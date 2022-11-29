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Новини Фото Війна
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Окупанти вели обстріли по всій лінії фронту на Донеччині, - ОВА. ФОТОрепортаж

Вночі та вранці росіяни вели обстріли по всій лінії фронту на Донеччині. На Волноваському напрямку тривають періодичні артобстріли Вугледара та околиць - без жертв.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Донецькому напрямку під обстріли потрапили Мар'їнка, Красногорівка і Костянтинівка у Мар'їнській громаді, а також Курахове. Інформація про постраждалих не надходила.

"На Горлівському напрямку пошкоджено 2 будинки: у Північному Торецької громади та Миколаївці Костянтинівської громади. Також під обстрілами - околиці Часового Яру, Парасковіївка, Яковлівка і Бахмутське Соледарської громади та станція Майорськ Світлодарської громади. На Лисичанському напрямку 1 людина поранена у Сіверській громаді. Усі російські злочини ретельно документуємо!", - додає Кириленко.

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Окупанти вели обстріли по всій лінії фронту на Донеччині, - ОВА 01
Окупанти вели обстріли по всій лінії фронту на Донеччині, - ОВА 02
Окупанти вели обстріли по всій лінії фронту на Донеччині, - ОВА 03
Окупанти вели обстріли по всій лінії фронту на Донеччині, - ОВА 04
Окупанти вели обстріли по всій лінії фронту на Донеччині, - ОВА 05
Окупанти вели обстріли по всій лінії фронту на Донеччині, - ОВА 06
Окупанти вели обстріли по всій лінії фронту на Донеччині, - ОВА 07

Автор: 

обстріл (29540) Донецька область (8942) Кириленко Павло (910)


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29.11.2022 10:08 Відповісти
 
 