Комбайн підірвався на російській міні у Сумській області, водій живий, - ОВА. ФОТОрепортаж

Комбайн агропідприємства підірвався на російській міні у Сумській області.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 8 ранку у Миропільській громаді на ворожій міні підірвався комбайн місцевого агропідприємства.



Техніка працювала на кукурудзяному полі, де були попереджувальні таблички "Міни". Вибухом пошкодило сам комбайн. Водій, на щастя, живий", - розповів голова обладміністрації.

Читайте: Вночі та зранку росіяни обстріляли три громади Сумської області











