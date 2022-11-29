Агент ФСБ, який вивісив в Одесі російський прапор, проведе за ґратами 15 років. ФОТОрепортаж

Агента ФСБ РФ, який допомагав країні-агресору у проведенні підривної діяльності в Одесі, засудили до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомили Київська міська прокуратура та ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

У прокуратурі розповіли, що одесит з 2014 року займав проросійську позицію та брав участь у проросійських політичних заходах. З початком повномасштабного вторгнення він створив злочинне угруповання та вступив у змову з кураторами з ФСБ.

Чоловік та його поплічники збирали та передавали росіянам інформацію про місця дислокації військових об’єктів та про українських активістів в Одесі.

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"Крім цього, 22 серпня 2022 року за дорученням кураторів вказані особи розмістили на житловому будинку у місті Одеса прапор Російської Федерації із підписом: "Одесса - русский город". Фото цього прапору у подальшому були використані російськими пропагандистськими ЗМІ", - йдеться у повідомленні.

Також вони збиралися викрасти патріотично налаштованого підприємця, обколоти його наркотиками і змусити переоформити нерухомість та віддати майно.

Правоохоронці імітували викрадення та затримали трьох членів злочинної групи "на гарячому".

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Суд відправив організатора групи за ґрати на 15 років із конфіскацією майна.















