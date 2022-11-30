Росіяни вранці обстріляли Херсон, 70-річна жінка загинула у власній квартирі, поранено чоловіка, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські загарбники обстріляли середмістя Херсону.

Про це повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Вранці рашисти били по середмістю Херсона. Пошкодили кілька житлових будинків та медичні заклади, влучили у газогін. 70-річна мешканка Херсона через ворожий обстріл загинула у власній квартирі.



64-річний херсонець отримав поранення, коли перебував на вулиці - російські снаряди падали на дорогу. Наразі чоловікові надають необхідну медичну допомогу" ,- йдеться в повідомленні.

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