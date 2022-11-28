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Зеленський зустрівся з главами МЗС семи країн Північної Європи. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністрами закордонних справ Естонії – Урмасом Рейнсалу, Ісландії – Тордіс Колбрун Гилфадоттір, Латвії – Едгарсом Рінкевичсом, Литви – Габріелюсом Ландсбергісом, Норвегії – Аннікен Вітфельдт, Фінляндії – Пеккою Хаавісто та Швеції – Тобіасом Біллстрьомом.

Глава держави відзначив, що спільний візит міністрів закордонних справ семи держав Балтії та Північної Європи є важливим сигналом міцної підтримки й солідарності країн-партнерів з Україною, особливо в часи найсерйозніших викликів, повідомляє пресслужба ОП, передає Цензор.НЕТ.

"Напевно, у такому широкому складі ми вас приймаємо в Україні вперше. Робимо це із задоволенням. Ми надзвичайно раді, що ви перебуваєте на боці правди, на світлому боці в цій війні – на боці України та нашої боротьби за незалежність і свободу", – наголосив Володимир Зеленський.

Президент України подякував країнам Балтії та Північної Європи за незмінно активну, дієву підтримку нашої держави в захисті своєї територіальної цілісності та незалежності.

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Зеленський зустрівся з главами МЗС семи країн Північної Європи 01

Володимир Зеленський відзначив, зокрема, суттєву оборонну, фінансову та гуманітарну допомогу балтійських і північноєвропейських партнерів в умовах повномасштабної збройної агресії Росії.

"Особливо цінуємо підтримку міцності Збройних Сил України, медичну та реабілітаційну допомогу нашим пораненим, проведення навчально-тренувальних місій, таких важливих для українських військових, підтримку вимушених переселенців з України, які через війну виїхали за кордон", – наголосив Президент.

Глава держави привернув особливу увагу до викликів зимового періоду й терору Росії, спрямованого на цивільний енергетичний сектор. У цьому зв’язку було окремо відзначено критичну необхідність у наданні Україні сучасних систем протиповітряної й протиракетної оборони та потребу невідкладної підтримки енергетичної системи нашої країни.

Зеленський зустрівся з главами МЗС семи країн Північної Європи 02

Сторони наголосили на важливості подальшого нарощування санкційного тиску на Росію, а також скоординованої роботи над створенням спеціального трибуналу із розслідування злочину російської агресії та механізмом компенсації збитків, завданих агресією Росії проти України.

Зеленський зустрівся з главами МЗС семи країн Північної Європи 03

Володимир Зеленський подякував партнерам за тверду підтримку євроінтеграційних прагнень України, зокрема з метою якнайшвидшого початку переговорів про вступ до Європейського Союзу, а також відзначив важливість подальшого сприяння в реалізації нашою державою стратегічного курсу на членство в НАТО.

Президент України акцентував на важливості участі відповідних держав у реалізації української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine та вагомій ролі фінансового внеску кожного партнера у забезпечення продовольчої безпеки у світі.

Автор: 

дипломатія (714) Зеленський Володимир (24576) Ісландія (90) Латвія (1373) Литва (2468) Норвегія (797) Фінляндія (1339) Швеція (976) Естонія (1657)


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Топ коментарі
+5
Картина маслом "Вікінги і жид".
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28.11.2022 20:16 Відповісти
+4
Нащо таке наніч показувати? Від такого чтива може укачати
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28.11.2022 20:10 Відповісти
+4
Люди сподіваються, що це не підручник історії.
Наш лідор бронзовіє на очах
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28.11.2022 20:12 Відповісти
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28.11.2022 20:08 Відповісти
Нащо таке наніч показувати? Від такого чтива може укачати
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28.11.2022 20:10 Відповісти
Люди сподіваються, що це не підручник історії.
Наш лідор бронзовіє на очах
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28.11.2022 20:12 Відповісти
Схоже на пропагандонську книжанцію: її назва - вертикальний напис.
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28.11.2022 20:17 Відповісти
Мендель автор
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28.11.2022 20:38 Відповісти
А де патрон Зє Пєрдак, гуманітарку дерибанить
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28.11.2022 20:09 Відповісти
Картина маслом "Вікінги і жид".
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28.11.2022 20:16 Відповісти
А гідє Їрмак? Щось тут не так.
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28.11.2022 20:27 Відповісти
Дєрмак фоткає
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28.11.2022 20:45 Відповісти
😁
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28.11.2022 20:51 Відповісти
Одна мармиза псує всю подію.

Фу...
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28.11.2022 21:08 Відповісти
Глави МЗС семи країн приїхали виключно, щоб послухати найтупішу істоту в ******** політиці?!
Чи Вони й з українцями зустрічалися?
Може варто зебуіна Новою поштою "Банкова-Поштомат" відправляти на експозицію партнерам України. І бізнесу користь, і людям не обтяжливо терпіти цю гидоту.
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28.11.2022 21:54 Відповісти
А може задонатити боневтіку на пінжак з карманами?
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28.11.2022 23:21 Відповісти
 
 