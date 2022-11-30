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Новини Фото Війна
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Напередодні від російських обстрілів найбільше постраждав Бахмут, загинули 2 людини, 11 осіб дістали поранення, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські загарбники продовжують обстрілювати територію Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко.

"Найбільше напередодні постраждав Бахмут - там 2 людини загинули, ще 11 отримали поранення. За попередню добу росіяни знищили а місті дитсадок та щонайменше 3 приватні будинки. Також на цьому напрямку зафіксовано обстріли на околицях Світлодарської та Соледарської громад.
На Волноваському напрямку під артобстрілами - Вугледар та Богоявленка. Пошкоджено адмінбудівлю.

На Донецькому напрямку без жертв, але є руйнування. Курахівська громада зазнала 5 обстрілів - пошкоджено декілька приватних будинків у Кураховому та Курахівці. Вночі тривали обстріли Мар'їнки, на ранок стало гучно на околицях Очеретинської громади. В Авдіївці ніч була відносно тихою, а вранці відбулися 3 обстріли - є влучання у житлові квартали, точні наслідки встановлюємо.

На Лисичанському напрямку 1 людина загинула в Лимані, ще 3 дістали поранення. Не припиняються масові обстріли Торського і Зарічного - там без жертв", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Російські снаряди та ракети нищать Соледар на Донеччині. Цивільні виживають без води, світла і газу. ФОТОрепортаж

Напередодні від російських обстрілів найбільше постраждав Бахмут, загинули 2 людини, 11 осіб дістали поранення, - ОВА 01
Напередодні від російських обстрілів найбільше постраждав Бахмут, загинули 2 людини, 11 осіб дістали поранення, - ОВА 02
Напередодні від російських обстрілів найбільше постраждав Бахмут, загинули 2 людини, 11 осіб дістали поранення, - ОВА 03
Напередодні від російських обстрілів найбільше постраждав Бахмут, загинули 2 людини, 11 осіб дістали поранення, - ОВА 04
Напередодні від російських обстрілів найбільше постраждав Бахмут, загинули 2 людини, 11 осіб дістали поранення, - ОВА 05
Напередодні від російських обстрілів найбільше постраждав Бахмут, загинули 2 людини, 11 осіб дістали поранення, - ОВА 06
Напередодні від російських обстрілів найбільше постраждав Бахмут, загинули 2 людини, 11 осіб дістали поранення, - ОВА 07
Напередодні від російських обстрілів найбільше постраждав Бахмут, загинули 2 людини, 11 осіб дістали поранення, - ОВА 08
Напередодні від російських обстрілів найбільше постраждав Бахмут, загинули 2 людини, 11 осіб дістали поранення, - ОВА 09
Напередодні від російських обстрілів найбільше постраждав Бахмут, загинули 2 людини, 11 осіб дістали поранення, - ОВА 10

Автор: 

Донецька область (8942) Кириленко Павло (910)


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