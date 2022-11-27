УКР
Американський астронавт Скотт Келлі відвідав Ірпінь та "Охматдит" у Києві. ФОТОрепортаж

Американський астронавт та амбасадор фандрайзингової платформи United24 Скотт Келлі відвідав Ірпінь Київської області та дитячу лікарню "Охматдит" у Києві.

В "Охматдиті" спочатку Келлі провели екскурсію лікарнею. Представники "Охматдиту" розповіли, що лікарня допомагає дітям із неврологічними захворюваннями, онкологією і нині реабілітацію там проходять діти, які постраждали від обстрілів. Зокрема, з Херсона, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Також астронавт зустрівся з дівчинкою Катею, яка постраждала у Краматорську від ракетного обстрілу. Там загинула її мама, а на днях Каті зробили ще одну операцію, діставали осколки з ноги. Дівчинці Каті Скотт подарував значок "NASA", який пробув із ним у космосі цілий рік.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": NASA засудило Росію за "прапори" терористів в космосі

Відбулася зустріч і з іншими дітьми, які мріють стати космонавтами, щоб подарувати їм радісні емоції. Келлі також поговорив із директором лікарні про потреби лікарів.

Американський астронавт Скотт Келлі відвідав Ірпінь та Охматдит у Києві 01
Американський астронавт Скотт Келлі відвідав Ірпінь та Охматдит у Києві 02

Американський астронавт Скотт Келлі відвідав Ірпінь та "Охматдит" у Києві. Скотт Келлі і Катя з Краматорська, Охматдит, Київ, 27 листопада.

Американський астронавт Скотт Келлі відвідав Ірпінь та Охматдит у Києві 03
Американський астронавт Скотт Келлі відвідав Ірпінь та Охматдит у Києві 04
Американський астронавт Скотт Келлі відвідав Ірпінь та Охматдит у Києві 05

Про те, що амбасадор United24 Скотт Келлі відвідав Ірпінь Київської області, повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

"Сьогодні приймали в гостях американського астронавта Скотта Келлі. Пан Келлі - амбасадор фандрейзингової платформи United24 і сам першим вніс 65 000 доларів на придбання автомобілів швидкої для ЗСУ", — написав Маркушин.

Він додав, що під час повномасштабного російського вторгнення в Україну Келлі зібрав 500 тисяч доларів для підтримки українців.

"Келлі встановив рекорд перебування на орбіті, провівши на борту 340 днів поспіль. Астронавт вирішив увіковічнити цей рекорд та створити серію творів мистецтва у вигляді NFT. Дроп назвали "Мрії з цього світу". У День космонавтики, 12 квітня, Келлі виставив колекцію на аукціон", — написав Маркушин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Астронавт NASA Скотт Келлі зібрав 500 тисяч доларів на підтримку українців

Аукціон OpenSea мав тривати три дні, але NFT-твори розпродали за кілька годин. Зібрані кошти передали українцям, які постраждали від війни.

Американський астронавт Скотт Келлі відвідав Ірпінь та Охматдит у Києві 06
Американський астронавт Скотт Келлі відвідав Ірпінь та Охматдит у Києві 07
Американський астронавт Скотт Келлі відвідав Ірпінь та Охматдит у Києві 08
Американський астронавт Скотт Келлі відвідав Ірпінь та Охматдит у Києві 09
Американський астронавт Скотт Келлі відвідав Ірпінь та Охматдит у Києві 10

Як повідомлялося, наприкінці жовтня американський астронавт та колишній капітан ВМС США Скотт Келлі став амбасадором United24. Він розвиває напрям "Медична допомога".

Автор: 

Топ коментарі
+7
Не відповідайте - відразу у спам. Це розумово обмежене створіння вже на кількох гілках намагається лайно розкидати. Воно ще поки щасливе, що його не забанили. І не звертайтеся до його розуму- в нього теє відсутнє: там тільки гаманець, щоб "холодильник не переміг телевізор"
показати весь коментар
27.11.2022 22:40 Відповісти
+7
Дякуємо, друже!!!
показати весь коментар
27.11.2022 22:57 Відповісти
+6
Да не кормите Вы этого боевого русгомосека из батальона "ахмат-*****".
показати весь коментар
27.11.2022 22:36 Відповісти
убогая зиганутая ********* антицвин, что такое цвин(cvin) ?
показати весь коментар
27.11.2022 22:31 Відповісти
ruski , ti a chom vabshe ?
показати весь коментар
27.11.2022 22:36 Відповісти
Ору с тебя,тупица фашистская Это ты дегенеративных своих соотечественников спрашиваешь,что на нашу землю полезли - "ну вот зачем вам, имбецилам, лезть в чужие дела?"Кстати,а зачем мерZость каZапская полезла в Сирию,Грузию и Украину?Только внятно а не блеяние по типу "помощь братскому славянскому народу Сирии"
показати весь коментар
27.11.2022 22:47 Відповісти
Не відповідайте - відразу у спам. Це розумово обмежене створіння вже на кількох гілках намагається лайно розкидати. Воно ще поки щасливе, що його не забанили. І не звертайтеся до його розуму- в нього теє відсутнє: там тільки гаманець, щоб "холодильник не переміг телевізор"
показати весь коментар
27.11.2022 22:40 Відповісти
Да не кормите Вы этого боевого русгомосека из батальона "ахмат-*****".
показати весь коментар
27.11.2022 22:36 Відповісти
Дякуємо, друже!!!
показати весь коментар
27.11.2022 22:57 Відповісти
На самом деле очень мало селебрити американской посещает Украину.
показати весь коментар
27.11.2022 22:58 Відповісти
Велика подяка американському астронавту КЕЛЛІ !!!
показати весь коментар
28.11.2022 01:15 Відповісти
https://youtube.com/shorts/AMjaiSPpGkY?feature=share ...

Путлера в окопы.. гарний відосік😆
показати весь коментар
28.11.2022 06:27 Відповісти
 
 