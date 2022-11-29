Окупанти вели обстріли по всій лінії фронту на Донеччині, - ОВА. ФОТОрепортаж

Вночі та вранці росіяни вели обстріли по всій лінії фронту на Донеччині. На Волноваському напрямку тривають періодичні артобстріли Вугледара та околиць - без жертв.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Донецькому напрямку під обстріли потрапили Мар'їнка, Красногорівка і Костянтинівка у Мар'їнській громаді, а також Курахове. Інформація про постраждалих не надходила.

"На Горлівському напрямку пошкоджено 2 будинки: у Північному Торецької громади та Миколаївці Костянтинівської громади. Також під обстрілами - околиці Часового Яру, Парасковіївка, Яковлівка і Бахмутське Соледарської громади та станція Майорськ Світлодарської громади. На Лисичанському напрямку 1 людина поранена у Сіверській громаді. Усі російські злочини ретельно документуємо!", - додає Кириленко.

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