РФ недолуго намагалася витягти з бразильської в’язниці шпигуна, який хотів влаштуватися у Міжнародний кримінальний суд, - The Insider. ДОКУМЕНТ

Російського шпигуна Сергія Черкасова, який намагався влаштуватися на стажування в Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, намагалися визволити з в’язниці, видавши за наркоторговця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Insider.

"Співробітник ГРУ Сергій Черкасов зміг успішно отримати бразильські документи та спробував влаштуватися стажером до Міжнародного кримінального суду (МКС). Після того, як Нідерланди викрили шпигуна і видали його Бразилії, російська влада не знайшла нічого кращого, ніж сфабрикувати проти нього кримінальну справу про контрабанду героїну, щоб під цим приводом екстрадувати на батьківщину. Але зробили це настільки недбало, "копіпастом" вставляючи його ім'я в матеріали реальної кримінальної справи десятирічної давнини, що самі заплуталися у свідченнях і лише вкотре підтвердили свій зв'язок зі шпигуном, що провалився", - йдеться у матеріалі.

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У квітні громадянин Бразилії Віктор Мюллер Феррейра прилетів зі США, щоб розпочати стажування у МКС. До Нідерландів чоловіка не пустили, затримали і відправили до Бразилії, повідомивши тамтешній владі, що вважають його співробітником ГРУ Сергієм Володимировичем Черкасовим. Судили Черкасова, щоправда, не за шпигунство, а за використання фальшивих документів. Вирок - 15 років позбавлення волі.