Доба на Донеччині: ракетні удари по Слов’янську та обстріли Лимана. Найгучніше було в Бахмуті. ФОТОрепортаж

Убиті й травмовані цивільні мешканці, серед них є дитина - результат воєнної агресії Росії на Донеччина за минулу добу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, окупанти здійснили 32 вогневі атаки. Поліцейські фіксують наслідки російських обстрілів.

"Постраждали 12 населених пунктів - міста Авдіївка, Бахмут, Курахове, Лиман, Слов’янськ, Торецьк, Соледар, смт Велика Новосілка, села Времівка, Карлівка, Архангельське, Курдюмівка. Ворог застосував ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", "Смерч", "Ураган", артилерію, міномети. Зруйновано та пошкоджено 30 цивільних об‘єктів - 21 житловий будинок, дитячий садок, науково-дослідницький інститут, ТЕС, магазин", - йдеться у повідомленні.

За даними Нацполіції, зафіксовано три ракетних удари із ЗРК "С-300" по Слов’янську. Російські снаряди поцілили в інфраструктуру. Пошкоджено один багатоквартирний та п’ять приватних будинків. За попередніми даними, люди не постраждали.

"З "Ураганів" окупанти обстріляли Лиман, поцілили в багатоквартирні будинки, загинула людина, є травмовані. З "Смерчів" ворог вдарив по Кураховому, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та 2 приватних будинки, інформація щодо жертв і поранених не надходила", - йдеться у повідомленні.

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За даними Нацполіції, найгучніше було в Бахмуті. За добу окупанти обстріляли місто вісім разів, вбили та поранили цивільних, серед травмованих - дитина. Руйнувань зазнали три приватних будинки та дитячий садок.

Внаслідок артилерійських обстрілів є поранені у Соледарі та Торецьку.