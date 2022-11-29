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Представники FIFA відібрали прапор полку "Азов" у іспанських фанатів під час матчу ЧС-2022. ФОТО

Представники FIFA відібрали у вболівальників прапор полку "Азов" через нібито "порушення стандартів" та "заборону".

Про це у Facebook повідомив колишній нападник збірної України Роман Зозуля, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора під час матчу Німеччина - Іспанія іспанські вболівальники розгорнули великий прапор України з символікою нашого героїчного полку А30В. За кілька хвилин з’явились представники FIFA і вилучили прапор, за те, що він порушує якісь там стандарти в їхніх головах і є нібито забороненим.

Весь світ захоплено спостерігав за титанічним протистоянням наших захисників Маріуполя. Весь світ бачить, хто є країною-терористом і чиї військові - це окупанти, злочинці, терористи, садисти і зеки. Але у зазомбованому FIFA нічого не бачать і не чують", - йдеться в повідомленні.

Зозуля сподівається, що УАФ та Мінмолоді та спорту відреагують на "таку ганебну поведінку представників FIFA.

"А ті одноклітинні організми, які заборонили підіймати наш прапор на трибунах, - вибачаться і врешті вивчать історію питання не по кремлівських темниках", - підсумував він.

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Представники FIFA відібрали прапор полку Азов у іспанських фанатів під час матчу ЧС-2022 01
Представники FIFA відібрали прапор полку Азов у іспанських фанатів під час матчу ЧС-2022 02

Автор: 

Іспанія (933) ФІФА (106) футбол (1589) ЧС (44) Зозуля Роман (38) Азов (794)


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Топ коментарі
+37
FIFA -це корумпований гадюшник. Не дивлюсь цей чемпіонат.
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29.11.2022 13:40 Відповісти
+31
Азов це приклад боротьби!
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29.11.2022 13:38 Відповісти
+25
Бо на прапорі літера "Z" перекреслена.
За таке з кремля можуть притримати місячну пайку для керівництва FIFA.
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29.11.2022 13:41 Відповісти
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Азов це приклад боротьби!
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29.11.2022 13:38 Відповісти
То зляку,відібрали
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29.11.2022 13:40 Відповісти
FIFA -це корумпований гадюшник. Не дивлюсь цей чемпіонат.
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29.11.2022 13:40 Відповісти
А чего еще ждать коррумпированных чертей, жрущих из кацапской руки?
"лет ми спик фром май харт" еще не забыли.
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29.11.2022 13:41 Відповісти
Бо на прапорі літера "Z" перекреслена.
За таке з кремля можуть притримати місячну пайку для керівництва FIFA.
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29.11.2022 13:41 Відповісти
Фіфа як і ООН як і ОБСЄ і купу інших організацій корумповані та куплені авторитарними правліннями. Немає в світі зараз дійсно незалежної організації
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29.11.2022 13:41 Відповісти
НЕ БУДУ СМОТРЕТЬ FIFA !!!
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29.11.2022 13:42 Відповісти
Бо FIFA це такі ж самі корумповані виродки, як і ООН, ОБСЄ, Червоний хрест...
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29.11.2022 13:42 Відповісти
Амнесті інтернешінал… це все корумповані лівацькі організації для відмивання корпораційного бабла.
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29.11.2022 13:44 Відповісти
А некорумповані взагалі існують?
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29.11.2022 18:27 Відповісти
представники FIFA готова бездумно смоктати кацапську пісю до кінця
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29.11.2022 13:43 Відповісти
Благодарность испанцам за здравый смысл, поддержу Украины и героического полка "Азов".
Желаю их команде успешного выступления.
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29.11.2022 13:44 Відповісти
Фифа жрет с рук путлера.
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29.11.2022 13:45 Відповісти
і нє тока-єщьо і рєгулярна орально удовлєтворяєт...
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29.11.2022 13:55 Відповісти
Футбольная Мафия в Мире занимает 5 Место по американским долларам..
Впереди нефть газ наркотики и уголь ...правда Криштиану Роналду уже не стоит 200 мильонов доляров.. чувак постарел...нужна свежая кровь...для шоу Хлеба и Зрелищ...
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29.11.2022 13:48 Відповісти
Вболівальникам футболу збірної Іспанії респект, хоча вболівав за німців. фіфа йди за російським коритом мацква. Збірній Іспанії бажаю перемоги.
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29.11.2022 13:49 Відповісти
Але прапори ДиНиРи на подібних масових заходах ніколи ніхто не відбирає.
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29.11.2022 13:53 Відповісти
Последний раз смотрел футбик когда Шева закатил Барселоне кажись три гола...в лиге чемпионов... туфта это все.. бабло не победит Зло..бизнес..ничего личного...
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29.11.2022 13:54 Відповісти
Намагаюсь зрозуміти для чого іспанцям в протистоянні з німцями розгортати українську бойову символіку?І німці,і іспанці нам допомогають,лишень в тому різниця що потенціал і відповідно допомога німців може бути на порядок більшою...І не забуваймо,що значна кількість "азовців" до цього часу знаходиться в руському полоні,і для них аж ніяк не потрібна отака от реклама.Тут явно смердить "рукою кремля",діі ФІФА абсолютно при цьому передбачувані,дії Німеччини теж,і я ще раз запитую - кому це вигідно?..
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29.11.2022 13:59 Відповісти
Визитку Яроша надо доставить в Катар...🤣для хохмы..кстати в Катаре рюZкие нацисты убили Зелимхана Яндарбиева.. но Мавзолейные карлики Плешивого педофила не полк Азов....они просто убийцы и каратели типа террористы...
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29.11.2022 14:05 Відповісти
А де зараз Ярош?
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29.11.2022 18:28 Відповісти
ФІФА сидит на фінансовій голці кремля скоріш за все і завербованих кдб/фсб в ЄС спортфункціонерів вистачає, хто є їм ще дєвочєк підгоняє і наркоту окрім кацапів.
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29.11.2022 14:26 Відповісти
МЗС - вызвать посла Испании ( местную власть)
А Зеленскому надо выступить на чемпионате мира и рассказать всем про пророссийское ФИФА - любителей хутина .

В ПРОШЛОМ ГОДУ ОНИ ИЗ-ЗА ЛОЗУНГА «СЛАВА УКРАИНЕ» ,по науськиванию хутина , требовали поменять украинским футболистам форму ‼️‼️‼️

никто не забыл? Сегодня ФИФА нужно хорошо мордой ткнуть , рассказав миру про подвиг Азова
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29.11.2022 14:30 Відповісти
******...
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29.11.2022 14:40 Відповісти
Зате прапор рф проросійським футболістам на взутті він дозволив...

Пособник росії фіфа (який повинен бути страчений) в своєму репертуарі. Хто заплатить той і танцює їх.
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29.11.2022 15:05 Відповісти
Спасибо испанцам за поддержку Украины, такое тяжёлое для Украины время
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29.11.2022 15:55 Відповісти
Fifa- ще одна смердюча, безхребетна помойка!!!! Ганьба!!!
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29.11.2022 16:33 Відповісти
Фіфа- повія!!А Азову -слава навіки!!!
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29.11.2022 18:01 Відповісти
 
 