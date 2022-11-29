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Затримано російського коригувальника, який "наводив" ракети для повторних ударів по Запорізькій інфраструктурі, - СБУ. ФОТОрепортаж

сбу,контррозвідка

Контррозвідка СБУ затримала ще одного коригувальника ракет під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисник коригував прицільні ракетні удари РФ по критичній інфраструктурі регіону.

За даними СБУ, насамперед він "наводив" російську зброю на об’єкти енергетики та інші споруди систем життєзабезпечення.

"Встановлено, що після російських повітряних ударів він виходив на місцевість для фіксації наслідків "прильотів" та передачі ворогу відповідних даних. "Уточнена" інформація потрібна була окупантам для проведення подальших обстрілів міста. Крім цього, він приховано збирав інформацію про місця тимчасового базування і переміщення української військової техніки на території обласного центру. Зібрані відомості передавав агресору через соцмережі, у тому числі Телеграм-канал зрадника і кремлівського пропагандиста Рогова", - йдеться у повідомленні.

Затримано російського коригувальника, який наводив ракети для повторних ударів по Запорізькій інфраструктурі, - СБУ 01
Затримано російського коригувальника, який наводив ракети для повторних ударів по Запорізькій інфраструктурі, - СБУ 02
Затримано російського коригувальника, який наводив ракети для повторних ударів по Запорізькій інфраструктурі, - СБУ 03
Затримано російського коригувальника, який наводив ракети для повторних ударів по Запорізькій інфраструктурі, - СБУ 04

Саме там він схвально коментував рашистські "дописи", закликав до підтримки країни-агресора і викладав закриті відомості про українські об’єкти у вигляді "помічених" електронних карт.

У результаті слідчо-оперативних дій співробітники Служби безпеки встановили місцезнаходження і затримали зловмисника.

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За даними слідства, затриманим є працівник одного з українських оборонних заводів. На початку повномасштабного вторгнення його завербували спецслужби РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності на півдні України.

"У поле зору окупантів потрапив через свою проросійську "активність" у соцмережах, де йому запропонували конфіденційне співробітництво. За це "гарантували" гроші та "посаду" у разі захоплення регіону", - додають у СБУ.

Також зазначається, що під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільний телефон і комп’ютерну техніку із доказами прихованого листування з російським "куратором".

Наразі затриманому повідомлено про підозру.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень.

Заходи із викриття зловмисника проводили співробітники СБУ Запорізької області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Автор: 

контррозвідка (470) СБУ (13056) шпигунство (1022) Запорізька область (3782)


