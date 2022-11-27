Американський астронавт Скотт Келлі відвідав Ірпінь та "Охматдит" у Києві. ФОТОрепортаж

Американський астронавт та амбасадор фандрайзингової платформи United24 Скотт Келлі відвідав Ірпінь Київської області та дитячу лікарню "Охматдит" у Києві.

В "Охматдиті" спочатку Келлі провели екскурсію лікарнею. Представники "Охматдиту" розповіли, що лікарня допомагає дітям із неврологічними захворюваннями, онкологією і нині реабілітацію там проходять діти, які постраждали від обстрілів. Зокрема, з Херсона, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Також астронавт зустрівся з дівчинкою Катею, яка постраждала у Краматорську від ракетного обстрілу. Там загинула її мама, а на днях Каті зробили ще одну операцію, діставали осколки з ноги. Дівчинці Каті Скотт подарував значок "NASA", який пробув із ним у космосі цілий рік.

Відбулася зустріч і з іншими дітьми, які мріють стати космонавтами, щоб подарувати їм радісні емоції. Келлі також поговорив із директором лікарні про потреби лікарів.





Американський астронавт Скотт Келлі відвідав Ірпінь та "Охматдит" у Києві. Скотт Келлі і Катя з Краматорська, Охматдит, Київ, 27 листопада.







Про те, що амбасадор United24 Скотт Келлі відвідав Ірпінь Київської області, повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

"Сьогодні приймали в гостях американського астронавта Скотта Келлі. Пан Келлі - амбасадор фандрейзингової платформи United24 і сам першим вніс 65 000 доларів на придбання автомобілів швидкої для ЗСУ", — написав Маркушин.

Він додав, що під час повномасштабного російського вторгнення в Україну Келлі зібрав 500 тисяч доларів для підтримки українців.

"Келлі встановив рекорд перебування на орбіті, провівши на борту 340 днів поспіль. Астронавт вирішив увіковічнити цей рекорд та створити серію творів мистецтва у вигляді NFT. Дроп назвали "Мрії з цього світу". У День космонавтики, 12 квітня, Келлі виставив колекцію на аукціон", — написав Маркушин.

Аукціон OpenSea мав тривати три дні, але NFT-твори розпродали за кілька годин. Зібрані кошти передали українцям, які постраждали від війни.











Як повідомлялося, наприкінці жовтня американський астронавт та колишній капітан ВМС США Скотт Келлі став амбасадором United24. Він розвиває напрям "Медична допомога".