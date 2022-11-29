Біля Господарського суду Києва відбулася акція на підтримку Довженко центру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під Господарським судом Києва відбулася акція перед засіданням з приводу позову Національного центру Олександра Довженка до Державного агентства України з питань кіно з вимогою визнати незаконним і скасувати наказ 100 про реорганізацію Центру.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зазначається, що засідання перенесли на 20 грудня.

Нагадаємо, 2 листопада Державне агентство України з питань кіно за результатами аудиту відсторонило від посади очільницю Довженко-Центру Олену Гончарук. Вона публічно виступала проти рішення Держкіно реорганізувати структуру, що могло призвести до знищення Центру, у якому зберігається архів українського кіно. А за кілька днів до відсторонення Гончарук Довженко-Центр подав позов проти Держкіно.

Державне агентство України з питань кіно опубліковало наказ, що тимчасово обов’язки керівниці Довженко-Центру виконуватиме Каждан Юлія Романівна, яку на сайті установи називають професійним кризовим менеджером. У ЗМІ зʼявилася інформація, що Юлія Каждан керує кінологічним центром та не має досвіду роботи у сфері кіно.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.