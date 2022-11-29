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Агент ФСБ, який вивісив в Одесі російський прапор, проведе за ґратами 15 років. ФОТОрепортаж

Агента ФСБ РФ, який допомагав країні-агресору у проведенні підривної діяльності в Одесі, засудили до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомили Київська міська прокуратура та ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

У прокуратурі розповіли, що одесит з 2014 року займав проросійську позицію та брав участь у проросійських політичних заходах. З початком повномасштабного вторгнення він створив злочинне угруповання та вступив у змову з кураторами з ФСБ.

Чоловік та його поплічники збирали та передавали росіянам інформацію про місця дислокації військових об’єктів та про українських активістів в Одесі.

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Агент ФСБ, який вивісив в Одесі російський прапор, проведе за ґратами 15 років 01

"Крім цього, 22 серпня 2022 року за дорученням кураторів вказані особи розмістили на житловому будинку у місті Одеса прапор Російської Федерації із підписом: "Одесса - русский город". Фото цього прапору у подальшому були використані російськими пропагандистськими ЗМІ", - йдеться у повідомленні.

Агент ФСБ, який вивісив в Одесі російський прапор, проведе за ґратами 15 років 02

Також вони збиралися викрасти патріотично налаштованого підприємця, обколоти його наркотиками і змусити переоформити нерухомість та віддати майно.

Правоохоронці імітували викрадення та затримали трьох членів злочинної групи "на гарячому".

Читайте: Ексспівробітника МВС, який збирав для РФ дані про співробітників СБУ, ЗСУ, ГУР та "Азову", затримали на кордоні. ФОТОрепортаж

Суд відправив організатора групи за ґрати на 15 років із конфіскацією майна.

Агент ФСБ, який вивісив в Одесі російський прапор, проведе за ґратами 15 років 03Агент ФСБ, який вивісив в Одесі російський прапор, проведе за ґратами 15 років 04
Агент ФСБ, який вивісив в Одесі російський прапор, проведе за ґратами 15 років 05

Агент ФСБ, який вивісив в Одесі російський прапор, проведе за ґратами 15 років 06
Агент ФСБ, який вивісив в Одесі російський прапор, проведе за ґратами 15 років 07
Агент ФСБ, який вивісив в Одесі російський прапор, проведе за ґратами 15 років 08

Агент ФСБ, який вивісив в Одесі російський прапор, проведе за ґратами 15 років 09

Автор: 

Одеса (5544) прокуратура (3709) державна зрада (1728) колабораціонізм (1179) ДБР (3590)


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Топ коментарі
+14
чому так мало ??? на гіляку, привелюдно, запроданця !!!
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29.11.2022 13:04 Відповісти
+14
Судя по фото, он был еще и агентом КГБ.
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29.11.2022 13:06 Відповісти
+13
другого травня не згорів.., то тепер згниє в тюрьмі..
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29.11.2022 13:09 Відповісти
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А он умён
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29.11.2022 13:04 Відповісти
Судя по фото, он был еще и агентом КГБ.
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29.11.2022 13:06 Відповісти
Цап, ты бояры обпился с утра?)) Вроде всех борзых могилизировали уже
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29.11.2022 13:24 Відповісти
Будет он теперь без яиц...
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29.11.2022 13:24 Відповісти
Нахер иди вместе с "дядькой", черт немытый.
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29.11.2022 13:25 Відповісти
И еще где-то сторожем на складе булочек с повидлом подрабатывал
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29.11.2022 13:27 Відповісти
Цей "вумний" штірліц з обценьками часом не ходив по Одесі з парашутом позаду?! 😂
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29.11.2022 14:39 Відповісти
чому так мало ??? на гіляку, привелюдно, запроданця !!!
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29.11.2022 13:04 Відповісти
Под шконку черта тостопузого.
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29.11.2022 13:07 Відповісти
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29.11.2022 13:08 Відповісти
А молодняку почки отбить , ну или голову.
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29.11.2022 13:09 Відповісти
другого травня не згорів.., то тепер згниє в тюрьмі..
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29.11.2022 13:09 Відповісти
А дєрьмак, татаров, баканов, дємченко? Чому до них не іде СБУ?! Невже вони якісь особливі агенти москви? Чи Zeкоманда своїх не чіпає?
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29.11.2022 13:13 Відповісти
тому що дєрьмак, татаров, баканов, дємченко можуть розповісти багато цікавого про найвеличнішого лідера **********
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29.11.2022 13:35 Відповісти
******* тупорылая, твоя небензя на серьёзных щах в ООН про боевых комаров во всю вещало! Так чему тут удивляться?
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29.11.2022 13:26 Відповісти
Штирлиц не понимал, почему на него все оглядывются. Его выдавал то ли взгляд, то ли походка, то ли буденовка, то ли парашют за спиной.
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29.11.2022 13:26 Відповісти
Недооцінювати ворога означає грати на нього.Ну до чиїх тупих голів має дійти що агенти ФСБ скоріше вивісять український прапор?..
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29.11.2022 13:18 Відповісти
Таки да. Це якби Штірліц прийшов до Мюллера у формі полковника червоної армії.
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29.11.2022 13:24 Відповісти
Все правильно.
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29.11.2022 13:20 Відповісти
нормально..., якщо б була така справедливість завжди й штепі ще сидіти та сидіти...
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29.11.2022 13:28 Відповісти
Не лише штепі. Багато ригоаналів, які запрошували агресора, повиходили на волю
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29.11.2022 14:02 Відповісти
Чистим-чистим,а дерьмо лізе зі шпарин...
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29.11.2022 13:31 Відповісти
таке пузо в раша-фашиста... й довєсок до нього в 15 років... напевне це довічне.
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29.11.2022 13:32 Відповісти
шо за наркотик такой, обкололи и переписал, какой-то нотариальный)))
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29.11.2022 13:38 Відповісти
у зеків цей кацап буде Машкой чи Наташкой.
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29.11.2022 13:54 Відповісти
...щось не видно поряд з виродком з Одещщини дермака та арахніди.. чим ці продажні засланці кращі?.. чи зеля Найвеличнівшива досі ******** ПРасів? чи досі не вкурсах, що її імєют, як свій бренд zупермєна, будь-хто з бажаючих, аби тільки спонсорували та вихваляли!?
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29.11.2022 13:59 Відповісти
Они головорезы фашисты. И всего лишь на 15 лет заключения. Суды в Украине не работают. Точно..
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29.11.2022 14:06 Відповісти
ото цепочку приміряють як повісити? а обценьки і молоток теж по ділу?
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29.11.2022 14:42 Відповісти
Агенты КГБ сидят в ОП.А этот идиот-очередной любитель"русского мира",если бы он был агентом,то не светится бы так тупо
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29.11.2022 15:40 Відповісти
зеки им уж попользуются от души!
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29.11.2022 21:42 Відповісти
 
 