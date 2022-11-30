УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5003 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
3 880 4

Російські снаряди та ракети нищать Соледар на Донеччині. Цивільні виживають без води, світла і газу. ФОТОрепортаж

Російські снаряди та ракети кожного дня знищують місто Соледар на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 93-ї ОМБр "Холодний Яр".

"Соледар - місто, яке кожен день розвалюють та знищують російські снаряди та ракети. У місті зовсім нема вигод - ні води, ні світла, ні газу. Тим не менш, там ще досі живуть та виживають цивільні мешканці. Соледар - один із епіцентрів бойових дій з окупантами. Воїни 93-ї бригади "Холодний Яр" тримають удар і не дають російським окупантам взяти місто", - йдеться у повідомленні.

Російські снаряди та ракети нищать Соледар на Донеччині. Цивільні виживають без води, світла і газу 01
Російські снаряди та ракети нищать Соледар на Донеччині. Цивільні виживають без води, світла і газу 02
Російські снаряди та ракети нищать Соледар на Донеччині. Цивільні виживають без води, світла і газу 03
Російські снаряди та ракети нищать Соледар на Донеччині. Цивільні виживають без води, світла і газу 04
Російські снаряди та ракети нищать Соледар на Донеччині. Цивільні виживають без води, світла і газу 05
Російські снаряди та ракети нищать Соледар на Донеччині. Цивільні виживають без води, світла і газу 06
Російські снаряди та ракети нищать Соледар на Донеччині. Цивільні виживають без води, світла і газу 07
Російські снаряди та ракети нищать Соледар на Донеччині. Цивільні виживають без води, світла і газу 08
Російські снаряди та ракети нищать Соледар на Донеччині. Цивільні виживають без води, світла і газу 09
Російські снаряди та ракети нищать Соледар на Донеччині. Цивільні виживають без води, світла і газу 10
Російські снаряди та ракети нищать Соледар на Донеччині. Цивільні виживають без води, світла і газу 11
Російські снаряди та ракети нищать Соледар на Донеччині. Цивільні виживають без води, світла і газу 12
Російські снаряди та ракети нищать Соледар на Донеччині. Цивільні виживають без води, світла і газу 13
Російські снаряди та ракети нищать Соледар на Донеччині. Цивільні виживають без води, світла і газу 14
Російські снаряди та ракети нищать Соледар на Донеччині. Цивільні виживають без води, світла і газу 15
Російські снаряди та ракети нищать Соледар на Донеччині. Цивільні виживають без води, світла і газу 16
Російські снаряди та ракети нищать Соледар на Донеччині. Цивільні виживають без води, світла і газу 17

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальники показали наслідки ворожого авіаудару по Часовому Яру на Донеччині. ФОТОрепортаж

Автор: 

Донецька область (8942) бойові дії (4189)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
що? таке цінне бережуть цивільні ,шо не хочуть виїхати
показати весь коментар
30.11.2022 07:30 Відповісти
Немає там нічого цінного. Просто бояться, що ніде їх не чекають. А навичок розпочинати життя з нуля на новому місці мало у кого є
показати весь коментар
30.11.2022 08:20 Відповісти
нема нічого цінного? А особисте життя?
показати весь коментар
30.11.2022 08:46 Відповісти
Ждун в "шльопках"-типовий даунбас..
показати весь коментар
30.11.2022 08:21 Відповісти
 
 