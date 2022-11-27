Чоловік, який намагався розтопити котел і знехтував правилами безпеки, загинув у Вишгороді, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Вишгороді Київської області загинув 70-річний чоловік, який намагався самостійно розтопити твердопаливний котел.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову поліції Київської області Андрія Нєбитова.

"Вибух і пожежа у Вишгороді, загинув 70-річний чоловік.

Ввечері 26 листопада місцевий мешканець намагався самостійно розтопити твердопаливний котел, знехтував технікою безпеки, отримав численні тяжкі травми, від яких загинув на місці події.



Вкотре закликаю громадян бути вкрай обережними та дотримуватися правил користування опалювальними приладами!", - зазначив очільник поліції Київщини.

