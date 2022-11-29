Наслідки ворожих обстрілів Донеччини: пошкоджено цивільні об’єкти, є поранені. ФОТО

Минулої доби окупанти завдали 21 удар по Донеччині, поліцейські задокументували чергові воєнні злочини Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, з авіації, артилерії та систем залпового вогню окупанти бомбили 15 населених пунктів. Поранено цивільних мешканців. Повідомлень про загиблих наразі не надходило.

"Під вогнем перебували міста Авдіївка, Курахове, Часів Яр, смт Велика Новосілка та Північне, села Архангельське, Бердичі, Времівка, Веселе, Миколаївка, Красногорівка, Новопокровське, Орлівка, Степанівка, Торське. Знищено та пошкоджено 9 цивільних об’єктів, з них 6 - приватні будинки", - йдеться у повідомленні.

У селі Торське внаслідок артилерійського обстрілу поранення дістала одна людина. Авіаудар ракетою "Х-31" завдали росіяни по території шахти, пошкоджено вугільний склад.

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