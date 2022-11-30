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Комбайн підірвався на російській міні у Сумській області, водій живий, - ОВА. ФОТОрепортаж

Комбайн агропідприємства підірвався на російській міні у Сумській області.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 8 ранку у Миропільській громаді на ворожій міні підірвався комбайн місцевого агропідприємства.

Техніка працювала на кукурудзяному полі, де були попереджувальні таблички "Міни". Вибухом пошкодило сам комбайн. Водій, на щастя, живий", - розповів голова обладміністрації.

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Комбайн підірвався на російській міні у Сумській області, водій живий, - ОВА 01
Комбайн підірвався на російській міні у Сумській області, водій живий, - ОВА 02
Комбайн підірвався на російській міні у Сумській області, водій живий, - ОВА 03
Комбайн підірвався на російській міні у Сумській області, водій живий, - ОВА 04
Комбайн підірвався на російській міні у Сумській області, водій живий, - ОВА 05
Комбайн підірвався на російській міні у Сумській області, водій живий, - ОВА 06

Автор: 

мінування (1218) Сумська область (3960) Живицький Дмитро (466)


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Водій живий і це головне.
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30.11.2022 10:49 Відповісти
виродки
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30.11.2022 10:55 Відповісти
хай росіяни відшкодовують збитки за комбайн і урожай
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30.11.2022 11:42 Відповісти
Був я в цьому господарстві років три-чотири тому. Налагоджував комбайни. Може це і є один з них.
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30.11.2022 20:02 Відповісти
 
 