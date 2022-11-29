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Біля Господарського суду Києва відбулася акція на підтримку Довженко центру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під Господарським судом Києва відбулася акція перед засіданням з приводу позову Національного центру Олександра Довженка до Державного агентства України з питань кіно з вимогою визнати незаконним і скасувати наказ 100 про реорганізацію Центру.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зазначається, що засідання перенесли на 20 грудня.

Нагадаємо, 2 листопада Державне агентство України з питань кіно за результатами аудиту відсторонило від посади очільницю Довженко-Центру Олену Гончарук. Вона публічно виступала проти рішення Держкіно реорганізувати структуру, що могло призвести до знищення Центру, у якому зберігається архів українського кіно. А за кілька днів до відсторонення Гончарук Довженко-Центр подав позов проти Держкіно.

Державне агентство України з питань кіно опубліковало наказ, що тимчасово обов’язки керівниці Довженко-Центру виконуватиме Каждан Юлія Романівна, яку на сайті установи називають професійним кризовим менеджером. У ЗМІ зʼявилася інформація, що Юлія Каждан керує кінологічним центром та не має досвіду роботи у сфері кіно.

Читайте: Колектив Довженко-Центру не допустив до виконання обов’язків нову очільницю, - Держкіно

Біля Господарського суду Києва відбулася акція на підтримку Довженко центру 01
Біля Господарського суду Києва відбулася акція на підтримку Довженко центру 02
Біля Господарського суду Києва відбулася акція на підтримку Довженко центру 03
Біля Господарського суду Києва відбулася акція на підтримку Довженко центру 04
Біля Господарського суду Києва відбулася акція на підтримку Довженко центру 05
Біля Господарського суду Києва відбулася акція на підтримку Довженко центру 06
Біля Господарського суду Києва відбулася акція на підтримку Довженко центру 07
Біля Господарського суду Києва відбулася акція на підтримку Довженко центру 08
Біля Господарського суду Києва відбулася акція на підтримку Довженко центру 09
Біля Господарського суду Києва відбулася акція на підтримку Довженко центру 10
Біля Господарського суду Києва відбулася акція на підтримку Довженко центру 11
Біля Господарського суду Києва відбулася акція на підтримку Довженко центру 12
Біля Господарського суду Києва відбулася акція на підтримку Довженко центру 13
Біля Господарського суду Києва відбулася акція на підтримку Довженко центру 14
Біля Господарського суду Києва відбулася акція на підтримку Довженко центру 15
Біля Господарського суду Києва відбулася акція на підтримку Довженко центру 16
Біля Господарського суду Києва відбулася акція на підтримку Довженко центру 17
Біля Господарського суду Києва відбулася акція на підтримку Довженко центру 18
Біля Господарського суду Києва відбулася акція на підтримку Довженко центру 19
Біля Господарського суду Києва відбулася акція на підтримку Довженко центру 20
Біля Господарського суду Києва відбулася акція на підтримку Довженко центру 21
Біля Господарського суду Києва відбулася акція на підтримку Довженко центру 22
Біля Господарського суду Києва відбулася акція на підтримку Довженко центру 23
Біля Господарського суду Києва відбулася акція на підтримку Довженко центру 24
Біля Господарського суду Києва відбулася акція на підтримку Довженко центру 25
Біля Господарського суду Києва відбулася акція на підтримку Довженко центру 26
Біля Господарського суду Києва відбулася акція на підтримку Довженко центру 27
Біля Господарського суду Києва відбулася акція на підтримку Довженко центру 28
Біля Господарського суду Києва відбулася акція на підтримку Довженко центру 29
Біля Господарського суду Києва відбулася акція на підтримку Довженко центру 30
Біля Господарського суду Києва відбулася акція на підтримку Довженко центру 31
Біля Господарського суду Києва відбулася акція на підтримку Довженко центру 32
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

суд (11761) Держкіно (188) Богачук Олег (1457) Довженко Центр (34)


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Киностудию Александра Довженко надо отдать актерам режиссёрам и прочим создателям созидателям театрального искусства...,а главой назначить Аду Николаевну Роговцеву...она найдет выход из тупика..а Ткаченко тупой министр..журнашлюха...короче..
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29.11.2022 12:27 Відповісти
виродок ткаченко ніхєра не зробив аби організувати вивезення культурних і історичних цінностей з музеїв Півдня і Сходу напередодні вторгнення. Директорка Херсонського музею дзвонила до нього сто раз, а той тупо відморожувався. Тому ця тварюка ткаченко має сконати на нарах, як і вся Zeкоманда за злочинну халатність!
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29.11.2022 13:52 Відповісти
Та да, Скіфське золото кондом Ткаченко рахуй віддав кацапам.
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29.11.2022 14:44 Відповісти
>>У ЗМІ зʼявилася інформація, що Юлія Каждан керує кінологічним центром та не має досвіду роботи у сфері кіно.
отож дебіли, усе їм однакове кіно
зараз скажуть : як не має досвіду, КІНОлогічним центром же керує
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29.11.2022 12:49 Відповісти
Бідний Олександр Петрович!
Нащо ті машкари? Чи я застарий для таких вибриків?
"Через несколько минут вас посетит Фантомас Довженко".
Огоссди...
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29.11.2022 13:01 Відповісти
За 3.5 років свого бездарного правління, клоунський виродок, як і його коМанда мародерів довели неодноразово, що їм ніяка самобутня Україна непотрібна. Їм потрібен ******* авторитарний совок типу лукашенківського, де є всєм панатний язик і така сама совкова культура "аднаго народа". І чим тупішим буде насєлєніє, тим краще для них.
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29.11.2022 14:00 Відповісти
любителя руzzкого мира и разворовывателя музеев Украины Ткаченко в тюрьму ‼️‼️‼️
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29.11.2022 14:34 Відповісти
Нафіга Зе клоунам знімати нормальне Українське Кіно як що є відосікі вови квартального.
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29.11.2022 14:42 Відповісти
 
 