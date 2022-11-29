За жорстоке поводження з цивільними засуджено до 11 років позбавлення волі військового РФ, - Офіс генпрокурора. ФОТО
За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Чернігівської обласної прокуратури до 11 років позбавлення волі засуджено військовослужбовця РФ, який у березні 2022 року під час окупації одного з сіл Ніжинського району вчиняв фізичне та психологічне насильство стосовно сім’ї з 4 неповнолітніми дітьми.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Доведено, що, зайшовши до будинку потерпілих, військовослужбовець країни-агресора погрожував вбити чоловіка та його малолітнього сина, тримаючи їх на прицілі автомату. Також він намагався попередити їх можливий опір в той час, як інший, наразі ще не встановлений військовий РФ, намагався вчинити сексуальне насильство над 16-річною падчеркою господаря будинку. Його злочинні дії вдалося припинити матері дівчини.
Військового армії РФ в порядку спеціального судового розгляду визнано винним у порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
що за херню ти пишеш?
вважаєш, що не потрiбно вести облiк всiх злочинiв рашистiв. засуджувати та оголошувати рашистську сволоту в мiжнародний розшук?