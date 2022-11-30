УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5201 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна
3 126 4

15-річний хлопець загинув внаслідок обстрілу Білопілля, зруйновано частину лікарні, - Сумська ОВА. ФОТОрепортаж

Російські загарбники обстріляли Білопілля на Сумщині та влучили у лікарню. Внаслідок удару загинув 15-річний хлопець.

Про це повідомив очільник ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські військові в Білопіллі вбили дитину. А також зруйнували частину лікарні. Місто ворог обстріляв із САУ (20 "прильотів"). 15-річний хлопчик був у той час на вулиці. На жаль, дитина загинула на місці. Російські снаряди вибухали на території місцевої лікарні саме в той час, коли в медзакладі вівся прийом і було багато пацієнтів.

Руйнування масштабні. Пряме попадання було на другому поверсі. Там повністю зруйнована стіна. Пошкоджені стоматологічний та хірургічний кабінети. Вибиті майже всі вікна на всіх чотирьох поверхах. Зруйнований операційний блок. Зараз тут працюють рятувальники - розбирають завали.

Не підлягають ремонту і чотири автівки, які були припарковані біля лікарні. Також снаряди попали в приміщення прокуратури", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Вночі та зранку росіяни обстріляли три громади Сумської області

15-річний хлопець загинув внаслідок обстрілу Білопілля, зруйновано частину лікарні, - Сумська ОВА 01
15-річний хлопець загинув внаслідок обстрілу Білопілля, зруйновано частину лікарні, - Сумська ОВА 02
15-річний хлопець загинув внаслідок обстрілу Білопілля, зруйновано частину лікарні, - Сумська ОВА 03
15-річний хлопець загинув внаслідок обстрілу Білопілля, зруйновано частину лікарні, - Сумська ОВА 04
15-річний хлопець загинув внаслідок обстрілу Білопілля, зруйновано частину лікарні, - Сумська ОВА 05
15-річний хлопець загинув внаслідок обстрілу Білопілля, зруйновано частину лікарні, - Сумська ОВА 06
15-річний хлопець загинув внаслідок обстрілу Білопілля, зруйновано частину лікарні, - Сумська ОВА 07
15-річний хлопець загинув внаслідок обстрілу Білопілля, зруйновано частину лікарні, - Сумська ОВА 08
15-річний хлопець загинув внаслідок обстрілу Білопілля, зруйновано частину лікарні, - Сумська ОВА 09

Автор: 

обстріл (29540) Сумська область (3960) Живицький Дмитро (466)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну і де наша ответочка
показати весь коментар
30.11.2022 12:30 Відповісти
Не скажу, але орки в Тьоткіно скавучать.
показати весь коментар
30.11.2022 19:00 Відповісти
Тварюки рашистські, НЕ буде вам прощення !!!
показати весь коментар
30.11.2022 12:57 Відповісти
Падлюки... вже нічого від Білопільського району не залишилося. Від Сум, де живу - менше за 50 км....
показати весь коментар
30.11.2022 15:16 Відповісти
 
 