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Топ коментарі
+26
Ну і що з такою паскудою робити під час війни ? розстріляти і другим буде наука .
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29.11.2022 09:46 Відповісти
+17
Зачем эти хари мылить ? А кто то мне доказывал что они бьют по картам ссср. Инфраструктуру нужно прятать под землю где только можно, строить насыпи и стены из бетона, пока раздуплятся на Пэцриоты судя повсему пройдет немало времени.
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29.11.2022 09:46 Відповісти
+14
Таких треба показово знищувати, щоб боялися
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29.11.2022 09:46 Відповісти
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29.11.2022 09:42 Відповісти
Ну і що з такою паскудою робити під час війни ? розстріляти і другим буде наука .
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29.11.2022 09:46 Відповісти
Якби хоча б строк давали, а то вже купа випадків коли подібним та пропагандонам-коллаборантам дають лише умовні строки тим самим даючи можливість і далі працювати на рашистів проти України!!! От такі у нас судді, не кращі за відвертих прихильників "руССького миру"!!!
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29.11.2022 10:16 Відповісти
Зачем эти хари мылить ? А кто то мне доказывал что они бьют по картам ссср. Инфраструктуру нужно прятать под землю где только можно, строить насыпи и стены из бетона, пока раздуплятся на Пэцриоты судя повсему пройдет немало времени.
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29.11.2022 09:46 Відповісти
Попробуй спрячь под землю инфраструктуру Украины. АЭС, например. Как ты это сделаешь? Большая часть того, что есть у Украины сейчас строилось при ссср. За 30 лет Украина построила ничего и немножко больше. Вся металлургия, химия, атомная промышленность родом из ссср. И в москве есть данные о том, что строилось тогда, они же это все строили в конечном итоге, или как минимум, по согласованию с ними. По-другому быть не могло. Это не значит, что нет наводчиков. Наверняка их много, но и без них данных о том, куда бить в москве хватает.
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29.11.2022 10:13 Відповісти
Не надо прятат под землю, НО надо создавать альтернативные распределительные станции, с альтернативными (резервными) линиями электропередачи, что позволит с меньшими потерями времени восстанавливать работу энергосистемы и приступать к ремонту повреждённых участков и узлов сети! Это тоже время, но это нужно делать и это даст возможность сокращать потери от провалов в обеспечении электроэнергии производств, служб, мирных граждан, что более чем важно!!!
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29.11.2022 10:20 Відповісти
Погугли и ты охерееш сколько построили при Украине,а совковое гавно как союз развалился так и оно стало никому не нужно. А то что советские поезда поездатее всех поездов в мире и в области балета мы впереди планеты всей,вернись на сру.весну и рассказывай
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29.11.2022 10:33 Відповісти
может быть ЗАЭС - это совковое дерьмо, но тогда зачем она Украине? И Ровенская АЭС, и Хмельницкая? Дерьмо ведь, а чем меньше дерьма, тем лучше. Или азоты разные. Тоже ведь дерьмо. Только вот почему-то без этого никуда. Что в Украине построили за 30 лет - это кончи-заспы и банки. Да и те в большинстве своем находятся в дерьмовых домах времен ссср. Да и процентов 95% населения живет в чешках, хрущевках и частных домиках времен Брежнева. Гугл мне не нужен, чтобы видеть то, что вижу.
ПЫСЫ: и поезда также не очень не из ссср. а то что не из ссср, периодически ломается и не едет, а народ кайфует в холодных вагонах в ожидании поездов, сделанных в ссср. Да и ж/д инфраструктура оттуда же.
пыпысы: я не совок, это была неудачная страна. но то, что происходило в Украине начиная с конца 80-х и по нынешнее время - это ппц.
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29.11.2022 10:44 Відповісти
Москаль, канай нах звідтси із своєю клованською маячнею про "то, что не из ссср, периодически ломается и не едет", ми в курсі, що і як у нас їздить)
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29.11.2022 12:13 Відповісти
Если в курсе, то почему АЭСы советско-клоунские? И дома, в которых живут те, которые « в курсе». И т.д. Ты историю не отменишь так же, как не смогли ее отменить кацапы.
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29.11.2022 12:28 Відповісти
АЭС итак будут менять на американские портативные реакторы,жилой фонд в одном только Киеве с 91 вырос в два раза,ломались только корейские поезда.С закупленными французскими,немецкими и чешскими такого не было.Совок тут задержался только потому что большая половина населения и верхушка имела вату вместо мозгов.
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29.11.2022 12:33 Відповісти
Таких треба показово знищувати, щоб боялися
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29.11.2022 09:46 Відповісти
Упорота гнида ..Якщо він завербований в телеграм каналі то про нього куратори і не знають так що довічне за статею тероризм і в списки обміну його не вписувати ...
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29.11.2022 09:47 Відповісти
Терпилы , почему не один ещё не разбил себе башку при попытке к бегству? А почему депутаты не меняют закон , чтобы ГНИД не меняли и не выпускали под залог?!Ш
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29.11.2022 10:04 Відповісти
Якщо одразу є прямі докази наведення, то ліквідувати треба негайно!
Навіть світити в ЗМІ не треба, щоб не давати привід т.з. правозахисникам...
Інші колаборанти все одно про це дізнаються по своїх каналах і сидітимуть мовчки.
Це війна на виживання якщо хто не допетрив.
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29.11.2022 09:48 Відповісти
Як б не хотілося їх прибити, а затримувати їх треба. А от як затримувати, це вже інше діло.
При затриманні могли в нього і рука видірватися випадково, чи обидві.
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29.11.2022 09:51 Відповісти
Або голова одразу...
Спроба втечі... Чинив опір при затриманні....
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29.11.2022 09:57 Відповісти
Лікуйся...
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29.11.2022 13:19 Відповісти
Щоб відбити у таких п#дарів бажання наводити кацапські ракети, потрібно їх не просто ловити (або вбивати), необхідно щоб всі розуміти, що за ЦЕ будуть страчені їхні найближчі родичі та конфісковано майно.
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29.11.2022 09:51 Відповісти
Прям якийсь асасін, судячи по кількості ножиків.... А так респект СБУ, такого лайна, яке треба переловити в Україні ще багато
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29.11.2022 09:55 Відповісти
Такої прарасєйської мерзоти ще багато в Україні нажаль...
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29.11.2022 09:56 Відповісти
Відсотків 5%-10%, не більше але це не так вже й мало.
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29.11.2022 09:59 Відповісти
повісьте ту гниду
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29.11.2022 10:04 Відповісти
самий гуманний суд його випусте під залог, а воно втече в рашу?
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29.11.2022 10:05 Відповісти
Попався!Тепер оштрафують!
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29.11.2022 10:15 Відповісти
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29.11.2022 10:23 Відповісти
Судья Вовк всех отпустит... судейская мафия в Украине непобедимая...
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29.11.2022 10:28 Відповісти
..і, як завжди, гуманне печерне прокацапське блдське кривосуддя нещасному "мальчіку у трусіках" забезпечили усим необхідним?:
нагодували смачним борщем "од пуза", обігріли, надали теплу постіль, телевізор, інтернет, купу книжок, журналів, щоб не сумував, тренажерний зал, басейн.... часом тьолок не забули з сауною, пдру і доступ кацапських дурналістів?
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29.11.2022 10:40 Відповісти
Не понимаю таких людей. Ты всю жизнь прожил в Украине. Ты всегда мог уехать в роззсию. Значит все устраивало здесь, но не устраивало там. Тогда нафига тогда уничтожать своими руками свой дом в Украине?
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29.11.2022 10:42 Відповісти
Расстрелять в подворотне!
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29.11.2022 10:47 Відповісти
В тому що відсутнє належне засудження за коригування, зраду, збройний спротив зсу вина в першу чергу Верховна рада України , яка не прийняла належних законів. Такі злочини треба класифікувати як організована і свідома участь в терористичних діях з смертельними наслідками. Московія признана країною терористом, а це означає що хто працює на терориста теж терорист. Терміни мінімум довічне без права помилування. А під час війни страта. Страта і тільки так. Суддів які приймають такі м'які вироки звільняти і на передок. А краще , всіх судів вигнати, а найняти з західних країн США, Канади на років 5-10. За таку зарплату погодяться. За цей час підготувати нову генерацію яка не буде пов'язана родинними, кумівськими корумпованими зв'язками. По-іншому не можливо видалити цей чиряк з тіла України
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29.11.2022 12:06 Відповісти
Пока уже пожизненное за такое давать, эти наводчики убивают людей абсолютно так же как ракеты. ракета+наводчик+запускающий+отдавший приказ это одно целое и несут равную ответственность.
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29.11.2022 12:13 Відповісти
 
 