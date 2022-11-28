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Броньовик Shield після обстрілу "Градом": усі члени екіпажу вціліли. ФОТОрепортаж

Італійська бронемашина MLS Shield, яку у серпні Петро Порошенко з волонтерами передав українським десантникам, пройшла випробування "Градом".

"Моторошні кадри. Орки лютують на Донеччині, намагаючись бодай якось прикрити своє фіаско на Півдні. А наші воїни щодня тримають фронт, тримають Схід. Посічений Шилд змогли евакуювати не одразу. Але завдяки цій бронемашині – семеро хлопців, членів екіпажу, лишилися живі, в прямому сенсі, прорвавшись крізь "Град". Це сталося кілька днів тому. І це вже другий броньовик, який вивіз своїх пасажирів із пекла і зберіг їхні життя", – відреагував на цю історію Петро Порошенко, пише пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

Броньовик Shield після обстрілу Градом: усі члени екіпажу вціліли 01
Броньовик Shield після обстрілу Градом: усі члени екіпажу вціліли 02

Як відомо, два тижні тому ще один броньовик MLS Shield потрапив під мінометний обстріл. Тоді міна влучила у капот, але екіпаж теж уцілів.

"Я хочу, щоб ви теж вдивилися в ці фото. Ми обов’язково переможемо. Тому що кожен з нас добре знає, що робить. Воїни – на фронті, а ми – для фронту", – наголосив Петро Порошенко.

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Броньовик Shield після обстрілу Градом: усі члени екіпажу вціліли 03
Броньовик Shield після обстрілу Градом: усі члени екіпажу вціліли 04

Як відомо, 11 серпня Петро Порошенко передав десантникам 79-ї бригади 11 італійських бронемашин SHIELD, куплених спільно з волонтерами ГО "Справа Громад". Загальна вартість 11 машин перевищила 3 млн євро.

Як розповів Петро Порошенко, знадобилося три з половиною місяці, щоб після низки переговорів та отримання експортних ліцензій бронемашини прибули у ЗСУ. Вперше в історії бойові бронемашини були продані благодійному фонду та волонтерам з України. Контракт вдалося реалізувати максимально швидко за підтримки уряду Італії.

Автор: 

Порошенко Петро (15203) техніка (1873) волонтери (1345) ЗСУ (7719)


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Топ коментарі
+73
Це знову "барига" їх привіз військовим і спас їх життя? Що ж він робить, а що Вова буде по "Єдиному каналі" марафонити? Мабуть цей факт пропустить? Тут потрібно прославляти орденоносців пікалова і "Лисого", а вони в бункері і знову тут "барига". Бідний Володя і асфальт не пішов, і армію залишив голу без бронежилетів, бо так же було бажання закрити "баригу" і генерала Марченко, а вони роблять чудеса. Який же відосік склепати для вівців 73%? Мабуть с підляком придумають, що бронемашиги браковані, як і бронежилети(справа по Марченко) які половина сгнила, а половину на другий день відправили у війська.
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28.11.2022 20:21 Відповісти
+71
головне що хлопці цілі
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28.11.2022 20:19 Відповісти
+58
знову Борига піариться! Всім відомо, що від куль і осколків рятують асфальтовані дороги, споруджені полководцем нашим Зеленським
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28.11.2022 20:23 Відповісти
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Порох молодець гарні броньовикі підігнав ЗСУ, аж зарився одни боком в землю, а цілий.
Правда ********* з цього Града так собі - труба в якій запаяно пару десятків кг вибухівки,
і це добре, бо як би кацапи модернезували радянську зброю, а не тренділи на весь світ казки
про говнєт, то нам було б скрутніше.
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29.11.2022 00:39 Відповісти
Виживає під артою... Правильна техніка.

Як показує практика танк від такого майже 99% згорає, як і старі бтр та інший металолом.
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29.11.2022 03:16 Відповісти
Тобто ти хочеш сказати, що 2.5 роки правління Zeлупи, порошенко мав би продовжувати забезпечувати армію? А криворагульний клоун у кріслі преза - виключно для вечірнього відосіка?
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29.11.2022 08:42 Відповісти
брехня на брехні; втім, для зебіла це не дивно.
Меркель і Оланд (пізніше Макрон) були посередниками, без яких переговори взагалі були неможливі; що засвідчили наступні події та намагання переговорів. Мінські домовленності 2014/15рр. загалом були вигідні Україні.
Відбувся Мінськ-3, нехай в Парижі, 09,12.2019р. І там була цілковита зрада України, яку впровадити не дало суспільство, зокрема, рух опору капітуляції.
Де стариший син Порошенка - не знає ніхто; можливо, він знову воює, як і в 2014-му, під чужим прізвищем - що легко зрозуміти.
Стільки землі подарувати ніхто нікому не може, бо у володінні стільки у жодної особи бути не може, закон (за який ти згадував) забороняє. Тай у власності сім'ї Порошенків чи афільваних за ними юросіб навряд чи знайдеться хоч 1% тобою названої площі.
І це тільки частина твоєї брехні.
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29.11.2022 22:29 Відповісти
ти брехун. Гаубиці , справді, з лінії фронту не стріляють; але стріляють з зони БД.
Ти - дебіл, або навіть касап, або зрадник, якщо заперечуєш вигідність для України мінських домовленостей під патронатом Меркель і Оланда, які в цілому дали можливість відбудувати ЗСУ.
Ти - бот подляцький, який досі безпідставно прив'язує зрадництво мертвечука до Пороха.
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29.11.2022 23:10 Відповісти
Так просто цікаво, скільки мільйонів з оманських офшорів пожертвував на ЗСУ вже доларовий мільярдер вова Zeленскій? Правильна відповідь - 0.00 коп.
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29.11.2022 08:40 Відповісти
Всі бачили, що значить добротна надійна річь? Ось так і треба виробляти надійно і якісно і не тільки зброю, але й все решта. Меблі, одяг, ліки, іграшки для дітей. А то Світ перенаситили одноразовим барахлом, а тепер великі корпорації ріпу чухають "ах, екологична катастрофа наближається! а давайте меньше народжувати дітей, і взагалі не дихати і не пердіти, ну тобто ви будете не дихати і не пердіти, щоб вміст метану в атмосфері не ріс, а ми ще собі поживемо!"
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29.11.2022 22:50 Відповісти
Хороша машинка
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30.11.2022 09:46 Відповісти
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