15-річний хлопець загинув внаслідок обстрілу Білопілля, зруйновано частину лікарні, - Сумська ОВА. ФОТОрепортаж

Російські загарбники обстріляли Білопілля на Сумщині та влучили у лікарню. Внаслідок удару загинув 15-річний хлопець.

Про це повідомив очільник ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські військові в Білопіллі вбили дитину. А також зруйнували частину лікарні. Місто ворог обстріляв із САУ (20 "прильотів"). 15-річний хлопчик був у той час на вулиці. На жаль, дитина загинула на місці. Російські снаряди вибухали на території місцевої лікарні саме в той час, коли в медзакладі вівся прийом і було багато пацієнтів.



Руйнування масштабні. Пряме попадання було на другому поверсі. Там повністю зруйнована стіна. Пошкоджені стоматологічний та хірургічний кабінети. Вибиті майже всі вікна на всіх чотирьох поверхах. Зруйнований операційний блок. Зараз тут працюють рятувальники - розбирають завали.



Не підлягають ремонту і чотири автівки, які були припарковані біля лікарні. Також снаряди попали в приміщення прокуратури", - йдеться в повідомленні.

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