УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5201 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна
2 853 1

Росіяни вранці обстріляли Херсон, 70-річна жінка загинула у власній квартирі, поранено чоловіка, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські загарбники обстріляли середмістя Херсону.

Про це повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Вранці рашисти били по середмістю Херсона. Пошкодили кілька житлових будинків та медичні заклади, влучили у газогін. 70-річна мешканка Херсона через ворожий обстріл загинула у власній квартирі.

64-річний херсонець отримав поранення, коли перебував на вулиці - російські снаряди падали на дорогу. Наразі чоловікові надають необхідну медичну допомогу" ,- йдеться в повідомленні.

Читайте: Рашисти 18 разів обстріляли Херсонщину, поранення дістали 4 особи

Росіяни вранці обстріляли Херсон, 70-річна жінка загинула у власній квартирі, поранено чоловіка, - ОВА 01
Росіяни вранці обстріляли Херсон, 70-річна жінка загинула у власній квартирі, поранено чоловіка, - ОВА 02
Росіяни вранці обстріляли Херсон, 70-річна жінка загинула у власній квартирі, поранено чоловіка, - ОВА 03
Росіяни вранці обстріляли Херсон, 70-річна жінка загинула у власній квартирі, поранено чоловіка, - ОВА 04
Росіяни вранці обстріляли Херсон, 70-річна жінка загинула у власній квартирі, поранено чоловіка, - ОВА 05

Автор: 

обстріл (29540) Херсон (3466) Янушевич Ярослав (131)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ух, фотограф крут. Даже смерть смог передать потрясающими фото.
показати весь коментар
30.11.2022 19:22 Відповісти
 
 