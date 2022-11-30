Російські снаряди та ракети нищать Соледар на Донеччині. Цивільні виживають без води, світла і газу. ФОТОрепортаж
Російські снаряди та ракети кожного дня знищують місто Соледар на Донеччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 93-ї ОМБр "Холодний Яр".
"Соледар - місто, яке кожен день розвалюють та знищують російські снаряди та ракети. У місті зовсім нема вигод - ні води, ні світла, ні газу. Тим не менш, там ще досі живуть та виживають цивільні мешканці. Соледар - один із епіцентрів бойових дій з окупантами. Воїни 93-ї бригади "Холодний Яр" тримають удар і не дають російським окупантам взяти місто", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Bob Fayn
показати весь коментар30.11.2022 07:30 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Максим Бондаренко #394766
показати весь коментар30.11.2022 08:20 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Bob Fayn
показати весь коментар30.11.2022 08:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Лариса Щепак
показати весь коментар30.11.2022 08:21 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль