Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: Постраждало агропідприємство, "прильоти" поруч із адмінбудівлею. ФОТОрепортаж
Новослобідську громаду Сумщини російські військові обстріляли зі ствольної артилерії.
Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, в одному з прикордонних сіл розірвалися 9 ворожих снарядів.
"Постраждало місцеве агропідприємство. Вибухи частково зруйнували дахи та стіни в трьох складах із зерном. Також пошкоджені 2 трактори та 3 автомобілі. "Прильоти" були і поруч із адмінбудівлею. Там пошкоджені вікна та електродроти", - йдеться у повідомленні.
Люди, на щастя, не постраждали.
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