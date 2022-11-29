"Коли ми деокупуємо, ми вжахнемося": Гайдай показав майже знищені Сєверодонецьк та Рубіжне. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 29 листопада, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай оприлюднив фото з Рубіжного та відео із Сєверодонецька – двох міст у Луганській області, які тимчасово окупувала російська армія.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Сергія Гайдая.
На своїй сторінці він поцікавився, що відчувають сєверодончани та рубіжани, які дивляться на ці фото та відео?
"Хтось евакуювався у перші дні-тижні вторгнення і ще запам‘ятав своє рідне місто більш-менш "живим". Хтось їхав в уже надскладний час і бачив як місто з кожним пострілом руйнували все сильніше… Коли ми деокупуємо Сєверодонецьк та Рубіжне ми вжахнемося…те, що ми побачимо, коли зайдемо в міста - ще раз розіб’є серця - бо це гірше за Прип‘ять…це, коли відчуття хоч якось життя там взагалі відсутнє", - зазначив Гайдай.
За його словами, міста дуже розбиті.
"Росіяни зробили все, аби вбити наші населені пункти, а зараз продовжують їх дограбовувати. Орки розуміють, що ми близько…На нас чекає дуже багато роботи після повернення і не лише в ці міста… Вся Луганщина вже зачекалася!" - додав Гайдай.
Будь ласка, зачекайте...
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ми маємо повернути свої території
українські Алеппо
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а все почалось із "Хутін пріді"
чого вам, плять, не вистачало? 👿
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поцікався у тих жителів що кричали "расєя" в 14-му.
Це вони вели донецьких баранів
Это те кто в городе не живет и жить не собирается.
Просто приезжают подать заявления и уезжают обратно.
Тому і в крові руки усіх ригоАналів та зажопників перефарбованих!!!
Конюшню трнеба добряче вичищати від мішєбратіяв та колаборантів *****!!
Слава Захисникам України‼️🇺🇦⚔️❤️