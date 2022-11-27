Чоловік, який намагався розтопити котел і знехтував правилами безпеки, загинув у Вишгороді, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
У Вишгороді Київської області загинув 70-річний чоловік, який намагався самостійно розтопити твердопаливний котел.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову поліції Київської області Андрія Нєбитова.
"Вибух і пожежа у Вишгороді, загинув 70-річний чоловік.
Ввечері 26 листопада місцевий мешканець намагався самостійно розтопити твердопаливний котел, знехтував технікою безпеки, отримав численні тяжкі травми, від яких загинув на місці події.
Вкотре закликаю громадян бути вкрай обережними та дотримуватися правил користування опалювальними приладами!", - зазначив очільник поліції Київщини.
Топ коментарі
+5 Vik Tor #521724
показати весь коментар27.11.2022 19:15 Відповісти Посилання
+4 Konsatntin Kotsan
показати весь коментар27.11.2022 19:10 Відповісти Посилання
+3 Bel Amor
показати весь коментар27.11.2022 18:47 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це хороша пересторога - попіклуйтесь про батьків: самі допоможіть чи по телефону відьміть зобов'язання що безпечно ввійдуть в опалення... як по цілісності конструкції, по повітропроводам та безпечній відстані від котла...
Розумійте що з психологічної сторони старші люди вже не цінять свою безпеку та життя як раніше...
Пояснюючі свою лінь "якось буде, раньше робило і зараз все буде добре"...
якщо б стикався,то знав би,що на горище виходить дві трубки. одна з'єднана з баком,друга ні.так ось друга як раз за для віходу пара,або розширеної води. я за все своє життя,жодного разу не бачив,щоб рванув котел,з повною системою води,тим більш на ростопці.
бак,до речі,завжди втеплюють.
ті якщо не знаєшь,то краще мовчи!
P.S. Той хто тобі порадив у системі зробити виходи на розширювач у двох місцях - одне із двох теж - 1. Придурок . 2. На тобі руки нагрів коли тобі систему переробляв . Розширювач встановлюється один , і вихід на нього один , об"єм розраховується в залежності від ємкості системи опалення , є котли у які взагалі розширювач вмонтований із заводу , тоді твої гусаки взагалі і ***** не потрібні (( .
Питання еспериментаторові спалаху бензину - яка температура у розпеченого вугілля , а яка у полум"я ? Яка температура загорання бензину і де ви купляли бензин що він у вас навіть від жару не загорається ? (( Ви його ненароком з аналізами не переплутали ? ((