести - це до тріщини у системі опалення через яку вода буде текти ! А ти і далі тринди про гусаки на трубах !
P.S. Той хто тобі порадив у системі зробити виходи на розширювач у двох місцях - одне із двох теж - 1. Придурок . 2. На тобі руки нагрів коли тобі систему переробляв . Розширювач встановлюється один , і вихід на нього один , об"єм розраховується в залежності від ємкості системи опалення , є котли у які взагалі розширювач вмонтований із заводу , тоді твої гусаки взагалі і ***** не потрібні (( .
27.11.2022 21:19 Відповісти
Та ні , це ти тупенький якщо із двох ніків пишеш одночасно такі само тупі коментарі
27.11.2022 22:06 Відповісти
отвали,дефективный.
28.11.2022 19:13 Відповісти
Усохни , ідіот!
28.11.2022 20:19 Відповісти
ти навіть не уявляєш, яку уйню написав
27.11.2022 19:39 Відповісти
Як могла замерзнути трубка коли немає таких морозів? А от закритий кран на подачі чи обратці інша справа.
показати весь коментар
28.11.2022 03:35 Відповісти
27.11.2022 18:59 Відповісти
до чогу тут це? чоловік був поважного віку, міг щось забути відкрити, кран або що... стареньким зараз тяжко...
27.11.2022 19:15 Відповісти
в твердопаливних котлах нема чого відкривати-там все відкрито раз і назавжди.
27.11.2022 19:45 Відповісти
Я й сам такого ж поважного віку. Тільки у нас, бідних стареньких, та само, як і у молодих: у одних руки ростуть звідки треба, а у решти - з дупи.
27.11.2022 22:59 Відповісти
Перший раз в житті чую для того що б розтопити дома котел потрібен сертифікований кочегар. А просто наявність здорового глузду нє?
27.11.2022 19:15 Відповісти
сьогодні, він міг і чимось типу пороху розпалювать. мало чого зараз на розтопку можуть знайти.
27.11.2022 19:23 Відповісти
Пліснув бензо, потім сірники.
27.11.2022 19:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Hj-AJtomQ4E
27.11.2022 19:42 Відповісти
Та не, ну пыхнуло бы, но что взрыв даже не представляю как это сделать можно
27.11.2022 22:16 Відповісти
та да, у меня так знакомого чуть не убило возле булерьяна.
28.11.2022 01:44 Відповісти
Dazhe trotilom mozhdno petshku ili plitu topit, jesli znajesh shtoto o krititsheskoi massy. A s balontshikami tolko dverki i letajut...
27.11.2022 19:50 Відповісти
Мог на притухшее топливо плеснуть горючее, в топке скопились пары этого горючего, приоткрыл дверку, чтобы посмотреть, что там происходит. Пары разогретые, снизу немного жара, приток воздуха и вспышка паров. А воспламеняются они почти со скоростью взрыва. Так что могло и дверку оторвать, или просто взрывом откинуть на что-то твердое, где он и получил смертельную травму.
27.11.2022 20:11 Відповісти
"Очень похоже на правду, бензин в частности АИ-95 и А-92 даже от раскалённых углей дерева не загорался ,проверено и не раз, а загорается лишь когда есть огонь " (((((

Питання еспериментаторові спалаху бензину - яка температура у розпеченого вугілля , а яка у полум"я ? Яка температура загорання бензину і де ви купляли бензин що він у вас навіть від жару не загорається ? (( Ви його ненароком з аналізами не переплутали ? ((
27.11.2022 21:27 Відповісти
 
 