Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: Постраждало агропідприємство, "прильоти" поруч із адмінбудівлею. ФОТОрепортаж

Новослобідську громаду Сумщини російські військові обстріляли зі ствольної артилерії.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в одному з прикордонних сіл розірвалися 9 ворожих снарядів.

"Постраждало місцеве агропідприємство. Вибухи частково зруйнували дахи та стіни в трьох складах із зерном. Також пошкоджені 2 трактори та 3 автомобілі. "Прильоти" були і поруч із адмінбудівлею. Там пошкоджені вікна та електродроти", - йдеться у повідомленні.

Люди, на щастя, не постраждали.

















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