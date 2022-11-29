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Новини Фото Війна
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Фактчекери ідентифікували ще шістьох ліквідованих на Харківщині військових, що служили в чотирьох різних підрозділах армії РФ. ФОТОрепортаж

Російська 236-та бригада (в/ч 53195) у складі 20-ї гвардійської загальновійськової армії, яка дислокується у місті Коломна Московської області, воювала на території Харківщини.

Фактчекери Gwara Media відшукали дані про двох загиблих військових цієї бригади, що підтвердило присутність цього військового з’єднання в Ізюмі, інформує Цензор.НЕТ.

Один із військових, 21-річний молодший сержант Беспалов Микита Сергійович, загинув під Ізюмом 5 вересня 2022 року.

Фактчекери ідентифікували ще шістьох ліквідованих на Харківщині військових, що служили в чотирьох різних підрозділах армії РФ 01

Судячи з допису в соцмережах, на війну в Україні він уже не перший раз вирушив у червні 2022 року.

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Наступним з цієї ж бригади фактчекери знайшли сержанта Євтушенка Олександра Олександровича. Він теж служив у 236-й, проте 26 вересня загинув.

Фактчекери ідентифікували ще шістьох ліквідованих на Харківщині військових, що служили в чотирьох різних підрозділах армії РФ 02

У некролозі Євтушенка йдеться про те, що він перебував в Україні з лютого 2022 року.

49-та зенітна ракетна бригада - це тактичне з’єднання ППО Сухопутних військ РФ (в/ч 21555). Входить до складу Першої танкової гвардійської армії. Бригада спеціалізується саме на протиповітряній обороні. Дислокується у місті Смоленськ.

З цієї бригади фактчекерам вдалося ідентифікувати полковника Гришина Івана Івановича, який загинув під Ізюмом 16 квітня.

Фактчекери ідентифікували ще шістьох ліквідованих на Харківщині військових, що служили в чотирьох різних підрозділах армії РФ 03

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6-та окрема танкова Ченстоховська Червоного прапора ордена Кутузова бригада (в/ч 54069) входила до Першої гвардійської танкової армії Західного військового округу РФ. У січні 2022 року з’єднання розформували та на основі його фондів створили 47-му танкову дивізію. Ця бригада бере участь у війні проти України ще з 2014 року.

Фактчекери знайшли двох військових, які померли під Ізюмом.

Перший - рядовий Ленковський Микола Володимирович, загинув ще 25 березня 2022 року.

Фактчекери ідентифікували ще шістьох ліквідованих на Харківщині військових, що служили в чотирьох різних підрозділах армії РФ 04

На своїй сторінці Ленковський повідомив, що 2 липня 2021 року пішов "призиватись". Після строкової служби в армії підписав контракт зі Збройними силами РФ, щоб допомогти сім’ї.

Наступний ідентифікований з цієї бригади - Михайлов Данило Олексійович, що загинув 10 вересня під Ізюмом. Контракт із російською армією Данило Михайлов підписав З липня 2021 року. Участь у повномасштабному російському вторгненні в Україну Михайлов взяв у липні 2022 року.

Фактчекери ідентифікували ще шістьох ліквідованих на Харківщині військових, що служили в чотирьох різних підрозділах армії РФ 05

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Національна гвардія РФ творила звірства не лише на Київщині, а й на Харківщини. Підтвердити цей факт допоміг ідентифікований Філонов Андрій Володимирович. 9 вересня він помер від поранень, які отримав у Балаклії.

Фактчекери ідентифікували ще шістьох ліквідованих на Харківщині військових, що служили в чотирьох різних підрозділах армії РФ 06

Філонов - кадровий військовий, що присвятив цій справі 22 роки зі своїх 40. Він брав участь у військових діях на Північному Кавказі.

Хоча Філонов служив у розвідувальній роті, він, вочевидь, по-своєму розумів специфіку роботи: на сторінці у соцмережі (наразі видалена), не ховаючись, сержант у вільному доступі поширював світлини, що підтверджують його участь у вторгненні в Україну.

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Автор: 

армія рф (18043) ліквідація (4148)


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29.11.2022 21:45 Відповісти
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29.11.2022 22:03 Відповісти
Земля стекловатой долбоебы.
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29.11.2022 22:05 Відповісти
Це ж треба припертися з далеких ****** щоб здохнути в Україні.
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29.11.2022 22:13 Відповісти
"Умирать на войне русские научились хорошо, жаль что не научились так же хорошо жить"
В. Пикуль
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29.11.2022 22:14 Відповісти
********** СЛАДКО УМЕРЕТЬ ЗА *****
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29.11.2022 22:21 Відповісти
да не за ***** они умирают, как вы до сих пор не понимаете они все такие как ***** если не хуже, тот хоть унитазы не тырит.
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30.11.2022 03:01 Відповісти
 
 