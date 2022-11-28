Броньовик Shield після обстрілу "Градом": усі члени екіпажу вціліли. ФОТОрепортаж

Італійська бронемашина MLS Shield, яку у серпні Петро Порошенко з волонтерами передав українським десантникам, пройшла випробування "Градом".

"Моторошні кадри. Орки лютують на Донеччині, намагаючись бодай якось прикрити своє фіаско на Півдні. А наші воїни щодня тримають фронт, тримають Схід. Посічений Шилд змогли евакуювати не одразу. Але завдяки цій бронемашині – семеро хлопців, членів екіпажу, лишилися живі, в прямому сенсі, прорвавшись крізь "Град". Це сталося кілька днів тому. І це вже другий броньовик, який вивіз своїх пасажирів із пекла і зберіг їхні життя", – відреагував на цю історію Петро Порошенко, пише пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.





Як відомо, два тижні тому ще один броньовик MLS Shield потрапив під мінометний обстріл. Тоді міна влучила у капот, але екіпаж теж уцілів.

"Я хочу, щоб ви теж вдивилися в ці фото. Ми обов’язково переможемо. Тому що кожен з нас добре знає, що робить. Воїни – на фронті, а ми – для фронту", – наголосив Петро Порошенко.

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Як відомо, 11 серпня Петро Порошенко передав десантникам 79-ї бригади 11 італійських бронемашин SHIELD, куплених спільно з волонтерами ГО "Справа Громад". Загальна вартість 11 машин перевищила 3 млн євро.

Як розповів Петро Порошенко, знадобилося три з половиною місяці, щоб після низки переговорів та отримання експортних ліцензій бронемашини прибули у ЗСУ. Вперше в історії бойові бронемашини були продані благодійному фонду та волонтерам з України. Контракт вдалося реалізувати максимально швидко за підтримки уряду Італії.