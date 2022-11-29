"Коли ми деокупуємо, ми вжахнемося": Гайдай показав майже знищені Сєверодонецьк та Рубіжне. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 29 листопада, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай оприлюднив фото з Рубіжного та відео із Сєверодонецька – двох міст у Луганській області, які тимчасово окупувала російська армія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Сергія Гайдая.

На своїй сторінці він поцікавився, що відчувають сєверодончани та рубіжани, які дивляться на ці фото та відео?

"Хтось евакуювався у перші дні-тижні вторгнення і ще запам‘ятав своє рідне місто більш-менш "живим". Хтось їхав в уже надскладний час і бачив як місто з кожним пострілом руйнували все сильніше… Коли ми деокупуємо Сєверодонецьк та Рубіжне ми вжахнемося…те, що ми побачимо, коли зайдемо в міста - ще раз розіб’є серця - бо це гірше за Прип‘ять…це, коли відчуття хоч якось життя там взагалі відсутнє", - зазначив Гайдай.

За його словами, міста дуже розбиті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ потроху просуваються у бік Сватового та Кремінної на Луганщині, - Гайдай

"Росіяни зробили все, аби вбити наші населені пункти, а зараз продовжують їх дограбовувати. Орки розуміють, що ми близько…На нас чекає дуже багато роботи після повернення і не лише в ці міста… Вся Луганщина вже зачекалася!" - додав Гайдай.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Руйнування підстанції "Кремінська" завдало довкіллю шкоди на 1,5 млрд грн, - Гайдай















