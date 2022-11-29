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Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: Постраждало агропідприємство, "прильоти" поруч із адмінбудівлею. ФОТОрепортаж

Новослобідську громаду Сумщини російські військові обстріляли зі ствольної артилерії.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в одному з прикордонних сіл розірвалися 9 ворожих снарядів.

"Постраждало місцеве агропідприємство. Вибухи частково зруйнували дахи та стіни в трьох складах із зерном. Також пошкоджені 2 трактори та 3 автомобілі. "Прильоти" були і поруч із адмінбудівлею. Там пошкоджені вікна та електродроти", - йдеться у повідомленні.

Люди, на щастя, не постраждали.

Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: Постраждало агропідприємство, прильоти поруч із адмінбудівлею 01
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: Постраждало агропідприємство, прильоти поруч із адмінбудівлею 02
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: Постраждало агропідприємство, прильоти поруч із адмінбудівлею 03
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: Постраждало агропідприємство, прильоти поруч із адмінбудівлею 04
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: Постраждало агропідприємство, прильоти поруч із адмінбудівлею 05
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: Постраждало агропідприємство, прильоти поруч із адмінбудівлею 06
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: Постраждало агропідприємство, прильоти поруч із адмінбудівлею 07
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: Постраждало агропідприємство, прильоти поруч із адмінбудівлею 08

Також читайте: Окупанти вчергове обстріляли прикордоння Сумщини з території РФ

Автор: 

обстріл (29540) Сумська область (3960) Живицький Дмитро (466)


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