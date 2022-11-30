Російські снаряди та ракети нищать Соледар на Донеччині. Цивільні виживають без води, світла і газу. ФОТОрепортаж

Російські снаряди та ракети кожного дня знищують місто Соледар на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 93-ї ОМБр "Холодний Яр".

"Соледар - місто, яке кожен день розвалюють та знищують російські снаряди та ракети. У місті зовсім нема вигод - ні води, ні світла, ні газу. Тим не менш, там ще досі живуть та виживають цивільні мешканці. Соледар - один із епіцентрів бойових дій з окупантами. Воїни 93-ї бригади "Холодний Яр" тримають удар і не дають російським окупантам взяти місто", - йдеться у повідомленні.



































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