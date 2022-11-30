Комбайн підірвався на російській міні у Сумській області, водій живий, - ОВА. ФОТОрепортаж
Комбайн агропідприємства підірвався на російській міні у Сумській області.
Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Близько 8 ранку у Миропільській громаді на ворожій міні підірвався комбайн місцевого агропідприємства.
Техніка працювала на кукурудзяному полі, де були попереджувальні таблички "Міни". Вибухом пошкодило сам комбайн. Водій, на щастя, живий", - розповів голова обладміністрації.
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Буба Бубченко
показати весь коментар30.11.2022 10:49 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Vik Tor #521724
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