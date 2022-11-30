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Новини Фото Війна
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СБУ затримала зрадницю, яка допомагала окупантам на Херсонщині і втекла звідти після приходу ЗСУ. ФОТОрепортаж

сбу,контррозвідка

Контррозвідка Служби безпеки викрила ворожу поплічницю під час контрдиверсійних заходів у Вінницькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисницею виявилась мешканка Берислава, яка після захоплення українського міста активно співпрацювала з місцевою окупаційною адміністрацією.

Встановлено, що вона передавала до створеної агресором "воєнної комендатури" списки учасників АТО та інших громадян, які потенційно могли чинити спротив загарбникам.

"Отримані відомості ворог використав для проведення масових "облав" на помешкання місцевих жителів та викрадення людей. Від потерпілих вимагали "зізнання" у сфабрикованих справах. У разі відмови - застосовували тортури і погрожували вбивством. Крім цього, зловмисниця допомагала окупантам орієнтуватися на місцевості і вказувала найкоротші шляхи до населених пунктів Бериславського району для його захоплення. Також вона сприяла у "розквартируванні" російських окупаційних підрозділів в оселях українців, які перебували на підконтрольній українській владі території", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Затримано російського коригувальника, який "наводив" ракети для повторних ударів по Запорізькій інфраструктурі, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ затримала зрадницю, яка допомагала окупантам на Херсонщині і втекла звідти після приходу ЗСУ 01
СБУ затримала зрадницю, яка допомагала окупантам на Херсонщині і втекла звідти після приходу ЗСУ 02
СБУ затримала зрадницю, яка допомагала окупантам на Херсонщині і втекла звідти після приходу ЗСУ 03
СБУ затримала зрадницю, яка допомагала окупантам на Херсонщині і втекла звідти після приходу ЗСУ 04
СБУ затримала зрадницю, яка допомагала окупантам на Херсонщині і втекла звідти після приходу ЗСУ 05

За даними СБУ, при цьому вона сама запропонувала використовувати три власних гаражних приміщення для базування військової техніки і складування зброї рашистів.

Після звільнення частини регіону зрадниця намагалася втекти за кордон, щоб уникнути правосуддя.

Втім, співробітники СБУ своєчасно встановили її місцезнаходження на території Вінниччини і затримали поблизу одного з місцевих об’єктів критичної інфраструктури.

Під час обшуку у затриманої виявлено мобільний телефон із доказами листування з представниками окупаційного органу.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знешкоджено ворожу агентуру, яка наводила російські ракети на школи у Слов’янську, - СБУ. ФОТОрепортаж

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочинної діяльності.

Автор: 

Вінниця (627) контррозвідка (470) СБУ (13056) шпигунство (1022) Херсонська область (5947)


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Топ коментарі
+18
Мордяку цієї тварини в студію!!!!
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30.11.2022 12:44 Відповісти
+15
Нахера её задерживать и судить , вывезли бы по тихому в лес, и живьём бы прикопали,все только спасибо б сказали. Кормить эту шваль ****** ещё лет 15 не хватало
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30.11.2022 12:53 Відповісти
+13
А чого ж ти, стерво, на лівий берег не втікла? Чому в український тил побігла? Може щоб ракети корегувати?
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30.11.2022 12:50 Відповісти
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Мордяку цієї тварини в студію!!!!
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30.11.2022 12:44 Відповісти
Мабуть надто синя. Дуже б хотілося...
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30.11.2022 13:13 Відповісти
на гіляку запроданку !!!
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30.11.2022 12:45 Відповісти
Роздерти суку на куски.
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30.11.2022 12:45 Відповісти
таке мале i товсте,а скiльки гiвна
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30.11.2022 14:06 Відповісти
пухленькая. теперь станет худенькой. а вообще, хотите похудеть, спросите ее как.
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30.11.2022 12:46 Відповісти
А чого ж ти, стерво, на лівий берег не втікла? Чому в український тил побігла? Може щоб ракети корегувати?
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30.11.2022 12:50 Відповісти
Написано же ,что её взяли около одного из обьектов критической инфраструктуры и изьяли мобилку с доказательствами переписки с рашистами
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30.11.2022 12:59 Відповісти
Ото ж
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30.11.2022 13:13 Відповісти
Вони всі суки лізуть у Європу відразу. Тому що там їм спокійно і навряд чи хто зачепить , бо біженка ніби з дорогим для неї українскьким паш(!)портом. Получать допомогу. А в козломордії їм зовсім некомфортно, бо заставлять ще й потім вертатися назад для інших завдань. Ну нічого Україна поступово очищається від цього кацапського гамна
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30.11.2022 20:51 Відповісти
Нахера её задерживать и судить , вывезли бы по тихому в лес, и живьём бы прикопали,все только спасибо б сказали. Кормить эту шваль ****** ещё лет 15 не хватало
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30.11.2022 12:53 Відповісти
"Закатай". Забув хто в судах сидить в переважній більшості? Хіба що тільки зпіткнеться і не "встигнуть" підхопити
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30.11.2022 13:12 Відповісти
Це шлях в нікуди, тому що так спочатку її до лісу відвезуть, а після почнуть всіх неугодних до влади, ось ти напишешь тут що Зеля - клован, а завтра тебе до лісу і в газеті напишуть що знову спіймали колоборанта та зрадника, хочеш такого?
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30.11.2022 13:38 Відповісти
нажаль таких дофуіща, тепер уже і за кордоном, ше і соціальні виплати отримують!!!! 😡😡😡😡
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30.11.2022 14:22 Відповісти
Тут власне не написано, за який кордон воно намилилося. Але чомусь мені здається, що за українсько - польський, а не українсько - білоруський.
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30.11.2022 14:48 Відповісти
Запенить и отпустить на все 4 стороны.
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30.11.2022 15:12 Відповісти
морду открыть и в крематорий немедля...............вот же сучище...................................
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01.12.2022 13:20 Відповісти
Коллаборантов нужно прятать от обмена.А может и нет? Выдать в РФ,вона там кайло точно получит ,або кувалдой.
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01.12.2022 13:20 Відповісти
 
 