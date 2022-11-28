Броньовик Shield після обстрілу "Градом": усі члени екіпажу вціліли. ФОТОрепортаж
Італійська бронемашина MLS Shield, яку у серпні Петро Порошенко з волонтерами передав українським десантникам, пройшла випробування "Градом".
"Моторошні кадри. Орки лютують на Донеччині, намагаючись бодай якось прикрити своє фіаско на Півдні. А наші воїни щодня тримають фронт, тримають Схід. Посічений Шилд змогли евакуювати не одразу. Але завдяки цій бронемашині – семеро хлопців, членів екіпажу, лишилися живі, в прямому сенсі, прорвавшись крізь "Град". Це сталося кілька днів тому. І це вже другий броньовик, який вивіз своїх пасажирів із пекла і зберіг їхні життя", – відреагував на цю історію Петро Порошенко, пише пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.
Як відомо, два тижні тому ще один броньовик MLS Shield потрапив під мінометний обстріл. Тоді міна влучила у капот, але екіпаж теж уцілів.
"Я хочу, щоб ви теж вдивилися в ці фото. Ми обов’язково переможемо. Тому що кожен з нас добре знає, що робить. Воїни – на фронті, а ми – для фронту", – наголосив Петро Порошенко.
Як відомо, 11 серпня Петро Порошенко передав десантникам 79-ї бригади 11 італійських бронемашин SHIELD, куплених спільно з волонтерами ГО "Справа Громад". Загальна вартість 11 машин перевищила 3 млн євро.
Як розповів Петро Порошенко, знадобилося три з половиною місяці, щоб після низки переговорів та отримання експортних ліцензій бронемашини прибули у ЗСУ. Вперше в історії бойові бронемашини були продані благодійному фонду та волонтерам з України. Контракт вдалося реалізувати максимально швидко за підтримки уряду Італії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Правда ********* з цього Града так собі - труба в якій запаяно пару десятків кг вибухівки,
і це добре, бо як би кацапи модернезували радянську зброю, а не тренділи на весь світ казки
про говнєт, то нам було б скрутніше.
Як показує практика танк від такого майже 99% згорає, як і старі бтр та інший металолом.
Меркель і Оланд (пізніше Макрон) були посередниками, без яких переговори взагалі були неможливі; що засвідчили наступні події та намагання переговорів. Мінські домовленності 2014/15рр. загалом були вигідні Україні.
Відбувся Мінськ-3, нехай в Парижі, 09,12.2019р. І там була цілковита зрада України, яку впровадити не дало суспільство, зокрема, рух опору капітуляції.
Де стариший син Порошенка - не знає ніхто; можливо, він знову воює, як і в 2014-му, під чужим прізвищем - що легко зрозуміти.
Стільки землі подарувати ніхто нікому не може, бо у володінні стільки у жодної особи бути не може, закон (за який ти згадував) забороняє. Тай у власності сім'ї Порошенків чи афільваних за ними юросіб навряд чи знайдеться хоч 1% тобою названої площі.
І це тільки частина твоєї брехні.
Ти - дебіл, або навіть касап, або зрадник, якщо заперечуєш вигідність для України мінських домовленостей під патронатом Меркель і Оланда, які в цілому дали можливість відбудувати ЗСУ.
Ти - бот подляцький, який досі безпідставно прив'язує зрадництво мертвечука до Пороха.