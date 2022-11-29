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"Коли ми деокупуємо, ми вжахнемося": Гайдай показав майже знищені Сєверодонецьк та Рубіжне. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 29 листопада, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай оприлюднив фото з Рубіжного та відео із Сєверодонецька – двох міст у Луганській області, які тимчасово окупувала російська армія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Сергія Гайдая.

На своїй сторінці він поцікавився, що відчувають сєверодончани та рубіжани, які дивляться на ці фото та відео?

"Хтось евакуювався у перші дні-тижні вторгнення і ще запам‘ятав своє рідне місто більш-менш "живим". Хтось їхав в уже надскладний час і бачив як місто з кожним пострілом руйнували все сильніше… Коли ми деокупуємо Сєверодонецьк та Рубіжне ми вжахнемося…те, що ми побачимо, коли зайдемо в міста - ще раз розіб’є серця - бо це гірше за Прип‘ять…це, коли відчуття хоч якось життя там взагалі відсутнє", - зазначив Гайдай.

За його словами, міста дуже розбиті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ потроху просуваються у бік Сватового та Кремінної на Луганщині, - Гайдай

"Росіяни зробили все, аби вбити наші населені пункти, а зараз продовжують їх дограбовувати. Орки розуміють, що ми близько…На нас чекає дуже багато роботи після повернення і не лише в ці міста… Вся Луганщина вже зачекалася!" - додав Гайдай.

Коли ми деокупуємо, ми вжахнемося: Гайдай показав майже знищені Сєверодонецьк та Рубіжне 01
Коли ми деокупуємо, ми вжахнемося: Гайдай показав майже знищені Сєверодонецьк та Рубіжне 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руйнування підстанції "Кремінська" завдало довкіллю шкоди на 1,5 млрд грн, - Гайдай


Коли ми деокупуємо, ми вжахнемося: Гайдай показав майже знищені Сєверодонецьк та Рубіжне 03
Коли ми деокупуємо, ми вжахнемося: Гайдай показав майже знищені Сєверодонецьк та Рубіжне 04
Коли ми деокупуємо, ми вжахнемося: Гайдай показав майже знищені Сєверодонецьк та Рубіжне 05
Коли ми деокупуємо, ми вжахнемося: Гайдай показав майже знищені Сєверодонецьк та Рубіжне 06
Коли ми деокупуємо, ми вжахнемося: Гайдай показав майже знищені Сєверодонецьк та Рубіжне 07
Коли ми деокупуємо, ми вжахнемося: Гайдай показав майже знищені Сєверодонецьк та Рубіжне 08
Коли ми деокупуємо, ми вжахнемося: Гайдай показав майже знищені Сєверодонецьк та Рубіжне 09

Автор: 

Сєверодонецьк (508) Гайдай ЛОГА (921) руйнування (261) Луганська область (4900)


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Топ коментарі
+21
К сожалению мне в Рубежное возвращаться уже некуда. От дома один фундамент, а на машине чехи уехали. Да и хрен с ним с барахлом, собак уберечь не успел. Будь ты проклята вся русня в девятом колене.
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29.11.2022 23:00 Відповісти
+13
На своїй сторінці він поцікавився, що відчувають сєверодончани та рубіжани, які дивляться на ці фото та відео?
=======================
поцікався у тих жителів що кричали "расєя" в 14-му.
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29.11.2022 22:39 Відповісти
+12
Якщо після цього дозволити регіоналам та усіяким колаборантам, типу "слуг", лишитися у країні - будемо мати наступну війну. Або матимуть наші діти. УПА не лишало зрадників за спиною - а ми кожного разу "ой, ну нічого, може порозумнішають". Ні, не порозумнішають. Має бути або депортація без громадянства та конфіскація майна, або тихе знищення.
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29.11.2022 22:40 Відповісти
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Тих міст уже не існує.
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29.11.2022 22:32 Відповісти
ну чому ж, там живе тисяч 20 ждунов руського миру які дочекались таки, і в них майже все добре, лише ціни в магазинах трошки високуваті, закусь стало складніше купувати
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29.11.2022 22:38 Відповісти
Мені дуже цікаво, про Маріуполь ви теж таке написали б?
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30.11.2022 13:21 Відповісти
в Мариуполе была другая ситуация - город быстро попал в окружение и выбраться из него было очень тяжело
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02.12.2022 00:23 Відповісти
А там кроме любителей русского мира, живут тысячи граждан Украины, которые не успели или не смогли выехать по объективным причинам - от возраста и состояния здоровья до необходимости поддерживать жизнь в городе тех, кто не может выехать. Или ты реально думаешь, что все на счет раз выезжают, чтоб как в футболе сделать искусственный оффсайд? Я тебя разочарую, но даже во Львове кроме какой-то горстки коллаборантов, остались бы самые обычные люди, занятые своими жизненными проблемами, здоровьем и не настолько хорошо ориентирующимися в ситуации. Ты всех скопом под одну гребенку поделил на своих и чужих, и тех, кто не смог выехать, без вариантов отнес к чужим. Чтобы деоккупировать территории, нужно бороться за тех, кто там остался. Хотя бы банально ради того, чтоб нашим солдатам не стреляли в спину и не сдавали их позиции оркам.
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30.11.2022 15:40 Відповісти
і тому деокупувати iх не нужно
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29.11.2022 22:38 Відповісти
Если в организме завелись глисты то человек просто выпьет таблетку от глистов . Ты же не идёшь умерать чтобы не деокупировать глистов. русский мир -это и есть глисты современного мира, которые мешают жить любому государству (организму). Таблетка от росийских глистов это ЗСУ. Наша задача помочь организму (Украина) избавиться от этих руСких глистов.
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30.11.2022 00:05 Відповісти
нас не цікавить "народ бамбаса",
ми маємо повернути свої території

українські Алеппо

стотисячні індустріальні Сєвєродонецьк та Лисичанськ (Азот, Стірол і т.д.)

