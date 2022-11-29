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Новини Фото Війна
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За жорстоке поводження з цивільними засуджено до 11 років позбавлення волі військового РФ, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Чернігівської обласної прокуратури до 11 років позбавлення волі засуджено військовослужбовця РФ, який у березні 2022 року під час окупації одного з сіл Ніжинського району вчиняв фізичне та психологічне насильство стосовно сім’ї з 4 неповнолітніми дітьми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Доведено, що, зайшовши до будинку потерпілих, військовослужбовець країни-агресора погрожував вбити чоловіка та його малолітнього сина, тримаючи їх на прицілі автомату. Також він намагався попередити їх можливий опір в той час, як інший, наразі ще не встановлений військовий РФ, намагався вчинити сексуальне насильство над 16-річною падчеркою господаря будинку. Його злочинні дії вдалося припинити матері дівчини.

Військового армії РФ в порядку спеціального судового розгляду визнано винним у порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За жорстоке поводження з цивільними засуджено до 11 років позбавлення волі військового РФ, - Офіс генпрокурора 01

Автор: 

армія рф (18043) воєнні злочини (1894) Офіс Генпрокурора (3306)


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Чого морду ховаєте цього чмиря а фото пацана який злочин не вчиняв бо спав в ліжку з попом на весь світ опрлюднили хоча хто з ким спить мені пофіг.
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29.11.2022 12:11 Відповісти
С таким же успехом можно осудить и ***** и ублюдка шойгу? И какой толк от этой имитации бурной деятельности ?
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29.11.2022 12:13 Відповісти
.

що за херню ти пишеш?

вважаєш, що не потрiбно вести облiк всiх злочинiв рашистiв. засуджувати та оголошувати рашистську сволоту в мiжнародний розшук?
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29.11.2022 12:18 Відповісти
Вирок винесено, попажіть харю, може хтось випадково на темній вулиці зустріне.
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29.11.2022 13:18 Відповісти
 
 