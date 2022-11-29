Представники FIFA відібрали прапор полку "Азов" у іспанських фанатів під час матчу ЧС-2022. ФОТО

Представники FIFA відібрали у вболівальників прапор полку "Азов" через нібито "порушення стандартів" та "заборону".

Про це у Facebook повідомив колишній нападник збірної України Роман Зозуля, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора під час матчу Німеччина - Іспанія іспанські вболівальники розгорнули великий прапор України з символікою нашого героїчного полку А30В. За кілька хвилин з’явились представники FIFA і вилучили прапор, за те, що він порушує якісь там стандарти в їхніх головах і є нібито забороненим.

Весь світ захоплено спостерігав за титанічним протистоянням наших захисників Маріуполя. Весь світ бачить, хто є країною-терористом і чиї військові - це окупанти, злочинці, терористи, садисти і зеки. Але у зазомбованому FIFA нічого не бачать і не чують", - йдеться в повідомленні.

Зозуля сподівається, що УАФ та Мінмолоді та спорту відреагують на "таку ганебну поведінку представників FIFA.

"А ті одноклітинні організми, які заборонили підіймати наш прапор на трибунах, - вибачаться і врешті вивчать історію питання не по кремлівських темниках", - підсумував він.

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