а все почалось із "Хутін пріді"

чого вам, плять, не вистачало? 👿
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30.11.2022 01:07 Відповісти
Лисичанську набагато більше пощастило у цій війні, рашафюрери не все зуміли розбомбити, на відміну від Севера та Рубіжного
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29.11.2022 22:33 Відповісти
Проще Припять оживити
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29.11.2022 22:33 Відповісти
еге ж, з вовками та лисицями легше домовитись аніж із тупою ватою
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30.11.2022 01:08 Відповісти
За одним з домів на відео дім мого брата. Міна чи снаряд х#й його знає попав прямо у квартиру. На той момент встигли до мене добіжати. Брат все одно загинув. Що я відчуваю?
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29.11.2022 22:34 Відповісти
На своїй сторінці він поцікавився, що відчувають сєверодончани та рубіжани, які дивляться на ці фото та відео?
=======================
поцікався у тих жителів що кричали "расєя" в 14-му.
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29.11.2022 22:39 Відповісти
Якщо після цього дозволити регіоналам та усіяким колаборантам, типу "слуг", лишитися у країні - будемо мати наступну війну. Або матимуть наші діти. УПА не лишало зрадників за спиною - а ми кожного разу "ой, ну нічого, може порозумнішають". Ні, не порозумнішають. Має бути або депортація без громадянства та конфіскація майна, або тихе знищення.
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29.11.2022 22:40 Відповісти
Усілякі королевські-бойки-шуфричі мають сидіти за колабрационізм та держ зраду!

Це вони вели донецьких баранів
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30.11.2022 01:11 Відповісти
********* должна будет финансировать восстановление этих городов после войны.
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29.11.2022 22:44 Відповісти
референдум вийшов через усе тіло.., і взірвався ..
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29.11.2022 22:45 Відповісти
К сожалению мне в Рубежное возвращаться уже некуда. От дома один фундамент, а на машине чехи уехали. Да и хрен с ним с барахлом, собак уберечь не успел. Будь ты проклята вся русня в девятом колене.
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29.11.2022 23:00 Відповісти
Как поступают в Марике, стоят на получение квартир, с дальнейшими планами продажи.
Это те кто в городе не живет и жить не собирается.
Просто приезжают подать заявления и уезжают обратно.
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30.11.2022 00:15 Відповісти
The Fifth Element - War https://www.youtube.com/watch?v=Z9cw4pyKMSU
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30.11.2022 07:12 Відповісти
Кушнарев....Сєвєродонецк...з"їзд кончених...це почалось ще тоді
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29.11.2022 23:35 Відповісти
Когда перед войной смотрел фото от второй мировой, не думал что такое в Европе увижу в реале. Там уже 90% зданий только под снос. И строить заново для тех кто захочет вернутся.
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29.11.2022 23:37 Відповісти
Бамбас має бути безлюдним Диким полем - аграрним регіоном, заселеним ветеранами-фермерами ЗСУ
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30.11.2022 01:14 Відповісти
Від нормального життя до смертей і руйнування - одна галочка в бюлетні!
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29.11.2022 23:45 Відповісти
Гарно сказано.
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30.11.2022 07:47 Відповісти
На самом деле это великое очищение - бездомная вата уйдёт на восток вслед за орками, а украинцы отстроят Украину лучше прежней.
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30.11.2022 00:02 Відповісти
Так, зараз війна вже йде лише за територію - Дике поле, яке потім треба буде заново колонізувати
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30.11.2022 01:16 Відповісти
Та не буде там мешканців уже.
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30.11.2022 08:51 Відповісти
Знищувати почали місто, ще за часів проведення антиукраїнських з'їздів ригоАналів та тітушок під контролем табачника, лавриновича, клюєвих, азірова микіли, єфремова, колеснікова та ще сотень зрадників України!!,
Тому і в крові руки усіх ригоАналів та зажопників перефарбованих!!!
Конюшню трнеба добряче вичищати від мішєбратіяв та колаборантів *****!!
Слава Захисникам України‼️🇺🇦⚔️❤️
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30.11.2022 00:05 Відповісти
Так Сіверодонецьк чи Сєверодонецьк?
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30.11.2022 13:23 Відповісти
Сєвєродонецьк. І це Україна щоб тут не базікали.
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01.12.2022 07:27 Відповісти
ПИОНТКОВСКИЙ: К вечеру нас ждут хорошие новости! / Это изменит ход войны https://shrinke.me/MtPkb
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01.12.2022 21:22 Відповісти
 
 