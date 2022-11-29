Представники FIFA відібрали прапор полку "Азов" у іспанських фанатів під час матчу ЧС-2022. ФОТО
Представники FIFA відібрали у вболівальників прапор полку "Азов" через нібито "порушення стандартів" та "заборону".
Про це у Facebook повідомив колишній нападник збірної України Роман Зозуля, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора під час матчу Німеччина - Іспанія іспанські вболівальники розгорнули великий прапор України з символікою нашого героїчного полку А30В. За кілька хвилин з’явились представники FIFA і вилучили прапор, за те, що він порушує якісь там стандарти в їхніх головах і є нібито забороненим.
Весь світ захоплено спостерігав за титанічним протистоянням наших захисників Маріуполя. Весь світ бачить, хто є країною-терористом і чиї військові - це окупанти, злочинці, терористи, садисти і зеки. Але у зазомбованому FIFA нічого не бачать і не чують", - йдеться в повідомленні.
Зозуля сподівається, що УАФ та Мінмолоді та спорту відреагують на "таку ганебну поведінку представників FIFA.
"А ті одноклітинні організми, які заборонили підіймати наш прапор на трибунах, - вибачаться і врешті вивчать історію питання не по кремлівських темниках", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"лет ми спик фром май харт" еще не забыли.
За таке з кремля можуть притримати місячну пайку для керівництва FIFA.
Желаю их команде успешного выступления.
Впереди нефть газ наркотики и уголь ...правда Криштиану Роналду уже не стоит 200 мильонов доляров.. чувак постарел...нужна свежая кровь...для шоу Хлеба и Зрелищ...
А Зеленскому надо выступить на чемпионате мира и рассказать всем про пророссийское ФИФА - любителей хутина .
В ПРОШЛОМ ГОДУ ОНИ ИЗ-ЗА ЛОЗУНГА «СЛАВА УКРАИНЕ» ,по науськиванию хутина , требовали поменять украинским футболистам форму ‼️‼️‼️
никто не забыл? Сегодня ФИФА нужно хорошо мордой ткнуть , рассказав миру про подвиг Азова
Пособник росії фіфа (який повинен бути страчений) в своєму репертуарі. Хто заплатить той і танцює їх.