Окупанти вели обстріли по всій лінії фронту на Донеччині, - ОВА. ФОТОрепортаж
Вночі та вранці росіяни вели обстріли по всій лінії фронту на Донеччині. На Волноваському напрямку тривають періодичні артобстріли Вугледара та околиць - без жертв.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на Донецькому напрямку під обстріли потрапили Мар'їнка, Красногорівка і Костянтинівка у Мар'їнській громаді, а також Курахове. Інформація про постраждалих не надходила.
"На Горлівському напрямку пошкоджено 2 будинки: у Північному Торецької громади та Миколаївці Костянтинівської громади. Також під обстрілами - околиці Часового Яру, Парасковіївка, Яковлівка і Бахмутське Соледарської громади та станція Майорськ Світлодарської громади. На Лисичанському напрямку 1 людина поранена у Сіверській громаді. Усі російські злочини ретельно документуємо!", - додає Кириленко.
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