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РФ недолуго намагалася витягти з бразильської в’язниці шпигуна, який хотів влаштуватися у Міжнародний кримінальний суд, - The Insider. ДОКУМЕНТ

Російського шпигуна Сергія Черкасова, який намагався влаштуватися на стажування в Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, намагалися визволити з в’язниці, видавши за наркоторговця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Insider.

РФ недолуго намагалася витягти з бразильської в’язниці шпигуна, який хотів влаштуватися у Міжнародний кримінальний суд, - The Insider 01

"Співробітник ГРУ Сергій Черкасов зміг успішно отримати бразильські документи та спробував влаштуватися стажером до Міжнародного кримінального суду (МКС). Після того, як Нідерланди викрили шпигуна і видали його Бразилії, російська влада не знайшла нічого кращого, ніж сфабрикувати проти нього кримінальну справу про контрабанду героїну, щоб під цим приводом екстрадувати на батьківщину. Але зробили це настільки недбало, "копіпастом" вставляючи його ім'я в матеріали реальної кримінальної справи десятирічної давнини, що самі заплуталися у свідченнях і лише вкотре підтвердили свій зв'язок зі шпигуном, що провалився", - йдеться у матеріалі.

РФ недолуго намагалася витягти з бразильської в’язниці шпигуна, який хотів влаштуватися у Міжнародний кримінальний суд, - The Insider 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Норвегії затримали російського шпигуна. Він видавав себе за вченого з Бразилії

У квітні громадянин Бразилії Віктор Мюллер Феррейра прилетів зі США, щоб розпочати стажування у МКС. До Нідерландів чоловіка не пустили, затримали і відправили до Бразилії, повідомивши тамтешній владі, що вважають його співробітником ГРУ Сергієм Володимировичем Черкасовим. Судили Черкасова, щоправда, не за шпигунство, а за використання фальшивих документів. Вирок - 15 років позбавлення волі.

РФ недолуго намагалася витягти з бразильської в’язниці шпигуна, який хотів влаштуватися у Міжнародний кримінальний суд, - The Insider 03

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Бразилія (287) росія (66461) шпигунство (1022) Міжнародний кримінальний суд (331)


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За підробку документів 15 років, а у нас за це призначають міністрами і навіть президентом, не кажучи вже про дрібніші посади.
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29.11.2022 17:03 Відповісти
Відмотає "п'ятнашечку" - буде на расєє авторитетом.
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29.11.2022 17:09 Відповісти
Вийде з бразильської тюрми через 10 років за гарну поведінку, а... Расеї-та і нєту....
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29.11.2022 19:24 Відповісти
ну так добавте йому ще троків 25 і за торгівлю наркотой тай все.
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29.11.2022 17:13 Відповісти
З Бразилії з такою рязанською будкою
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29.11.2022 17:30 Відповісти
Пипец путинаХуйла ждите ещё ракетки есть
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29.11.2022 18:52 Відповісти
15 лет в бразильской турма...
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29.11.2022 18:57 Відповісти
Щось у каців морди якісь сосущіє,надто жіночі)
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29.11.2022 19:34 Відповісти
Однако ! Прилетів із Штатів з Паспортом Бразилії а голандці арештували за те, що він шпигун ГРУ і з Рязані родом. А бразильці швиденько аж 15 вирізали. Ну а лапті в своєму репертуарі - барижничав діацетилморфіном у Ліпецьку цей чел і просять на розправу. І таки посадять бо назвав своє справжнє поганяло. Пора вже Грозєву про шпигунів в Україні публікувати. Ждемо !
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29.11.2022 20:06 Відповісти
 
 